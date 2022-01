Profils des principaux fabricants du marché des herbes médicinales par taille, part, tendances et prévisions de l’industrie 2029

Un rapport de marché fiable contient des données de marché qui peuvent être relativement essentielles lorsqu’il s’agit de dominer l’industrie ou de s’imposer sur le marché en tant que nouvel émergent. Il analyse également stratégiquement les tendances de croissance et les perspectives d’avenir. De plus, ce rapport de marché gagnant fournit également un profil stratégique des principaux acteurs du secteur, analysant de manière approfondie leurs compétences de base et dessinant un paysage concurrentiel pour le marché. Le rapport donne des détails sur les principaux acteurs et marques qui animent le marché. Un rapport d’étude de marché de grande envergure constitue l’épine dorsale du succès d’une entreprise dans n’importe quel secteur.

Le scénario de marché actuel et les perspectives d’avenir du secteur ont également été examinés dans le plus excellent rapport. Un certain nombre d’estimations et de calculs ont été exécutés dans ce rapport de marché en supposant une année de base définie et l’année historique. Il s’agit d’un rapport professionnel et détaillé qui met en évidence les moteurs primaires et secondaires, la part de marché, les principaux segments et l’analyse géographique. Ce rapport d’étude de marché est une ressource pour obtenir les détails techniques et financiers actuels et à venir de l’industrie jusqu’en 2027. Le rapport analyse également les tendances émergentes ainsi que les principaux moteurs, défis et opportunités du marché.

Le marché des herbes médicinales devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 5,34 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 426,43 USD. milliards d’ici 2028. L’augmentation de la demande de médecine naturelle à travers le monde accélère la croissance du marché des herbes médicinales.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des herbes médicinales sont Arizona Natural, Arkopharma, Bio Botanica, Inc., Bionorica SE, Gaia Herbs, Glanbia PLC, Herb Pharm, Herbalife International of America, Inc., Hevert, The Himalaya Drug Company, i -Health, Inc., Indfrag Biosciences, Jemopharm, Natures Aid, Nature’s Bounty, Solgar Inc., Rexall Sundown, Inc., NaturaLife Asia Co., Ltd, Nature’s Sunshine Products, Inc., Schaper & Brümmer parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux .

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Herbes médicinales

Le paysage concurrentiel du marché Herbes médicinales fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que l’accent mis par les entreprises sur le marché des herbes médicinales.

Les herbes médicinales désignent des systèmes thérapeutiques qui utilisent des matières végétales et sont généralement constitués de plusieurs parties de plantes, notamment des fleurs, des racines, des graines, des feuilles, de l’huile et de l’écorce, entre autres. Depuis les temps anciens, cela est utilisé comme traitement pour diverses maladies. Aujourd’hui, les herbes médicinales ont été enrichies avec les nouvelles méthodes innovantes et elles sont disponibles sous forme de poudres, de gélules, de comprimés et de sirops d’extraits de plantes.

La préférence croissante des consommateurs pour les médicaments traditionnels et le moindre effet secondaire par rapport à d’autres formes de médicaments s’ils sont pris pendant une période plus longue sont les principaux facteurs qui animent le marché des herbes médicinales. L’augmentation de la demande d’herbes biologiques et conventionnelles à l’échelle mondiale et l’utilisation croissante de ces médicaments sous forme de cosméceutiques, de thé médicinal, de supplément de santé, de confitures nutritives, de thé médicinal et autres, l’utilisation élevée d’herbes médicinales dans un large éventail d’applications et l’augmentation dans le nombre d’activités de recherche et développement influencent le marché des herbes médicinales. L’inclinaison vers les produits de soins personnels fabriqués avec des ingrédients naturels ou biologiques et le lancement de nouveaux produits par les fabricants de ces produits innovants avec de nouvelles techniques influencent le marché des herbes médicinales. La prise de conscience croissante de la santé et du bien-être et l’augmentation des investissements et du financement des secteurs privé et public pour les projets de recherche propulsent le marché des herbes médicinales. De plus, le changement de mode de vie et l’augmentation du nombre de maladies chroniques affectent positivement le marché des herbes médicinales. En outre, les innovations et les progrès technologiques offrent des opportunités rentables aux acteurs du marché des herbes médicinales au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.

D’autre part, les préoccupations concernant le risque de provoquer des signes mortels chez les personnes en raison de la présence de produits chimiques toxiques et de métaux lourds devraient entraver la croissance du marché des herbes médicinales. Les problèmes liés aux effets secondaires de la consommation de ces herbes, tels que les maux d’estomac et les infections, constituent le défi du marché des herbes médicinales au cours de la période de prévision 2021-2028.

Ce rapport sur le marché des herbes médicinales fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché , analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des herbes médicinales, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Étendue du marché des herbes médicinales et taille du marché

Le marché des herbes médicinales est segmenté en fonction du type, de la catégorie, de la forme, de la source et du canal de distribution des plantes médicinales. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base du type de plantes médicinales, le marché des herbes médicinales est segmenté en marrubium vulgare, vaccinium macrocarpon, échinacée, curcuma longa, camellia sinensis, actaea racemose, aloe vera, zingiber officinale, cocos nucifera, cinnamomum spp et allium sativum.

Sur la base de la catégorie, le marché des herbes médicinales est segmenté en produits pharmaceutiques à base de plantes, aliments fonctionnels à base de plantes, produits de beauté à base de plantes et compléments alimentaires à base de plantes.

Sur la base de la forme, le marché des herbes médicinales est segmenté en extraits, poudres, capsules et comprimés et sirops.

Sur la base de la source, le marché des herbes médicinales est segmenté en feuilles, racines et écorces, plantes entières et fruits.

Sur la base du canal de distribution, le marché des herbes médicinales est segmenté en pharmacies hospitalières et de détail et en commerce électronique.

Analyse au niveau du pays du marché mondial des herbes médicinales

Le marché des herbes médicinales est analysé et des informations sur la taille du marché et les tendances sont fournies par pays, type de plantes médicinales, catégorie, forme, source et canal de distribution, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des herbes médicinales sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des plantes médicinales en raison de la recherche et du développement en phytothérapie, de l’augmentation du financement de la recherche sur les plantes médicinales et de la préférence croissante pour les plantes médicinales. L’Asie-Pacifique est le deuxième plus grand marché en raison de l’adoption des médicaments traditionnels par les sociétés pharmaceutiques, les chercheurs et les décideurs.

La section par pays du rapport sur le marché des herbes médicinales fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Croissance des infrastructures de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché des herbes médicinales vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché des herbes médicinales, l’impact de la technologie utilisant des courbes de ligne de vie et les changements dans les scénarios réglementaires des soins de santé et leur impact. sur le marché des plantes médicinales. Les données sont disponibles pour la période historique 2011-2019.

