Profils des principaux fabricants du marché des consommables médicaux par taille, part, tendances et prévisions de l’industrie 2029

Le marché des produits médicaux jetables devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse le marché des produits médicaux jetables pour représenter 310,46 milliards USD d’ici 2028, avec un TCAC de 5,89 % au cours de la période de prévision susmentionnée. Le volume élevé d’admissions à l’hôpital a eu un impact direct sur la croissance du marché des produits médicaux jetables.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Dispositifs médicaux jetables

Le paysage concurrentiel du marché Dispositifs médicaux jetables fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des produits médicaux jetables.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des produits médicaux jetables sont Smith+Nephew, Shanghai Neo-Medical Co., Ltd., Rocamed, Raaj Medisafe India, Cvent Canada Inc., Procter & Gamble, Principle Business Enterprises, Inc., Ontex, Nu -Life Medical & Surgical Supplies Inc., Narang Medical Limited., Molnlycke Health Care, Mellon Medical BV, Medtronic, MedGyn Products, Inc., MED-CON Inc., 3M, Cardinal Health, Bayer AG, Medline Industries, Inc., BD, AMMEX Corp., Ansell Ltd parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux.

Les articles médicaux jetables comprennent des matériaux et des dispositifs qui jouent un rôle important dans plusieurs domaines médicaux. Les articles médicaux jetables comprennent généralement les vêtements pédiatriques, d’hygiène, d’anesthésie et chirurgicaux. Ces matériaux et dispositifs gagnent du terrain en raison du nombre croissant d’hôpitaux à travers le monde. Le marché des produits médicaux jetables devrait connaître une croissance importante au cours de la période de prévision en raison du développement continu des produits et des lancements de produits par les acteurs du marché.

La prévalence croissante des maladies chroniques est le principal moteur du marché des produits médicaux jetables. L’augmentation de la population gériatrique dans le monde stimule le marché des produits médicaux jetables. Le marché en plein essor des soins de santé à domicile est une opportunité pour le marché des produits médicaux jetables.

Les normes d’approbation strictes constituent un défi de taille pour le marché des produits médicaux jetables. Cependant, la diminution du nombre d’infections nosocomiales est le principal frein à la croissance du marché des produits médicaux jetables au cours de la période de prévision 2021-2028.

Ce rapport sur le marché des produits médicaux jetables fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché , analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des produits jetables médicaux Data Bridge Market Research, contactez-nous pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

En octobre 2019, 3M a annoncé l’acquisition d’Acelity, Inc. et de ses filiales KCI dans le monde auprès d’un consortium composé de fonds conseillés par Apax Partners (les Fonds Apax), ainsi que de sociétés affiliées contrôlées par l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada (OIRPC) et le Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public (Investissements PSP). Grâce à cela, la société a élargi son activité sur le marché.

Étendue du marché des produits médicaux jetables et taille du marché

Le marché des produits médicaux jetables est segmenté en fonction des perspectives du produit, des matières premières et de l’utilisation finale. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base des perspectives des produits, le marché des produits médicaux jetables est segmenté en produits de gestion des plaies, produits d’administration de médicaments, produits jetables de diagnostic et de laboratoire, produits jetables pour dialyse, produits d’incontinence, fournitures respiratoires, fournitures de stérilisation, produits jetables non tissés, masques jetables, équipement oculaire jetable, produits jetables gants et désinfectants pour les mains.

Basé sur les matières premières, le marché des produits médicaux jetables est segmenté en résines plastiques, matériaux non tissés, caoutchouc, papier et carton, métaux, verre et autres.

Sur la base de l’utilisation finale, le marché des produits médicaux jetables est segmenté en hôpitaux, soins à domicile, établissements de soins ambulatoires / primaires et autres.

Analyse au niveau du pays du marché des consommables médicaux

Le marché des produits médicaux jetables est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, perspectives de produit, matières premières et utilisation finale, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des produits médicaux jetables sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et L’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord est susceptible de dominer le marché des produits médicaux jetables. Le marché régional a été stimulé par la sensibilisation croissante à l’utilisation de produits médicaux jetables, le nombre croissant de chirurgies et la présence d’acteurs clés du marché dans cette région. Cependant, la croissance du marché avec de nouveaux acteurs est le principal facteur propulsant la croissance du marché régional. Le marché en Asie-Pacifique devrait afficher un taux de croissance substantiel au cours de la période de prévision 2021-2028 en raison de la croissance de la population gériatrique et de la prévalence croissante des maladies cardiovasculaires. Le nombre élevé de patients potentiels dans cette région devrait alimenter la croissance du marché régional au cours de la période de prévision.

La section par pays du rapport sur le marché des dispositifs médicaux jetables fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Croissance de l’infrastructure de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché des produits médicaux jetables vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché des produits médicaux jetables, l’impact de la technologie utilisant les courbes de ligne de vie et les changements dans les scénarios réglementaires des soins de santé et leur impact sur le marché des consommables médicaux. Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2019.

