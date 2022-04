Profils des entreprises du marché des graines de sésame emballées et informations sur les prévisions de part de marché jusqu’en 2028

Les graines de sésame sont de minuscules graines de forme ovale. Ils sont disponibles en différentes variétés comme les graines de sésame noires, blanches et jaunes. Ils sont largement utilisés dans de nombreux plats alimentaires. Les graines de sésame sont une bonne source de protéines, de calcium et de fer. Ils aident également à prévenir l’anémie ferriprive et à stimuler l’énergie.

Le rapport vise à fournir un aperçu du marché des graines de sésame emballées avec une segmentation détaillée du marché par type, catégorie et canal de distribution. Le marché mondial des graines de sésame emballées devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision. Le rapport fournit des statistiques clés sur l’état du marché des principaux acteurs du marché des graines de sésame emballées et présente les principales tendances et opportunités du marché.

La liste des entreprises :

1. Aliments naturels de Bob’s Red Mill

2. Cordialement Noix

3. Carwari International Pty Ltd

4. Épices, Inc.

5. MAINTENANT Aliments

6. Frais et sauvage limité

7. Dipasa

8. Coop frontalière

9. Shashwat Organics

10. Super aliments Keeros

La propension croissante des consommateurs à adopter des ingrédients alimentaires sains contribuera à la croissance du marché des graines de sésame emballées. Les avantages nutritionnels associés à ces graines ont attiré l’attention des consommateurs. L’augmentation de la demande de produits biologiques offrira davantage d’opportunités de croissance pour le marché des graines de sésame biologiques. Cependant, le coût élevé des graines de sésame entravera la croissance du marché.

Le marché mondial des graines de sésame emballées est segmenté en type, catégorie et canal de distribution. Par type, le marché des graines de sésame conditionnées est classé en graines de sésame blanc et en graines de sésame noir. Par catégorie, le marché des graines de sésame conditionnées est classé en bio et en conventionnel. Par canal de distribution, le marché des graines de sésame conditionnées est classé en supermarchés et hypermarchés, magasins de proximité, vente au détail en ligne, autres.

Le rapport analyse les facteurs affectant le marché des graines de sésame emballées du côté de la demande et de l’offre. En outre, il évalue la dynamique du marché affectant le marché au cours de la période de prévision, c’est-à-dire les moteurs, les contraintes, les opportunités et les tendances futures. Le rapport fournit également une analyse PEST exhaustive pour les cinq régions, à savoir l’Amérique du Nord, l’Europe, l’APAC, la MEA et l’Amérique du Sud, après avoir évalué les facteurs politiques, économiques, sociaux et technologiques affectant le marché des graines de sésame emballées dans ces régions.

