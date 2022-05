Profils d’entreprise du marché de la robotique alimentaire, analyse de la demande, part des revenus, lancements de produits et prévisions jusqu’en 2028

Le rapport sur le marché mondial de la robotique alimentaire ajouté par Reports and Data fournit des informations sur le scénario de marché actuel en ce qui concerne les ventes, le taux de croissance, la part de marché et la taille du marché. Le rapport de recherche d’investigation offre une analyse complète des défis, des facteurs de restriction, des perspectives de croissance du marché, des progrès technologiques et des produits, des développements de R & D, des menaces et des opportunités d’investissement sur le marché mondial. Le rapport offre également un aperçu de la façon dont les revenus du marché augmentent sur les marchés nationaux et internationaux et contribuent à l’économie mondiale.

Le marché mondial de la robotique alimentaire était évalué à 1 882,0 millions USD en 2020 et devrait atteindre 4 924,7 millions USD d’ici 2028, à un TCAC de 11,5%. Dans le secteur concurrentiel moderne, le rôle des robots devient important pour les applications industrielles. Le facteur important pour l’utilisation de robots dans l’industrie vise à réduire l’inférence humaine et à augmenter la productivité. La pénurie de main-d’œuvre a conduit l’industrie mondiale à utiliser plus de robots et a augmenté le taux de croissance annuel des robots à l’échelle mondiale.

Le rapport répertorie les acteurs importants opérant sur le marché qui emploient des stratégies pour répondre à la demande croissante des consommateurs. En outre, l’augmentation des investissements des principaux acteurs de l’industrie pour la R & D des produits et l’automatisation des installations de production stimulera la croissance du marché au cours de la période de prévision. Le rapport discute également en détail des récentes collaborations, partenariats et fusions et acquisitions sur le marché pour aider les clients à élaborer des plans d’investissement stratégiques en conséquence.

Ce rapport d’étude mondial est une analyse complète de l’industrie offrant une évaluation historique et prévisionnelle du marché mondial. En plus de l’analyse SWOT et de l’analyse des cinq forces de Porter, le rapport couvre également l’analyse de faisabilité et l’analyse du retour sur investissement. Les données statistiques clés ont été organisées en tableaux, diagrammes, graphiques à barres, figures et autres représentations picturales. Le rapport offre également des recommandations stratégiques aux principaux acteurs et aux nouveaux entrants pour surmonter les défis et acquérir une base solide sur le marché.

Le rapport offre une vue panoramique du paysage concurrentiel du marché mondial pour offrir des informations clés sur les principaux acteurs et leurs plans d’expansion commerciale. Il offre également des informations essentielles sur leur situation financière, leur position mondiale, leur portefeuille de produits, leurs revenus et leurs marges bénéficiaires brutes, ainsi que sur les développements technologiques et de recherche. Il met également en lumière les activités de fusions et acquisitions, les collaborations, les partenariats, les accords, les transactions et les lancements de produits, entre autres. L’étude de recherche déploie des méthodologies de recherche avancées telles que l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter pour offrir des informations plus approfondies sur les principaux acteurs.

Principaux participants :

Certains des principaux acteurs du marché sont Mitsubishi Electric Corporation (Japon), ABB Group (Suisse), Kawasaki Heavy Industries Ltd. (Japon), Rockwell Automation Incorporated (États-Unis) et FANUC Corporation (Japon). KUKA AG (Allemagne), Seiko Epson Corporation (Japon), Yaskawa Electric Corporation (Japon), Staubli International Corporation (Suisse), Mayekawa Mfg. Co., Ltd. (Japon), Universal Robots A/S (Danemark) et Bastian Solutions Inc. (États-Unis)

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent :

Les robots industriels et collaboratifs de l’industrie alimentaire sont de plus en plus déployés dans les applications de traitement primaire et secondaire

L’automatisation robotique a envahi un éventail incroyablement diversifié d’industries dans le monde entier – l’industrie de la transformation des aliments est l’une des dernières frontières de l’automatisation robotique

L’une des avancées les plus importantes de la technologie robotique pour la transformation des aliments a été l’introduction de préhenseurs plus avancés

Il existe des pinces souples qui peuvent manipuler rapidement mais doucement les produits alimentaires sensibles tels que les fruits et les légumes. D’autres types de préhenseurs, tels que les pinces à vide, se sont également révélés prometteurs dans la manipulation d’articles délicats ou de forme irrégulière

De nombreuses pinces avancées sont également associées à une technologie de vision robotique robuste pour guider le bras robotique, ce qui lui permet de compenser les variations de forme du produit. Cela crée une plus grande précision et cohérence dans le traitement des applications

Les applications d’emballage et de palettisation sont les deux principaux domaines d’utilisation des robots; la part de marché de ces deux applications devrait être de 33,8 % et de 22,0 % d’ici 2028

Segments couverts dans le rapport:

Sur la base du type, le marché de la robotique alimentaire a été segmenté comme suit:

Articulé

Cartésien

SCARA

Parallèle

Cylindrique

Collaboratif

Autrui

Sur la base de la charge utile, le marché de la robotique alimentaire a été segmenté comme suit:

Faible (<10 Kg)

Moyen (>10 kg –<100 kg)

Lourd (>100 Kg)

Sur la base de l’application, le marché de la robotique alimentaire a été segmenté comme suit:

Palettisation

Pick & place

Emballage

Reconditionnement

Traitement

Autrui

Sur la base de l’industrie de l’utilisateur final, le marché de la robotique alimentaire a été segmenté comme suit:

Boissons

Viande, volaille et fruits de mer

Laiterie

Boulangerie

Fruits et légumes

Confiserie

Autrui

Perspectives régionales (chiffre d’affaires, millions USD; 2020-2028)

Amérique du Nord États-Unis Canada

Europe Allemagne France ROYAUME-UNI Espagne Reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Inde Japon Reste de l’Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique

Amérique Latine Brésil Reste de l’Amérique latine



Objectif des études :

Fournir une analyse détaillée de la structure du marché ainsi que des prévisions des différents segments et sous-segments du marché mondial de la robotique alimentaire.

Fournir des informations sur les facteurs affectant la croissance du marché. Analyser le marché Food Robotics en fonction de divers facteurs: analyse des prix, analyse de la chaîne d’approvisionnement, analyse des cinq forces de Porte, etc.

Fournir des revenus historiques et prévisionnels des segments et sous-segments de marché en ce qui concerne quatre zones géographiques principales et leurs pays: Amérique du Nord, Europe, Asie, Amérique latine et reste du monde.

Fournir une analyse du marché au niveau du pays en ce qui concerne la taille actuelle du marché et les perspectives futures.

Merci d’avoir lu cet article. Vous pouvez également obtenir des sections par chapitre ou une couverture de rapport par région pour l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine et le Moyen-Orient et l’Afrique.

