Profil détaillé du marché mondial des réseaux d’accès radio en nuage avec les acteurs clés et les développements récents, période de prévision

Le marché des réseaux d’accès radio dans le cloud devrait atteindre 1946,98 millions USD d’ici 2027 avec une croissance du marché de 11,45% au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Le rapport d’étude de marché de Data Bridge sur le marché des réseaux d’accès radio dans le cloud est en croissance en raison de l’adoption de systèmes centralisés. -Architecture RAN par les opérateurs mobiles.

Les acteurs bien établis sur le marché du réseau d’accès radio en nuage sont:

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché du réseau d’accès radio en nuage sont Nokia, Cisco, SAMSUNG, ZTE Corporation, Altiostar, Telefonaktiebolaget LM Ericsson, NEC Corporation, Huawei Technologies Co., Ltd., FUJITSU, Intel Corporation, Mavenir, ASOCS, Actix International Limited ., TELCO, Ceragon, IBM Corporation, Panasonic Corporation, Xilinx, entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Segmentation clé du marché :

Le marché du réseau d’accès radio en nuage sur la base de la technologie a été segmenté en technologie de centralisation et technologie de virtualisation.

Sur la base des composants, le marché des réseaux d’accès radio en nuage a été segmenté en infrastructures, solutions et services. Les solutions ont ensuite été segmentées dans l’interface radio publique cloud : analyseur de fréquence radio, outil de gestion de test basé sur le cloud, module de test basé sur la technologie de réflectomètre optique dans le domaine temporel (OTDR). Les services ont été davantage segmentés en conseil, planification et mise en œuvre, maintenance et support, formation. Les infrastructures ont été davantage segmentées en unités radio distantes, unités de bande de base et fronthaul.

En fonction du type de réseau, le marché des réseaux d’accès radio en nuage a été segmenté en 3G, 4G et 5G.

Le réseau d’accès radio cloud a également été segmenté en fonction du lieu de déploiement dans les grands espaces publics, les zones urbaines de plein air spécifiques, les zones urbaines à forte densité, les zones périurbaines et rurales.

L’analyse régionale comprend :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique), Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie, Italie et reste de l’Europe), Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde, Asie du Sud-Est et Australie), Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie et reste de l’Amérique du Sud), Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Afrique du Sud et reste du Moyen-Orient et Afrique)

Les objectifs de recherche de ce rapport sur le marché mondial du réseau d’accès radio en nuage sont:

> Construire une base de données complète et réelle, mise à jour chaque année et financièrement dépendante de l’exécution, des capacités, des objectifs et des systèmes des principales organisations mondiales.

> Présenter la collection de données sur les compétences de l’association en fournissant des recherches, des idées et des idées clés.

> Identifier les tournures des événements les plus récentes et les procédures utilisées par les principaux acteurs du marché mondial du réseau d’accès radio cloud.

> Distinguer les spécialités leaders du marché à fort potentiel de développement

Plus d’informations:

Le rapport se compose de six parties, traitant de :

1.) Informations de base ;

2.) Le marché du réseau d’accès radio en nuage en Asie ;

3.) Le marché nord-américain du réseau d’accès radio en nuage ;

4.) Le marché européen du réseau d’accès radio en nuage ;

5.) Entrée sur le marché et faisabilité de l’investissement ;

6.) La conclusion du rapport.

