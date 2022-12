Profil détaillé du marché mondial de la thérapie peptidique avec les principaux acteurs et les développements récents

Les informations couvertes dans ce rapport de marché permettent aux acheteurs de rapports d’obtenir une vue télescopique du paysage concurrentiel et de planifier en conséquence leurs stratégies commerciales pour prospérer sur le marché. Notre équipe d’experts travaille avec nos chefs de projet pour fournir aux clients tous les aspects stratégiques, y compris le développement de produits, les domaines de développement clés, la modélisation d’applications, l’utilisation de la technologie, les stratégies d’acquisition, les niches d’opportunités de croissance et l’exploration de nouveaux marchés. De plus, ce rapport de marché met en évidence les différentes stratégies employées par les principaux acteurs du marché dans cette industrie. Les rapports d’études de marché sont très influents à bien des égards pour développer votre entreprise.

Le marché des peptides thérapeutiques devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît à un TCAC de 13,20 %. L’augmentation des essais cliniques contribuera à stimuler la croissance du marché des peptides thérapeutiques.

Les meilleurs joueurs analysés dans le rapport sont :

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché de Peptide Therapeutics sont avenit AG, Internetagentur; Lis.; F. Hoffmann-La Roche Ltd., GlaxoSmithKline plc, Novartis AG, Pfizer, Inc., Sanofi, Takeda Pharmaceutical Company Limited et Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ; Ipsen Pharmaceuticals ; AstraZeneca ; Lonza.; Merck Sharp & Dohme Corp. ; Novo Nordisk A/S ; un groupe polypeptidique; Cordon Pharma International; Ils sont parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont fournies séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent votre avantage concurrentiel et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

Publics clés du rapport sur le marché Thérapeutique peptidique:

Sociétés de conseil et instituts de recherche

Les leaders de l’industrie et les entreprises visent à entrer sur le marché de l’industrie thérapeutique des peptides

universitaire et étudiant

Fournisseurs de produits, fournisseurs de services et de solutions, et autres dans l’industrie de la thérapeutique peptidique

Agences gouvernementales et sociétés privées liées

Individus souhaitant obtenir des informations sur le rapport

Les critères suivants sont utilisés pour évaluer les joueurs.

Profil de l’entreprise

Analyse des secteurs d’activité

analyse financière

Analyse SWOT et analyse des cinq forces de Porter

Qu’est-ce qui est exactement inclus dans le rapport ?

– Perspectives d’avenir – Dans cette partie de l’étude, les participants à Peptide Therapeutics reçoivent des informations sur les perspectives que l’industrie de Peptide Therapeutics offrira.

– Tendances et développements de l’industrie – Dans cette section, les chercheurs discutent des tendances et des développements importants survenus sur le marché de la thérapie peptidique et de leur impact attendu sur la croissance globale.

– Étude sur la segmentation de l’industrie : Cette section de l’étude comprend un aperçu détaillé des segments importants de l’industrie de Peptide Therapeutics, y compris les types de produits, les applications et les secteurs verticaux.

– Analyse et prévision de la taille de l’industrie : Les analystes de l’industrie ont fourni des informations sur la taille de l’industrie en termes de valeur et de volume, y compris des chiffres historiques, actuels et projetés.

– Analyse géographique détaillée – Les fournisseurs reçoivent des informations détaillées sur les régions à forte croissance et les pays spécifiques afin qu’ils puissent investir leur argent dans des régions plus rentables.

– Paysage concurrentiel : cette section de recherche traite du paysage concurrentiel de l’industrie de la thérapie peptidique en examinant les stratégies importantes que les fournisseurs ont mises en œuvre pour renforcer leur position sur le marché de la thérapie peptidique.

Qui bénéficiera de ce rapport ?

L’objectif principal du marché mondial des peptides thérapeutiques est de fournir des informations complètes aux investisseurs de l’industrie, aux sociétés de capital-investissement, aux chefs d’entreprise et aux parties prenantes afin de prendre des décisions stratégiques éclairées liées au potentiel du marché.

Comment le marché de la thérapie peptidique en bénéficiera-t-il ?

– Ceux qui sont directement ou indirectement liés à la chaîne de valeur de l’industrie Peptide Therapeutics et ont besoin de comprendre les tendances du marché

– Les spécialistes du marketing et les agences faisant preuve de diligence raisonnable.

– Analystes et fournisseurs à la recherche d’informations sur le marché pour l’industrie des peptides thérapeutiques.

– Concurrents recherchant une corrélation et une comparaison avec leurs positions sur le marché et leur classement dans le scénario actuel.

Segmentation clé du marché :

En fonction du type, le marché de la thérapie peptidique est segmenté en peptides de marque et en peptides génériques.

Sur la base des applications, le marché de la thérapie peptidique est segmenté en cancer, maladies cardiovasculaires, maladies métaboliques, maladies respiratoires, maladies infectieuses et autres. Le cancer est subdivisé en Velcade (Bortezomib), Zoladex (Goserelin) et Lupron/Enantone/Eligard (Leuprorelin). Les maladies cardiovasculaires sont subdivisées en Integrilin (Eptifibatide) et Angiomax (Bivalirudin). Le métabolisme est subdivisé en Byetta (Exenatide) et Victoza (Liraglutide). Le système respiratoire est subdivisé en GIT (Infection gastro-intestinale), 1 Linzess (Linaclotide) et Gattex (Teduglutide). Les infections sont subdivisées en Victrelis (Boceprevir), Incivek (Telaprevir), troubles sanguins, Kalbitor (Ecallantide) et Firazyr (Icatibant).

Le marché de la thérapie peptidique est segmenté en administration orale, administration parentérale, administration pulmonaire, administration muqueuse et administration par injection en fonction de la voie d’administration.

Zones en vedette :

Géographiquement, ce rapport est divisé en plusieurs régions clés avec les ventes (MT), les revenus (millions USD), la part de marché et le taux de croissance de ces régions.

**Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

**Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie, Italie et autres pays européens)

**Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde, Asie du Sud-Est et Australie)

**Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie et reste de l’Amérique du Sud)

**Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et Afrique)

