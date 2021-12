Produits De Soins Bucco-Dentaires – Marché Des Autres Consommables Dentaires Stimuler La Croissance, Les Tendances Et L’Efficacité Prévisions 2026

Analyse de marché: Marché Mondial des Produits de Soins Bucco-Dentaires et Autres Consommables Dentaires

Le marché mondial des produits de soins buccodentaires et autres consommables dentaires devrait augmenter par rapport à sa valeur estimée initiale de 70,46 milliards d’ici 2026, enregistrant un TCAC substantiel de 6,1% au cours de la période de prévision 2019-2026. Cette augmentation de la valeur marchande peut être attribuée à l’augmentation de l’incidence des maladies dentaires et à la demande croissante de dentisterie esthétique.

Définition du marché: Marché Mondial des Produits de Soins Bucco-Dentaires et Autres Consommables Dentaires

Les produits de soins bucco-dentaires et autres consommables dentaires comprennent de nombreux produits utilisés dans les dommages dentaires. Les produits de soins bucco-dentaires et autres consommables dentaires comprennent le fluorure, les blanchisseurs de dents, les matériaux de restauration, les matériaux d’impression et le mastic dentaire. Les produits consommables dentaires contiennent de nombreux produits tels que des fils d’orthodontie, des ponts, des plateaux et d’autres biomatériaux.

L’International des hygiénistes dentaires a projeté qu’en 2013 aux Pays-Bas, 17 millions de personnes étaient touchées par une infection dentaire. Ce nombre important devrait servir de moteur à la croissance du marché.

Moteurs du Marché

L’augmentation de l’incidence des maladies dentaires chez les nourrissons devrait jouer un rôle moteur dans la croissance du marché

La demande croissante de dentisterie esthétique devrait également jouer un rôle moteur dans la croissance du marché.

Principaux développements sur le marché:

En septembre 2018, Henry Schein Inc. acquisition des droits de distribution exclusifs des implants Pro-cam de CAMLOG aux Pays-Bas. Elle renforcera sa présence en Europe

En mars 2019, BEGO a lancé les nouveaux produits améliorés lors de l’IDS 2019. Bego a lancé le système d’impression 3D Varseo pour Nax® T, Nautilus® T et Nautilus® CC plus. Ce salon a permis à la BEGO d’exposer sa gamme de produits dans l’industrie dentaire.

Des entreprises de premier plan Opérant à la fois au niveau régional et mondial:

Principaux Concurrents sur le Marché: Produits de Soins Bucco-Dentaires et Autres Consommables Dentaires Sur le Marché Mondial

Quelques-uns des principaux concurrents travaillant actuellement sur le marché des produits de soins bucco-dentaires et autres consommables dentaires sont Straumann AG, Danaher, Dentsply Sirona, 3M Company, Henry Schein, Inc., Kouraray Co., Ltd., Geistlich Pharma AG, Ivoclar Vivadent AG, GC Corporation, Mitsui Chemicals Inc., Keystone Dental, Inc., BEGO GmbH & Co. KG, Jeunes Innovations Inc. Johnson & Johnson Services, Inc., Septodont Holding, Johnson & Johnson Services, Inc., Koninklijke Philips N.V, Lion Corporation, Procter & Gamble, Colgate-Palmolive Company, Church & Dwight Co., Inc., High Ridge Brands Co., Unilever, GlaxoSmithKline plc. et d’autres.

Suite aux questions clés abordées dans ce rapport de recherche:

Restrictions du Marché

Le coût élevé et le remboursement limité des soins dentaires devraient également freiner la croissance du marché.

Segmentation: Marché Mondial des Produits de Soins Bucco-Dentaires et Autres Consommables Dentaires

Par Produit

Produits de Restauration Dentaire

Implants Dentaires

Implants en Titane

Implants en Zirconium

Prothèses Dentaires

Ponts Dentaires

Couronnes Dentaires

Prothèse

Culées

Placage

Incrustations et Onlays

Matériaux de Restauration Dentaire

