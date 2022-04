probiotiques dans l’alimentation animale , analyse, taille, part, croissance, tendances et prévisions jusqu’en 2028

La taille du marché mondial des probiotiques dans l’alimentation animale devrait atteindre 8,8 milliards USD d’ici 2028 et enregistrer un TCAC de 7,4 %, selon le dernier rapport de Reports and Data. L’augmentation de la demande de produits laitiers et de viande en raison de la croissance rapide de la population est l’un des facteurs clés de la croissance globale des revenus du marché.

Les probiotiques sont des bactéries et des levures vivantes qui sont essentielles pour améliorer la santé et la nutrition globales des animaux. Les probiotiques sont des suppléments qui aident à renforcer l’immunité et à maintenir la flore intestinale microbienne des animaux. Il y a eu une augmentation importante de la demande de probiotiques dans l’alimentation animale en raison des avantages pour la santé associés à la consommation. Les éleveurs sont conscients du changement d’orientation des consommateurs soucieux de leur santé concernant les produits alimentaires qu’ils préfèrent et se concentrent de plus en plus sur la fourniture d’aliments riches en nutriments au bétail pour répondre à la demande et générer des profits.

Cependant, les normes de qualité internationales et les normes strictes applicables aux probiotiques pour aliments pour animaux, ainsi que le coût élevé des activités de R&D pour le développement de nouvelles souches probiotiques, devraient limiter dans une certaine mesure la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Paysage concurrentiel :

Le rapport de recherche fournit des détails sur les principales entreprises du marché mondial des probiotiques dans l’alimentation animale, ainsi que sur la position mondiale, la situation financière, le contrat de licence, le portefeuille de produits et services et la contribution aux revenus de chaque acteur du marché. Les principaux acteurs du marché se concentrent sur l’adoption de diverses stratégies telles que les fusions et acquisitions, les plans d’expansion commerciale, les lancements de nouveaux produits, les partenariats, les collaborations, les coentreprises pour améliorer leur base de produits et acquérir une assise solide sur le marché.

Certains des principaux acteurs du marché sont répertoriés ci-dessous :

Hansen (Danemark),

Koninklijke DSM NV (Pays-Bas),

DuPont De Nemours, Inc. (États-Unis),

Evonik Industries (Allemagne),

Land O\’Lakes (États-Unis),

Lallemand (Canada),

Étoile bleue Adisseo Co. (Chine),

Lesaffre (France),

Alltech (États-Unis),

Novozymes (Danemark),

Calpis Co., Ltd. (Japon),

Schouw & Co. (Danemark),

Unique Biotech (Inde),

Cultures pures (États-Unis),

Kerry (Irlande),

Mitsui & Co., Ltd. (Japon).

Segmentation du marché :

probiotiques dans l’alimentation animale basée sur la source :

Bactéries Lactobacille Bifidobactérie Streptocoque thermophilus

Levures & Champignons Saccharomyces cerevisiae Saccharomyces boulardii

Autres Aspergillus oryzae Candida pintolopesii



probiotiques dans l’alimentation animale basée sur la forme basée sur:

Sécher

Liquide

Probiotiques dans l’alimentation animale basée sur Basé sur le bétail :

Porc

la volaille

Ruminants

Aquaculture

Animaux domestiques

Autres Équin Lapin



probiotiques dans l’alimentation animale en fonction des régions :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Espagne, Benelux, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Reste de l’Asie-Pacifique)

Amérique latine (Brésil, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et Afrique)

Principales caractéristiques du marché mondial Probiotiques dans l’alimentation animale :

Le rapport propose des estimations détaillées au niveau régional avec les fabricants, la consommation, les ventes et la dynamique des importations/exportations.

Le rapport fournit des détails précis sur les fabricants/fournisseurs du marché, un aperçu de la société, une analyse des prix, la situation financière, le portefeuille de produits et le bénéfice brut des principales entreprises.

Profilage de l’entreprise avec les stratégies d’expansion courantes, la génération de revenus et les développements récents.

Initiatives stratégiques optimales pour les nouveaux acteurs du marché.

Processus de fabrication, fournisseurs, coût, cadences de production et de consommation, mode de transport et structuration des coûts, et analyse de la chaîne de valeur.

L’étude comprend également les tendances de la chaîne d’approvisionnement, y compris des descriptions élaborées des derniers développements technologiques

Merci d’avoir lu notre rapport de recherche. Nous offrons également la personnalisation des rapports selon les exigences du client. Veuillez nous contacter pour en savoir plus sur le plan de personnalisation et notre équipe vous proposera le rapport le mieux adapté dans les meilleurs délais.

