Principaux pays, entreprises, consommation, moteurs, tendances, analyse des forces, revenus, défis et prévisions mondiales du marché Phytonutriments

Phytonutriments est un document de marché professionnel et exhaustif qui se concentre sur les moteurs primaires et secondaires, la part de marché, les principaux segments et l’analyse géographique. De plus, les revues sur les acteurs clés, les collaborations majeures, les fusions et acquisitions ainsi que les tendances en matière d’innovation et de politiques commerciales sont également effectuées dans ce document de marché. Ce rapport d’étude de marché est généré en gardant à l’esprit les besoins commerciaux actuels et les progrès technologiques. Un rapport sur le marché international des phytonutriments fournit des statistiques importantes sur l’état du marché des fabricants mondiaux et régionaux et constitue une source utile d’assistance et d’orientation pour les entreprises et les particuliers intéressés par l’ industrie des aliments et boissons, des matériaux et des emballages, des produits de grande consommation .

Analyse et perspectives du marché mondial des phytonutriments

La demande croissante de phytonutriments dans les industries alimentaires et des boissons accélérera la demande du marché. L’attention croissante portée aux industries pharmaceutiques pour réduire le cancer, le diabète et les maladies cardiaques renforcera également la croissance du marché mondial des phytonutriments. De plus, le besoin de phytonutriments dans les industries de l’alimentation animale et des cosmétiques devrait également stimuler le marché. L’augmentation de la demande de produits ayurvédiques devrait constituer une opportunité pour le marché.

La technique standard de détermination de la qualité des phytonutriments et de leurs produits est inadéquate, ce qui devrait freiner la croissance du marché mondial des phytonutriments. De plus, les suppléments de phytonutriments sont insuffisants pour réglementer les produits qui impliquent la commercialisation et la promotion, qui sont les autres facteurs qui devraient inhiber le développement du marché mondial des phytonutriments au cours de la période de prévision. Les fabricants de phytonutriments se concentrent sur les travaux de R&D sur le processus d’extraction des phytonutriments qui peuvent défier les concurrents sur le marché.

Data Bridge Market Research analyse que le marché mondial des phytonutriments augmentera à un TCAC de 7,4 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Le rapport d’étude «Phytonutriments Market» fournira un aperçu bénéfique en mettant l’accent sur le marché mondial. Les principaux acteurs du marché sont Merck KGaA, Kothari Phytochemicals International, Hindustan Herbals, Brlb International, Bio-India Biologicals (BIB) Corporation, ExcelVite, Merck KGaA, Prinova Group LLC., Aayuritz Phytonutrients Pvt.Ltd., BTSA, DYNADIS, NutriScience Innovations, LLC, DSM, Arboris, DÖHLER GMBH, BASF SE, Lycored, Cargill, Incorporated., MANUS AKTTEVA BIOPHARMA LLP, Cyanotech Corporation, Sabinsa, HERBAL CREATIONS, ADM, GUSTAV PARMENTIER GMBH, Ashland, IFF Nutrition & Biosciences, Matrix Fine Sciences Pvt. Ltd, AOM, ConnOils LLC, Vitae Caps SA, Xi’an Healthful Biotechnology Co., Ltd, PhytoSource, Inc., Elementa et autres.

Les phytonutriments sont principalement utilisés dans l’industrie alimentaire et des boissons. Ainsi, le COVID-19 a eu un revers majeur pour la consommation de phytonutriments, car il y a eu une perturbation de la chaîne d’approvisionnement en raison de la pandémie. L’utilisation de phytonutriments par les fabricants de produits alimentaires a également diminué, car la fabrication de biens a également ralenti. Cependant, les préoccupations croissantes concernant l’immunité et la santé globale ont rétabli la demande de phytonutriments après la pandémie.

De plus, la nouvelle variante de COVID-19 « Omicron » se propage rapidement à travers le monde, ce qui a de nouveau incité les gouvernements du monde entier à réimposer des restrictions de voyage qui perturberont progressivement à nouveau la chaîne d’approvisionnement dans un certain pourcentage.

Par exemple,

En janvier 2022, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré que plus de la moitié de la population européenne serait infectée par la variante du coronavirus Omicron dans les six à huit prochaines semaines.

Développement récent

En décembre 2021, Merck KGaA a élargi sa branche stratégique de capital-risque d’entreprise M Ventures. La société dispose d’un investissement de 600 millions d’euros alloué à M Ventures. Cela a aidé l’entreprise à accroître à la fois le nombre et la taille des investissements

Dynamique du marché mondial des phytonutriments

Conducteurs

Demande croissante de boissons alimentaires

La demande croissante d’aliments et de boissons due à l’augmentation de la population mondiale devrait stimuler la demande de phytonutriments dans l’industrie. Les phytonutriments tels que les caroténoïdes sont utilisés comme colorants naturels dans l’industrie alimentaire et des boissons

Augmentation de la demande d’aliments pour animaux

Dans l’industrie de l’alimentation animale, les phytonutriments sont utilisés comme antioxydants dans l’alimentation animale pour améliorer la croissance des animaux et protéger les animaux contre les dommages oxydatifs causés par les radicaux libres. Les phytonutriments aident à renforcer l’immunité innée chez les animaux, en particulier la volaille.

Augmentation de la demande de produits nutraceutiques

La demande croissante de produits nutraceutiques pour prévenir et guérir des problèmes de santé tels que le diabète, l’hypertension, l’obésité, les problèmes de peau et de vieillissement, les problèmes osseux, les maladies cardiovasculaires et autres est susceptible de stimuler la demande de phytonutriments dans les applications nutraceutiques.

Analyse régionale

Cette section couvre la segmentation régionale qui accentue la demande actuelle et future du marché des phytonutriments à travers cette section couvre la segmentation régionale qui accentue la demande actuelle et future du marché des phytonutriments COVID-19 en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine et au Moyen-Orient & Afrique. En outre, le rapport se concentre sur la demande de segments d’applications individuelles dans toutes les régions importantes. En outre, le rapport se concentre sur la demande de segments d’applications individuelles dans toutes les régions importantes.

Certains des principaux points forts des couvertures Toc : –

Introduction

Hypothèses et méthodologie de recherche

Résumé

Aperçu du marché

Idées clés

Analyse et prévisions du marché mondial des phytonutriments, par produit

Analyse et prévisions du marché mondial des phytonutriments, par détecteur

Analyse et prévisions du marché mondial des phytonutriments, par technologie

Analyse et prévisions du marché mondial des phytonutriments, par application

Analyse et prévisions du marché mondial des phytonutriments, par utilisateur final

Analyse et prévisions du marché mondial des phytonutriments, par région

Analyse et prévisions du marché des phytonutriments en Amérique du Nord

Analyse et prévisions du marché des phytonutriments en Europe

Analyse et prévisions du marché des phytonutriments en Asie-Pacifique

Analyse et prévisions du marché des phytonutriments en Amérique latine

Analyse et prévisions du marché des phytonutriments au Moyen-Orient et en Afrique

Paysage concurrentiel

