Principaux facteurs d’impact du marché de la montre de luxe par RADO WATCH CO. LTD., ROLEX SA, Burberry Limited, OMEGA SA, Festina, Ulysse Nardin, LVMH

Le marché de l’horlogerie de luxe devrait croître à un taux de croissance annuel composé de 4,50% pour la période prévue de 2021 à 2028. Le rapport sur le marché des montres de luxe analyse la croissance, qui est actuellement en croissance en raison de la pénétration croissante de différentes applications et de la forte présence de différentes options de marque.

Le rapport sur le marché de la montre de luxe présente les sociétés suivantes, notamment : – RADO WATCH CO. LTD., ROLEX SA, Burberry Limited, OMEGA SA, Festina, Ulysse Nardin, LVMH, Richemont, TITAN LTD., KERING, The Swatch Group Ltd, Fossil Group, Inc., Seiko Watch Corporation, Apple Inc., CHANEL International BV, Audemars Piguet, Le Brassus, Chopard, PATEK PHILIPPE SA

La préférence croissante pour l’utilisation des montres de luxe comme symbole de statut chez les adultes est l’un des principaux facteurs de croissance du marché des montres de luxe. De plus, les nouvelles tendances de la mode au sein de la population alimentent également fortement la croissance du marché de l’horlogerie de luxe sur la période prévue de 2021 à 2028.

Par type (montre analogique, montre numérique), type de sexe (hommes, femmes, unisexe), canal de distribution (vente au détail sur Internet, grands magasins, détaillants spécialisés, salles d’exposition exclusives, autres),

