Principaux fabricants du marché des pleurotes, types de produits, tendances et prévisions de l’industrie des ventes et de la demande jusqu’en 2028

Le marché des pleurotes devrait croître à un taux de croissance de 6,70% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 30,74 milliards USD d’ici 2028. La popularité croissante des pleurotes agira comme un facteur moteur de la croissance du marché aux pleurotes.

Les champignons sont des fructifications charnues et nourrissantes de certains groupes de macro-champignons, qui peuvent être sélectionnés et apparaître sous ou au-dessus du sol. Sa comestibilité peut être définie par l’absence d’effets toxiques sur l’homme et le goût et l’arôme recherchés. Le pleurote est aussi appelé Pleurotus ostreatus. C’est un champignon comestible commun. Le pleurote appartient à la classe des basidiomycètes et à la famille des agaricaceae. Le pleurote est meilleur lorsqu’il est cueilli jeune, car à mesure que le champignon vieillit, la chair devient dure et la saveur devient âcre et désagréable. Le pleurote est considéré comme l’un des champignons comestibles commercialement importants à travers le monde.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des pleurotes sont Monterey Mushrooms, Inc., Phillips Mushroom Farms, Lauretta Ventures, Traveler Produce., Fungaia Farm, Farming Fungi, LLC, Country Fresh, LLC, Gano Farm, Whole Earth Harvest, Sylvan, MycoTerraFarm., Agro Dutch Industries Limited., The Mushroom Company, Banken Champignons BV, OKECHAMP SA, Bonduelle, Modernmush, Drinkwater Mushrooms., Hughes Group, Weikfield Foods Pvt. Ltd., Scelta Mushrooms BV, Kulkarni Farm Fresh, Monaghan Group, FRESHSTOCK et California Mushroom Farms, Inc., entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Analyser le statut mondial des champignons pleurotes, les prévisions futures, les opportunités de croissance, le marché clé et les principaux acteurs.

Présenter le développement de Pleurotes en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine et au Moyen-Orient et en Afrique.

Établir un profil stratégique des acteurs clés et analyser en profondeur leur plan et leurs stratégies de développement.

Définir, décrire et prévoir le marché par type de produit, applications de marché et régions clés.

➼ Changements significatifs dans la dynamique du marché.

➼ Rapports et évaluation des développements récents de l’industrie.

➼ Une analyse de fond complète, qui comprend une évaluation du marché des pleurotes parentaux.

➼ Taille actuelle, historique et projetée du marché Pleurote du point de vue de la valeur et du volume.

➼ Segmentation du marché des pleurotes selon les principales régions.

➼ Part de marché des pleurotes et stratégies des principaux fabricants.

➼ Segments spécifiques émergents et régionaux pour le marché des pleurotes.

➼ Une évaluation objective de la trajectoire du Marché.

➼ Recommandations aux Top Companies pour renforcer leur présence sur le marché.

Chapitre 1. Méthodologie de recherche et sources de données

Chapitre 2. Résumé exécutif

Chapitre 3. Marché des pleurotes: analyse de l’industrie

Chapitre 4. Marché des pleurotes : aperçu des produits

Chapitre 5. Marché des pleurotes : informations sur les applications

Chapitre 6. Marché des pleurotes: aperçus régionaux

Chapitre 7. Marché des pleurotes : paysage concurrentiel

