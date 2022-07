Principaux fabricants du marché des actionneurs automobiles, taille, scénario commercial, part, croissance, perspectives, analyse de l’industrie, rapport sur les tendances et les prévisions 2027

Le marché mondial des actionneurs automobiles devrait atteindre 41,09 milliards USD d’ici 2027, selon un récent rapport d’Emergen Research. L’automatisation croissante et l’aide médicale dans le domaine du commerce automobile ont augmenté la demande de véhicules dotés d’options et de propriétés avancées.

Le véhicule de tourisme new age est équipé de plus de 124 unités motrices afin de gérer diverses applications telles que le positionnement de la source lumineuse, l’obturateur du gril, le réglage du siège, les systèmes HVAC et les vannes de fluide et de réfrigérant, entre autres. Les actionneurs jouent un rôle clé dans l’activation de ces applications car ils convertissent un signal électrique en le mouvement linéaire et spécifié spécifié pour fournir le mouvement physique spécifié.

Les voitures particulières, l’un des segments analysés par nos analystes et dimensionnés au cours de cette étude, présentent un potentiel de croissance multiple en raison de la demande accrue de petits véhicules dans diverses parties du globe. La dynamique changeante qui soutient cette croissance fait qu’il est tout à fait vital pour les entreprises de ce domaine de rester au courant de l’impulsion dynamique du marché, qui devrait atteindre plus de 35,43 milliards de dollars d’ici 2025.

Terrain concurrentiel:

le marché mondial des actionneurs automobiles est fortement consolidée en raison de la présence d’un grand nombre d’entreprises dans cette industrie. Le rapport examine en détail la position actuelle de ces entreprises sur le marché, leurs performances passées, le graphique de l’offre et de la demande, les modèles de production et de consommation, le réseau de vente, les canaux de distribution et les opportunités de croissance sur le marché. Le rapport examine l’approche stratégique des principaux acteurs du marché pour élargir leur offre de produits et renforcer leur présence sur le marché.

Les principaux participants sont Denso Corporation, Nidec Corporation, Robert Bosch GmbH, Johnson Electric, Mitsubishi Electric Corporation, Honeywell, Curtis-Wright, Flowserve, Emerson Electronic et SMC.

Les principales conclusions du rapport suggèrent :

les actionneurs linéaires représentent un marché à plus long terme des actionneurs automatisés car ils seront utilisés dans les machines, les vannes et d’autres endroits où linéaire le mouvement est nécessaire. Étant donné que l’automatisation augmente et que l’automatisation des usines de fabrication est combinée avec le Web des choses, l’utilisation des actionneurs linéaires augmente.

Au sein de l’Europe, qui reste un élément vital de l’économie mondiale, la République fédérale d’Allemagne peut ajouter plus de 317,4 millions de dollars à la taille et à l’influence de la région au cours des cinq à six prochaines années, en raison de sa demande accrue de véhicules et de technologies. acheteurs avertis. Plus de 277,2 millions de dollars de prix de la demande projetée dans la région peuvent revenir du reste des marchés de l’écu. Au Japon, les voitures de tourisme peuvent atteindre une taille de marché de 819,2 millions USD à la clôture du montant de l’analyse.

BorgWarner a présenté sa prochaine génération d’actionneurs d’accélérateur en mars 2019. Il s’agit d’une propulsion intelligente par came (iCTA) – offrant une économie de carburant plus élevée et des émissions réduites grâce à sa technologie innovante.

Le rapport divise en outre le marché des actionneurs automobiles en segments clés tels que les types, les applications, les industries des utilisateurs finaux, les technologies et les régions clés du marché. Le rapport met également en lumière le segment et la région affichant une croissance prometteuse sur le marché des actionneurs automobiles.

Emergen Research a segmenté le marché mondial des actionneurs automobiles en fonction du type de véhicule, des applications et de la région :

Perspectives du type de véhicule (revenu, milliards USD ; 2017-2027)

voitures

véhicules utilitaires

particulières (revenu, milliards USD ; 2017-2027)

accélérateur Actionneur

réglage du siège Actionneur

frein Actionneur

fermeture

Autres

clés présentées dans le rapport:

Part des revenus du marché par principaux acteurs commerciaux, par type, par application et étendue du marché du marché mondial des actionneurs automobiles

Chiffre d’affaires des principaux acteurs et nouveaux entrants

Analyse concurrentielle des les principaux acteurs, y compris des aspects tels que la présentation de l’entreprise, les spécifications du produit ou des services, les fournisseurs et les acheteurs.

Fusions récentes, acquisitions, lancements de produits, investissements récents et coentreprises

Analyse régionale pour donner un aperçu des tendances et opportunités récentes

La segmentation régionale comprend une estimation actuelle et prévisionnelle du marché dans les régions géographiques clés telles que l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique .

Perspectives régionales du marché des actionneurs automobiles :

Amérique du Nord

Unis

Canada

Mexique

Europe

Allemagne

Uni

Italie

France

BENELUX

Reste de l’Europe

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Corée du Sud

Reste de l’APAC

Amérique latine

Brésil

Reste de LATAM

Moyen-Orient et Afrique

Arabie saoudite

Émirats arabes unis

Afrique du Sud

MEA

Merci d’avoir lu le rapport de recherche. Pour obtenir plus d’informations sur le rapport personnalisé et le plan de personnalisation, veuillez nous contacter et nous vous fournirons le rapport personnalisé bien adapté.

