Principaux concurrents du marché de l’huile de jojoba, tendances régionales et perspectives de croissance d’ici 2028

Le marché mondial de l’ huile de jojoba devrait atteindre 271,2 millions de dollars d’ici 2028, selon un nouveau rapport de Reports and Data. Cela peut être principalement associé à la croissance de la fabrication de cosmétiques, au développement de la demande de matières premières alternatives pour les biolubrifiants, en particulier sur les marchés développés d’Europe et d’Amérique du Nord, et à la valeur nutritionnelle élevée de l’huile de jojoba.

L’inquiétude croissante concernant les effets secondaires des additifs synthétiques et chimiques utilisés dans les cosmétiques, les aliments et les boissons stimule la demande d’alternatives naturelles comme l’huile de jojoba sur le marché. Cependant, la production d’huile de jojoba à long terme se diversifie grâce à l’offre régulière de ressources et de capacités pour remplacer l’huile industrielle avec plusieurs applications à un prix relatif. Le rendement de production de la culture varie profondément selon le processus agricole. L’huile de jojoba est une forme d’huile végétale qui peut être obtenue à partir de simmondsia chinensis qui est les fèves broyées de l’arbuste de jojoba. Par sa composition, elle est proche du sébum et est une forme de cire liquide polyinsaturée. Pour cette raison, il peut être facilement absorbé par la peau, sans aucune réaction allergique, et en diminuant la croissance de tout microbe fongique et bactérien pouvant attaquer la peau. Il régule et rééquilibre la production de sébum des peaux grasses et nourrit également les peaux sèches. Diverses marques de soins de la peau ont remplacé les graisses animales et adopté l’utilisation de l’huile de jojoba pour la fabrication de crèmes et de lotions pour la peau.

L’Amérique du Nord représente la plus grande part de 22,30% en 2020, encouragée par le développement de l’industrie du toilettage masculin, en particulier dans les économies en développement de la région, devrait stimuler la demande du marché au cours de la période de prévision.

Principaux acteurs – Eco Oil Argentina SA, El Baraka pour les huiles naturelles, Desert Whale Jojoba Company, The Jojoba Company, Purcell Jojoba International, Egyptian Natural Oil Co., Inca Oil SA, W. Ulrich GMBH, Earth Expo Company, Gustav Heess Oleochemical Products GmbH, Jojoba Naturals, Vantage Specialty Chemicals Inc. et Sivkin Butik

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent

La production d’huile de jojoba à long terme dépend de l’approvisionnement régulier en sources et potentiels pour remplacer l’huile industrielle avec diverses applications à un prix relatif. Le rendement de production de la culture dépend profondément du processus de culture. Les graines ne peuvent être accessibles qu’après cinq ans de culture. Cela peut agir comme un facteur de restriction notable pour le marché.

Cependant, les entreprises ont augmenté leurs dépenses de R&D pour innover et développer de nouvelles technologies abordables pour surmonter les défis, qui devraient créer suffisamment d’opportunités pour les acteurs existants et nouveaux du marché. Il nécessite de faibles coûts de maintenance, ce qui devrait en outre créer des opportunités rentables pour les acteurs du marché.

L’industrie pharmaceutique représente la plus grande part de marché de 39,30% en 2020. L’huile de jojoba est utilisée comme coupe-faim, stabilisateur d’antibiotiques et support pour les formules de médicaments dans l’industrie pharmaceutique.

Le marché des lipides sous le segment type représente la plus grande part de 35,33% du marché mondial en 2020, en raison de la teneur élevée en nutriments par rapport aux autres catégories du segment type.

Le marché des cosmétiques devrait croître à un TCAC de 8,0 % au cours de la période de prévision. Dans les industries cosmétiques, l’huile de jojoba est utilisée pour protéger la peau et prévenir le vieillissement. Il y a eu une augmentation notable de l’utilisation de l’huile de jojoba dans les écrans solaires, les crèmes hydratantes, les lotions, les crèmes pour la peau, les rouges à lèvres et les baumes.

L’utilisation émergente de l’huile de jojoba en phytothérapie et la forte demande du marché des cosmétiques devraient stimuler le marché de l’huile de jojoba à l’avenir. Le taux de croissance industrielle rapide dans les économies en développement devrait soutenir la croissance de la taille du marché dans les années à venir. De plus, les réglementations gouvernementales sont un autre facteur qui a amélioré les préférences des consommateurs

Saisissez Outlook :

Pressé à froid

Raffiné

Perspectives d’application :

Cosmétiques et soins personnels

Pharmaceutique

Industriel

Les autres

Principaux marchés régionaux couverts dans le rapport :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Europe (Italie, Royaume-Uni, Allemagne, France, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Inde, Chine, Japon, Corée du Sud, Australie, Reste de l’Asie-Pacifique)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, Pérou, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et Afrique)

Le marché de l’huile de jojoba a été segmenté en régions clés du monde et propose une analyse du taux de croissance, de la part de marché, des tendances actuelles et émergentes, du ratio de production et de consommation, de l’analyse de la chaîne industrielle, de la demande et de l’offre, de l’importation et de l’exportation, de la contribution aux revenus et présence d’acteurs clés dans chaque région. Une analyse du marché par pays est proposée dans le rapport pour mieux comprendre la propagation régionale et les progrès du marché Huile de jojoba.

