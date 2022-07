Principaux acteurs du marché du chiffrement des e-mails, taille, scénario commercial, partage, croissance, perspectives, analyse du secteur, rapport sur les tendances et les prévisions 2028

Le cryptage des e-mails est le processus de cryptage des informations sensibles présentes dans les e-mails pour les empêcher d’être utilisées par une personne autre que le destinataire prévu. Le cryptage des e-mails protège les données confidentielles contre l’utilisation par des cyber-attaquants ou des pirates. Le but ultime du cryptage des e-mails est de crypter ou de masquer les e-mails à l’aide d’algorithmes mathématiques et de les rendre lisibles uniquement par l’utilisateur autorisé.

Obtenez un échantillon du rapport @ https://www.emergenresearch.com/request-sample/593

Quel est le besoin du chiffrement des e-mails ?

Lorsqu’un utilisateur envoie un e-mail à quelqu’un, celui-ci transite par différents réseaux et serveurs. Pendant la transmission, les informations extrêmement sensibles, les identifiants de connexion, les détails des transactions commerciales ou les documents financiers peuvent être facilement accessibles par un utilisateur non autorisé si le courrier électronique n’est pas crypté. Le cryptage des e-mails est vital dans de tels cas. En raison de la croissance économique, de la numérisation et des progrès technologiques dans tous les domaines, la communication par courrier électronique et le partage d’informations dans les entreprises sont cruciaux pour communiquer avec les clients et les autres entités commerciales.

Le chiffrement des e-mails permet de protéger les informations et de les transmettre uniquement aux destinataires prévus. La réputation, la confiance et le succès de toute organisation dépendent de la manière dont les informations sont stockées et partagées via divers supports électroniques. Pour maintenir une relation à long terme avec les clients et les consommateurs, le cryptage des e-mails est extrêmement important. La croissance croissante des demandes des entreprises pour des services de cryptage de messagerie hautement sécurisés.

Demander une remise sur le rapport @ https://www.emergenresearch.com/request-discount/593

Principaux faits saillants du rapport

Les revenus du segment sur site devraient augmenter à un TCAC très rapide au cours de la période de prévision. Le déploiement croissant de solutions de chiffrement des e-mails sur site dans divers secteurs pour permettre une meilleure sécurité des données devrait stimuler la croissance des revenus de ce segment à l’avenir.

En termes de partage des revenus, le segment des solutions devrait être en tête au cours de la période de prévision en raison de l’adoption croissante de solutions de chiffrement des e-mails par diverses entreprises pour chiffrer efficacement les communications par e-mail internes et externes et pour sécuriser les données, informations et installations commerciales critiques.

L’adoption croissante des solutions de cryptage des e-mails dans l’industrie BFSI devrait stimuler la croissance des revenus du segment BFSI, qui devrait être en tête en termes de contribution des revenus au marché mondial du cryptage des e-mails au cours de la période de prévision.

Certaines grandes entreprises du rapport sur le marché mondial incluent

Cisco Systems, Inc.,

Micro Focus International plc,

Trend Micro Inc.,

Sophos Group plc,

Norton LifeLock Inc.,

BAE Systems plc,

Zix Corporation,

Proofpoint, Inc. et

Mimecast Limited,

Echoworx.

Pour en savoir plus sur le rapport @ https://www.emergenresearch.com/industry-report/email-encryption-market

De plus, le rapport couvre l’analyse des principaux acteurs de l’industrie avec un accent particulier sur leur position mondiale, leur situation financière et leurs développements récents. L’analyse des cinq forces de Porter et l’analyse SWOT ont été couvertes par le rapport pour fournir des données pertinentes sur le paysage concurrentiel.

L’analyse régionale détaillée couvre :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Emergen Research a segmenté le marché mondial du chiffrement des e-mails en fonction du déploiement, des composants, de l’utilisation finale et de la région :

Perspectives de déploiement (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

cloud

sur site

Perspectives des composants

services

solution

Perspectives d’utilisation finale de la

Fabrication

Santé

Informatique et télécommunications

détail

Énergie et services publics

Gouvernement

Médias et divertissement

BFSI

Autres

Acheter maintenant @ https://www.emergenresearch.com/select-license/593

Le rapport aborde les points clés suivants :

Le rapport estime la taille attendue du marché de 2021 à 2028

Le rapport fournit une prévision des moteurs du marché, des contraintes et des opportunités futures pour le Marché du cryptage des e

Le rapport analyse plus en détail l’évolution de la dynamique du marché

Analyse régionale et segmentation du marché avec analyse des régions et des segments qui devraient dominer la croissance du marché

Cartographie étendue du paysage concurrentiel avec les profils des principaux concurrents

Analyse approfondie des stratégies commerciales et des collaborations telles que les fusions et acquisitions adoptées par les principales entreprises

Prévisions de revenus, périmètre pays, informations sur les applications et informations sur les produits

Demander une personnalisation du rapport @ https://www.emergenresearch.com/request-for-customization/593

Merci d’avoir lu le rapport de recherche. Pour obtenir plus d’informations sur le rapport personnalisé et le plan de personnalisation, veuillez nous contacter et nous vous fournirons le rapport personnalisé bien adapté.

Jetez un œil à nos autres rapports:

marché des purificateurs d’air @ https://www.einpresswire.com/article/578653259/air-purifier-market-growth-strategies-with-leading-key-players-unilever-plc-lg-electronics-iqair-north-america

marché de l’isolation acoustique @ https://www.einpresswire.com/article/578654191/acoustic-insulation-market-to-be-grow-at-a-cagr-of-5-3-in-the-forecast-period-of-2020- 2027-knauf-insulation-basf-se

marché des entretoises pour l’asthme @ https://www.einpresswire.com/article/578654744/asthma-spacers-market-size-is-projected-to-grow-at-over-3-4-cagr-to-2027

marché des écouteurs sans fil @ https://www.einpresswire.com/article/578655133/wireless-earbuds-market-to-hit-usd-14-23-billion-market-size-share-trends-analysis-and-forecast-2028

marché des logiciels de simulation @ https://www.einpresswire.com/article/578824030/simulation-software-market-growth-size-top-companies-manufacturing-cost-analysis-and-future-forecast-up-to-2028

_

_ Recherche, nous croyons qu’il faut avancer avec la technologie. Nous développons une société d’études de marché et de conseil en stratégie avec une base de connaissances exhaustive sur les technologies de pointe et potentiellement perturbatrices du marché qui devraient devenir plus répandues au cours de la prochaine décennie.

Contactez-nous :

Eric Lee

Spécialiste des ventes aux entreprises

Emergen Research | Web : www.emergenresearch.com

Ligne directe : +1 (604) 757-9756

E-mail : sales@emergenresearch.com

Visitez pour plus d’informations : https://www.emergenresearch.com/insights

Explorez nos services de renseignements personnalisés | Services de conseil en croissance

Lire le communiqué de presse complet @ https://www.emergenresearch.com/press-release/global-email-encryption-market