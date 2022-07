Principaux acteurs du marché des équipements médicaux durables, taille, scénario commercial, part, croissance, perspectives, analyse de l’industrie, rapport sur les tendances et les prévisions 2028

La du marché mondial des équipements médicaux durables devrait atteindre 305,17 milliards USD en 2028 à un TCAC stable au cours de la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research.

Augmentation du nombre de centres de soins pour personnes handicapées et de services chirurgicaux et ambulatoires, d’hôpitaux et de maisons de soins pour personnes âgées, et prévalence importante de cancer, de maladies ophtalmiques, de troubles cardiaques, de troubles neurologiques et de troubles gynécologiques, associée à une population gériatrique en augmentation rapide, des progrès technologiques continus dans le domaine médical La fabrication d’équipements est l’un des principaux facteurs qui stimulent la croissance des revenus du marché mondial des équipements médicaux durables. L’équipement médical durable est conçu pour gérer diverses conditions médicales, maladies et offrir des avantages thérapeutiques et une commodité aux patients.

L’équipement médical durable est segmenté en dispositifs de mobilité personnelle, dispositifs de sécurité de salle de bain et mobilier médical, surveillance et dispositifs thérapeutiques. Les appareils de mobilité personnelle désignent les appareils qui offrent une mobilité aux utilisateurs incapables de se déplacer ou de marcher. Cette catégorie comprend les scooters, les fauteuils roulants, les déambulateurs, les béquilles et les cannes. Le segment des appareils de mobilité personnelle représentait la plus grande part de revenus sur le marché mondial en 2020, ce qui peut être attribué au nombre croissant de patients âgés, de centres de soins et à la prévalence majeure de troubles chroniques.

Étendue du marché:

L’un des éléments centraux du rapport est la large segmentation du marché des équipements médicaux durables qui comprend la gamme de types de produits, le spectre d’applications, le paysage de l’industrie des utilisateurs finaux, les régions géographiques importantes et les principaux concurrents du marché. Le rapport contient des opinions impartiales d’experts de l’industrie sur le scénario de marché actuel, les performances passées du marché, les taux de production et de consommation, le rapport de l’offre et de la demande et les prévisions de génération de revenus sur la période estimée. Les positions financières des principaux acteurs, ainsi que leurs bénéfices bruts, volumes de ventes, revenus des ventes, coûts de fabrication et autres ratios financiers, ont été évalués avec précision dans le rapport.

Certaines grandes entreprises du rapport sur le marché mondial incluent

Invacare Corporation, GE Healthcare, Stryker Corporation, Hill Rom, Inc., Drive Medical, GF Health Products, Inc., Sunrise Medical, Medline Industries, Inc., Carex Health Brands, Inc., et Intco Medical.

Principales conclusions du rapport :

En février 2021, InfuSystem a acquis FilAMed. Cette acquisition aidera InfuSystem à élargir et à améliorer ses offres de services biomédicaux au sein de sa plateforme DME et offrira à l’entreprise l’opportunité d’entrer sur le marché des soins aigus.

Le segment hospitalier a représenté une part importante des revenus parmi les autres segments d’utilisation finale sur le marché mondial en 2020. Le nombre croissant d’hôpitaux et le développement de l’infrastructure hospitalière sont les principaux facteurs de croissance des revenus dans ce segment.

L’Asie-Pacifique devrait enregistrer le TCAC le plus rapide tout au long de la période de prévision, ce qui peut être attribué au développement rapide des infrastructures médicales, à l’augmentation des investissements dans la fabrication d’équipements médicaux et à l’adoption croissante d’équipements médicaux de pointe.

Emergen Research a segmenté le marché mondial des équipements médicaux durables en fonction du type de produit, des payeurs, de l’utilisation finale et de la région :

Product Type Outlook (Revenu, USD Billion; 2018-2028)

Dispositifs de sécurité pour salle de bain et mobilier médical

Dispositifs de mobilité personnelle

Surveillance et dispositifs thérapeutiques

Perspectives du payeur (Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

privées

publiques

de

Perspectives d’utilisation finale des

Cliniques

Hôpitaux

longue durée Établissements de soins à domicile Centres

chirurgie

ambulatoire

Autres

Pour en savoir plus sur le rapport @ https://www.emergenresearch.com/industry-report/durable-medical-equipment-market

L’analyse régionale détaillée couvre :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de

la MEATOC :

Aperçu du rapport

1.1 Portée de la recherche

1.2 Principaux segments de marché des équipements médicaux durables

1.3 Principaux acteurs

1.4 Analyse du marché par produit

1.5 Analyse du marché par application

1.6 Calendrier du rapport

Tendances de croissance

mondiales 2.1 Taille du marché mondial des équipements médicaux durables

2.2 Dernier marché des équipements médicaux durables tendances

2.3 Principales tendances de croissance

Paysage concurrentiel

3.1 Acteurs clés du marché

mondial des équipements médicaux durables 3.2 Taille mondiale des équipements médicaux durables par fabricants

3.3 Produits des principaux acteurs

3.4 Barrières à l’entrée sur le marché des équipements médicaux durables

3.5 Fusions, un acquisitions, coentreprises et alliances stratégiques

Merci d’avoir lu le rapport de recherche. Pour obtenir plus d’informations sur le rapport personnalisé et le plan de personnalisation, veuillez nous contacter et nous vous fournirons le rapport personnalisé bien adapté.

