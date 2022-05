Principales entreprises du marché des refroidisseurs de boissons en Europe, tendances et perspectives d’avenir Détails pour le développement des affaires

Par type de produit (moins de 200 L, 200-500 L, 500-1 000 L, plus de 1 000 L), type (autoportant, encastré et sous le comptoir, comptoir, double zone, thermoélectrique, autres), zones de température (refroidisseurs de boissons à zone unique, double Refroidisseurs de boissons à zones, refroidisseurs de boissons à trois zones, refroidisseurs de boissons multizones (4 zones ou plus), taille (6 à 50 bouteilles, 51 à 100 bouteilles, 101 à 200 bouteilles, plus de 201 bouteilles), hauteur du refroidisseur (28 à 32 pouces, 33 à 36 pouces, 38 à 56 pouces, au-dessus de 56 pouces), nombre d’étagères (1 à 2 étagères, 3 à 4 étagères, 5 à 6 étagères, 7 à 9 étagères, 9 à 12 étagères et plus de 13 étagères ), Matériau des étagères (Métal, Verre trempé, Bois, Autres), Fini (Noirs, Verre, Panneaux prêts, Tons argentés, Acier inoxydable et Finitions en bois), Porte battante (Porte française, Porte latérale gauche, Porte réversible, Porte latérale droite et porte côte à côte),Type de contrôle (numérique, électronique, tactile, bouton tournant), canal de distribution (magasins spécialisés, supermarchés/hypermarchés, commerce électronique, autres), application (alcoolique, non alcoolique) et utilisateur final (résidentiel, commercial, BARS, hôtels et restaurants, salons, bureaux d’entreprise, cinémas, librairies, autres)