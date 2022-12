Prévisions du marché du lait fermenté jusqu’en 2029, taille, part, tendances futures, opportunités commerciales, analyse de la demande et de la segmentation

« Une étude de recherche approfondie et transparente menée par une équipe d’experts dans le domaine a complété ce rapport de recherche sur le marché mondial du lait fermenté . Ce rapport est précieux pour les participants établis et émergents du marché dans l’industrie et fournit des informations approfondies sur le marché. Ce rapport est un bon exemple d’informations approfondies sur le marché explorant des stratégies de croissance pratiques et des recommandations liées à l’industrie du marché du lait fermenté. Rentabilité en priorisant les objectifs du marché.

L’article primé sur le marché du lait fermenté met en lumière de nombreux aspects liés à l’industrie et au marché. La définition du marché, la segmentation du marché, l’analyse concurrentielle et la méthodologie de recherche sont les principaux sujets abordés dans ce rapport. Le module de collecte de données de grande taille est utilisé pour collecter des données et effectuer une analyse de l’année de référence. Ce rapport de marché fournit des informations sur le profil de l’entreprise, les spécifications du produit, la capacité, la valeur de production et la part de marché de chaque entreprise de 2020 à 2027 selon une étude d’analyse concurrentielle. Les rapports sont générés par la collecte et l’analyse systématiques d’informations sur des individus ou des organisations par le biais d’enquêtes sociales et d’opinion.

Analyse et taille du marché

À mesure que la population mondiale augmente, les consommateurs intolérants au lactose orientent leurs préférences vers le lait fermenté et d’autres produits du quotidien plus faciles à consommer et à digérer . Il y a des changements importants dans les habitudes de consommation des consommateurs, qui à leur tour exigent une expansion massive des acteurs du marché impliqués dans les initiatives de transformation et de fabrication et la disponibilité de produits sains qui contribuent à la croissance du marché mondial.

Data Bridge Market Research a évalué le marché du lait fermenté à 264,8 milliards USD et prévoit qu’il atteindra 394,22 milliards USD d’ici 2029, avec un TCAC de 5,1 % sur la période de prévision 2022-2029. Les rapports de marché organisés par l’équipe Data Bridge Market Research comprennent une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production, une analyse des brevets, en plus d’informations sur le marché telles que la valeur marchande, le taux de croissance, les segments de marché, les données géographiques. la couverture, les acteurs du marché et les scénarios de marché et le comportement des consommateurs.

Périmètre de reporting et segmentation du marché

indicateur de rapport Détails période de prévision 2022 à 2029 année de référence 2021 année historique 2020 (peut être personnalisé pour 2014 – 2019) unité quantitative Chiffre d’affaires en 1 milliard USD, volume en unités, prix en USD segment couvert type (fromage, yogourt, beurre, crème sure, etc.); Canaux de distribution (magasins spécialisés, supermarchés et hypermarchés, boutiques en ligne, autres) Pays de destination États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe, Chine, Japon, Inde, Corée, Singapour en Amérique du Nord, Malaisie , Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) Moyen-Orient et Afrique (MEA) ), dans le cadre de l’Amérique du Sud, dans le cadre du Brésil, de l’Argentine et du reste de l’Amérique du Sud acteurs du marché cible Bayer AG (Allemagne), Abbott (États-Unis), DSM (Pays-Bas), DuPont. (États-Unis), Amway (États-Unis), The Nature’s Bounty Co. (États-Unis), Nestlé (Suisse), Premier Nutrition Corporation (États-Unis), Health Food Manufacturers Association (Royaume-Uni), NOW Foods (États-Unis), Glanbia PLC (Irlande), Herbalife International of America, Inc. (États-Unis) et Bionova (Inde) chance Le processus de fermentation permet d’améliorer le goût et l’arôme des produits laitiers tout en prolongeant leur durée de conservation.

Disponibilité accrue de produits sans lactose de différentes qualités

Pénétration accrue des plateformes de commerce électronique, en particulier dans les pays en développement

définition du marché

Le lait fermenté est fabriqué en fermentant du lait avec des bactéries telles que Lactobacillus ou Bifidobacterium. La fermentation se produit lorsque les bactéries digèrent partiellement le lait. Cela facilite la digestion du lait fermenté, en particulier pour les personnes intolérantes au lactose ou allergiques au lait de vache. La fermentation prolonge également la durée de conservation des produits.

Dynamique du marché du lait fermenté

chauffeur

Augmentation de la prévalence des troubles digestifs dus à l’intolérance au lactose dans le monde

Les gens sont de plus en plus conscients des problèmes digestifs causés par l’intolérance au lactose, comme les ballonnements, la diarrhée et les crampes d’estomac. L’acide lactique contenu dans les produits laitiers fermentés aide à traiter ces troubles digestifs. En conséquence, les produits laitiers fermentés sont devenus un élément essentiel de l’alimentation quotidienne de chacun, ce qui a entraîné une augmentation de la demande de produits laitiers fermentés.

Divers produits améliorés et polyvalents des fabricants

L’augmentation des lancements de produits devrait également stimuler la croissance du marché mondial du lait fermenté au cours de la période de prévision. Grâce à un solide soutien marketing et au développement de nouveaux produits au goût et à la polyvalence améliorés, plusieurs nouveaux produits ont récemment été lancés. Les perspectives du marché du lait fermenté devraient être positives en raison de plusieurs lancements de nouveaux produits au cours de la période de prévision.

chance

En plus des avantages pour la santé, le processus de fermentation contribue à améliorer le goût et l’arôme des produits laitiers tout en prolongeant la durée de conservation des produits laitiers. Par conséquent, la croissance importante du marché peut être attribuée aux diverses caractéristiques des produits laitiers fermentés. La pénétration accrue des plateformes de commerce électronique, en particulier dans les pays en développement, et des lois strictes garantissant une production de lait biologique de haute qualité stimuleront toutes deux la croissance de la valeur marchande.

Quels sont les principaux moteurs de croissance du marché lait fermenté?

Avec un taux d’acceptation élevé sur le marché, la portée et l’utilisation du marché mondial du lait fermenté augmentent rapidement

L’automatisation sur le marché du lait fermenté contribue à une meilleure expérience client et à une croissance systématique.

L’utilisation optimale des ressources minimise le travail humain et les erreurs, augmentant ainsi l’efficacité des entreprises commerciales sur le marché.

Principalement, pour comprendre la dynamique du marché mondial, le marché mondial est analysé dans les principales régions mondiales du marché du lait fermenté.

Amérique du Nord : États-Unis, Canada et Mexique.

Amérique Latine : Argentine, Chili, Brésil.

Moyen-Orient et Afrique : Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Turquie, Égypte et Afrique du Sud.

Europe : Royaume-Uni, France, Italie, Allemagne, Espagne, Russie.

Asie-Pacifique : Inde, Chine, Japon, Corée, Indonésie, Singapour, Australie.

