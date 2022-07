Prévisions du marché du diagnostic assisté par ordinateur jusqu’en 2028 | Demande, principaux participants, région, part, analyse de la portée

Le marché mondial du diagnostic assisté par ordinateur (CADx) devrait atteindre une taille de marché de 1,19 milliard USD en 2028 et enregistrer un TCAC stable, selon la dernière analyse d’Emergen Research. Certains facteurs clés de la croissance du marché sont l’augmentation des initiatives et des programmes de sensibilisation à la santé par les gouvernements et les ONG, une précision accrue et des résultats de test rapides, et une demande croissante de tests et de procédures plus efficaces dans les hôpitaux et les centres de santé.

Une mammographie est la principale étape de test dans la détection d’un cancer ou d’une maladie du sein potentiel. La mammographie est un outil de dépistage utilisé pour détecter et diagnostiquer le cancer du sein. Une mammographie numérique transforme la radiographie en une image électronique du sein qui enregistre sur un ordinateur, et les images sont immédiatement visibles. Le segment de la mammographie devrait représenter une part de revenus substantiellement élevée, suivi des segments des rayons X et de l’IRM (imagerie par résonance magnétique) au cours de la période de prévision.

Ainsi que les nouveaux entrants sur le marché du diagnostic assisté par ordinateur. Il se concentre sur les fusions et acquisitions récentes, les coentreprises, les collaborations, les partenariats, les accords de licence, les promotions de marques et les lancements de produits, entre autres.

Les principaux acteurs opérant sur le marché mondial du diagnostic assisté par ordinateur (CADx) sont FUJIFILM Medical Systems, McKesson Corporation, iCAD Inc., GE Healthcare, Hitachi High Technologies Corporation, EDDA Technology Inc., Philips Healthcare, Meduan Technologies, Hologic Inc. et MergeHealthcare Inc

Portée du marché

L’un des éléments centraux du rapport est la large segmentation du marché des diagnostics assistés par ordinateur qui comprend la gamme de types de produits, le spectre d’applications, le paysage de l’industrie des utilisateurs finaux, les régions géographiques importantes et les principaux concurrents du marché. Le rapport contient des opinions impartiales d’experts de l’industrie sur le scénario de marché actuel, les performances passées du marché, les taux de production et de consommation, le rapport de l’offre et de la demande et les prévisions de génération de revenus sur la période estimée. Les positions financières des principaux acteurs, ainsi que leurs bénéfices bruts, volumes de ventes, revenus des ventes, coûts de fabrication et autres ratios financiers, ont été évalués avec précision dans le rapport.

Faits saillants des rapports :

En janvier 2019, Hitachi High Technologies Corporation a acquis toutes les actions d’Applied Physics Technologies, Inc., qui est un fabricant américain de sources d’électrons. Applied Physics Technologies développe, fabrique et vend des sources d’électrons destinées à être utilisées dans des microscopes électroniques et d’autres instruments.

L’Europe représentait une part significativement robuste du marché mondial du diagnostic assisté par ordinateur en 2019. L’utilisation croissante de l’intelligence artificielle et une couverture médicale favorable sont quelques-uns des facteurs clés qui stimulent la croissance du marché. Le Royaume-Uni, l’Allemagne, la France, l’Italie, l’Espagne et la Russie représentent actuellement une part significativement élevée du marché en Europe, et la tendance devrait se poursuivre à l’avenir.

Le marché mondial des diagnostics assistés par ordinateur est largement segmenté sur la base de différents types de produits, gamme d’applications, industries d’utilisation finale, régions clés et un paysage extrêmement concurrentiel. Cette section du rapport s’adresse uniquement aux lecteurs qui cherchent à sélectionner de manière stratégique les segments les plus appropriés et les plus lucratifs du secteur Diagnostic assisté par ordinateur. L’analyse segmentaire aide également les entreprises intéressées par ce secteur à prendre des décisions commerciales optimales et à atteindre les objectifs souhaités.

Pour ce rapport, Emergen Research a segmenté le marché mondial du diagnostic assisté par ordinateur (CADx) en fonction de l’application, des modalités d’imagerie, de l’utilisation finale et de la région :

Application Type Outlook (Revenu : milliards USD ; 2018-2028)

Cancer du sein Cancer du

poumon Cancer du

foie

Oncologie

Autres

Modalités d’imagerie Perspectives (Revenus : milliards USD ; 2018-2028)

Mammographie

Rayons X

Ultrasons

IRM

CT Scan

Autres

Perspectives d’utilisation finale (Revenus : milliards USD ; 2018-2028)

Hôpitaux

Cliniques

Centres de diagnostic

Autres

Bifurcation régionale du diagnostic assisté par ordinateur Le marché comprend :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine) , reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Questions clés auxquelles répond le rapport :

Quelle région devrait dominer le marché dans les années à venir ?

Quelles sont les récentes avancées technologiques et de produits sur le marché?

Quelles sont les stratégies clés adoptées par les principaux acteurs du marché Diagnostic assisté par ordinateur?

Quels sont les principaux types de produits et applications de l’industrie du diagnostic assisté par ordinateur ?

Quel est le résultat de l’analyse SWOT et de l’analyse des cinq forces de Porter ?

Quel est le paysage concurrentiel du marché Diagnostic assisté par ordinateur?

Qui sont les principaux acteurs de l’industrie?

Quel est le taux de croissance de l’industrie dans les années à venir ?

