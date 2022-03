Prévisions du marché des toits convertibles jusqu’en 2028 Impact de Covid-19 et analyse mondiale par type de matériau 

Un toit décapotable est généralement utilisé dans les véhicules haut de gamme et de luxe. La demande de véhicules de luxe et haut de gamme augmente dans le monde entier et en particulier dans les pays développés, ce qui catalyse le marché des toits convertibles. De plus, les progrès technologiques ont amélioré l’expérience utilisateur et encouragé le marché des toits convertibles.

Obtenez un exemple de copie du rapport sur – https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPAT00002407/

Analyse et perspectives du marché : marché mondial des toits convertibles

L ‘«analyse du marché mondial des toits convertibles» est une étude spécialisée et approfondie de l’industrie automobile et des transports avec un accent particulier sur l’analyse des tendances du marché mondial. Le rapport vise à fournir un aperçu du marché des motos et scooters électriques avec une segmentation détaillée du marché par batterie, technologie, autonomie et géographie. Le rapport fournit des statistiques clés sur l’état du marché des principaux acteurs du marché des motos et scooters électriques et présente les principales tendances et opportunités du marché.

Impact du COVID-19 sur le toit décapotable mondial :

L’épidémie de COVID-19 a créé un défi économique, de santé publique et logistique sans précédent dans le monde entier ; cependant, la technologie s’est intensifiée lorsque COVID-19 a frappé. L’un des impacts les plus importants observés ces derniers mois en raison du COVID-19 a été un énorme changement de comportement dans l’adoption de la technologie. Par exemple, Garmin, qui équipe la flotte des principales technologies de navigation GPS, de radar, de communication et de données sur le vent, a signalé qu’avec les lourdes restrictions de voyage, il a été témoin d’une demande accrue d’équipements pour les bateaux et les activités nautiques sur de nombreux marchés.

Pour contenir la propagation du COVID-19, des pays comme les États-Unis, l’Inde, la Russie, le Brésil, la Colombie et d’autres, à travers le monde, ont pris des mesures extrêmes telles que le confinement, la distanciation sociale, la réglementation du confinement et l’isolement social. La situation étant toujours difficile, plusieurs pays prolongent la période de fermeture. Alors que la deuxième vague de coronavirus frappe, les autorités gouvernementales de pays comme le Royaume-Uni et l’Inde remettent en place des mesures de confinement pour éviter davantage de décès.

Parlez à l’analyste pour plus de détails – https://www.theinsightpartners.com/speak-to-analyst/TIPAT00002407/

Portée du rapport : –

Les principaux acteurs du marché des toits convertibles sont :

Continental AG, GAHH, Hoerbiger Holding, Inalfa Roof Systems Group BV, Magna International Inc, Power Packer Europa BV, Standex Electronics, The Haartz Corporation, Valmet Automotive, Webasto Group LLC

Sur la base du produit et des utilisateurs finaux / applications, ce rapport affiche la production, les revenus, le prix, la part de marché et le taux de croissance des types de marché des toits convertibles répartis en:

Impact de Covid-19 et analyse globale – par type de matériau (chlorure de polyvinyle (PVC), fibre de carbone, autres) ; Type de toit (Hard Top, Soft Top); Catégorie de véhicule (véhicule de luxe, véhicule semi-luxe) et géographie

Analyse régionale :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Russie et Turquie, etc.)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde, Australie, Indonésie, Thaïlande, Philippines, Malaisie et Vietnam)

Amérique du Sud (Brésil etc.)

Middle East and Africa (Egypt and GCC Countries)

Key Issues Addressed :

What is the market size by various segmentation of the Convertible Rooftop by region and its respective countries?

What are the customer buying behaviour, key takeaways, and Porter’s 5 forces of the Convertible Rooftop market?

What are the key opportunities and trends for manufacturers involved in the Convertible Rooftop supply chain?

What are the fundamental dynamics (drivers, restraints, opportunities, and challenges) of the market?

What and how regulations, schemes, patents, and policies are impacting the growth of the market?

What are the upcoming technological solutions influencing market trends? How will existing companies adapt to the new change in technology?

The market player positioning, top winning strategies by years, company product developments, and launches will be?

How has COVID-19 impacted the demand and sales of Convertible Rooftop in the global market? Also, the expected BPS drop or rise count of the market and market predicted recovery period.

Detailed analysis of the competitors and their latest launch, and what are the prominent start-ups introduced in the target market?

Purchase this Report – https://www.theinsightpartners.com/buy/TIPAT00002407/

Note: If you have any special requirements related to Convertible Rooftop Market Report please let us know and we will offer you the report as you want.

About Us:

The Insight Partners est un fournisseur de recherche unique de l’industrie de l’intelligence exploitable. Nous aidons nos clients à trouver des solutions à leurs besoins de recherche grâce à nos services de recherche syndiquée et de conseil. Nous sommes spécialisés dans des secteurs tels que les semi-conducteurs et l’électronique, l’aérospatiale et la défense, l’automobile et les transports, la biotechnologie, l’informatique de la santé, la fabrication et la construction, les dispositifs médicaux, la technologie, les médias et les télécommunications, les produits chimiques et les matériaux.

Nous contacter:

Si vous avez des questions sur ce rapport ou si vous souhaitez obtenir de plus amples informations, veuillez nous contacter :

Contact:

Samir Joshi

Courriel : sales@theinsightpartners.com

Téléphone : +1-646-491-9876