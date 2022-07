Prévisions du marché des tests de toxicologie / toxicité in vitro jusqu’en 2027: croissance, part, taille, tendances de l’industrie mondiale 2027

L’augmentation de la protection contre les tests sur les animaux, la sensibilisation à l’assurance des animaux, l’intérêt accru pour les tests de toxicologie économiques sont invoqués pour favoriser le développement du marché des tests de toxicologie / toxicité in vitro au cours de la période de prévision.

Selon l’analyse actuelle des rapports et des données, le marché mondial des tests de toxicologie/toxicité in vitro était évalué à 7,2 milliards USD en 2019 et devrait atteindre 14,6 milliards USD d’ici 2027, avec un TCAC de 9,1 %. L’opposition aux tests sur les animaux, les avancées innovantes et l’augmentation de la consommation de R&D pour distinguer la toxicité au début de l’amélioration des médicaments sont des facteurs de développement essentiels pour cette industrie. La concentration croissante des entreprises de produits pharmaceutiques et cosmétiques sur l’utilisation de stratégies in vitro pour les tests de produits, parallèlement à la croissance des techniques silico pour la toxicologie prémonitoire envisagée, est nécessaire pour offrir d’énormes opportunités aux acteurs de ce marché.

L’horizon élargi des stratégies de dépistage à haut débit (HTS) a incité les fabricants de médicaments à adopter ces procédures pratiques et rapides pour l’évaluation toxicologique. Par exemple, en octobre 2019, les informations HTS du programme ToxCast, lancé par l’US EPA pour évaluer la capacité toxique des composés synthétiques, ont été utilisées pour l’évaluation des risques des matériaux en contact avec les aliments, un système d’évaluation appelé RISK 21.

Le rapport fournit une évaluation complète du marché couvrant des éléments clés tels que les estimations des revenus, l’analyse des coûts, les tendances d’importation / exportation, de production et de consommation, le TCAC, la marge brute, et les modèles d’offre et de demande. Il met également en lumière les développements technologiques récents, les avancées de produits et les activités de recherche et développement dans la région.

Le rapport examine les principaux acteurs opérant sur le marché ainsi que leur position sur le marché, leur part de marché, leurs revenus, leur marge brute et leurs stratégies commerciales. L’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter sont utilisées pour examiner et évaluer le marché et ses acteurs. Il couvre également les fusions et acquisitions récentes, les coentreprises, les collaborations, les accords, les partenariats, les lancements de produits et les promotions de marques.

Les principales entreprises décrites dans le rapport sont :

Covance, Bio-Rad Laboratories, Inc., GE Healthcare, Thermo Fisher Scientific Inc., Eurofins Scientific SE, Merck KGaA, Charles River Laboratories International, Inc., Catalent, Inc., Cyprotex, QIAGEN NV, Promega Corporation et Gentronix Limited.

Segmentation du marché par types :

milliards USD

) ; 2017-2027 ( des perspectives et

chiffre

services

d’

en

produits

affairesChiffre d’affaires en milliards USD ; 2017-2027)

Culture cellulaire

OMICS

à haut débit

Toxicogénomique

Perspectives (chiffre d’affaires en milliards USD ; 2017-2027)

cellulaires

in silico

Ex-Vivo

biochimiques

Perspectives du point final (chiffre d’affaires en milliards USD ; 2017-2027 )

ADME

Cytotoxicité

Génotoxicité

Toxicité oculaire Toxicité organique Phototoxicité Toxicité

cutanée

Irritation

cutanée

, corrosion, sensibilisation

Autres

Perspectives d’utilisation finale (chiffre d’affaires en milliards USD ; 2017-2027)

Industrie pharmaceutique

Diagnostics

Industrie chimique

Cosmétiques et produits ménagers

Industrie alimentaire

Autres

L’analyse régionale couvre une analyse approfondie de l’analyse des revenus, de la part de marché et du taux de croissance du marché mondial des tests de toxicologie / toxicité in vitro dans chaque région pour le période de prévision 2021-2028. Le rapport couvre le taux de production et de consommation, les tendances actuelles et émergentes, l’import/export, l’offre et la demande, et la présence d’acteurs clés dans chaque région.

Amérique du Nord Unis Canada Mexique

Europe Allemagne Uni Italie France BENELUX Reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Inde Japon Corée du Sud Reste APAC

latine Brésil Reste LATAM

Moyen-Orient et Afrique Arabie saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud MEA



Reste

AmériqueL’Amérique détenait la plus grande part de marché de 35,9% en 2019. Les activités gouvernementales élevées pour la pleine conscience dans l’assurance des animaux stimulent le développement du marché.

La toxicité organique détenait la part la plus importante de l’ensemble de l’industrie en 2019. Cette part devrait également se développer au rythme de 8,9%, en raison de la concentration croissante sur la sécurité des médicaments.

La section Toxicité cutanée par point final détenait une part de l’industrie globale de 22,1% en 2019. Le segment devrait se développer au rythme le plus important en raison de l’exigence croissante des progrès de l’industrie cosmétique.

L’intérêt croissant pour les tests toxicologiques économiques et l’augmentation de la recherche et du développement alimenteront le développement du marché dans l’APAC.

Environ 47,6% du marché mondial de la toxicologie in vitro est occupé par le segment de la culture cellulaire.

En mai 2019, Avon, une organisation de cosmétiques, a exprimé son aide pour une restriction mondiale des tests de maquillage sur les animaux, dans le cadre de l’effort coordonné avec l’ONG de protection des animaux, Humane Society International. Les efforts conjoints croissants pour empêcher les tests sur les animaux dans le secteur du maquillage devraient stimuler le marché pour la période de prévision à venir.

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour plus d’informations, veuillez nous contacter et notre équipe s’assurera que le rapport est personnalisé en fonction de vos besoins.

