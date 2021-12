Prévisions du marché des systèmes de transmission automobile jusqu’en 2028 – Continental AG, ZF Friedrichshafen AG, Magna International (Getrag), Aisin Seiki Co. Ltd., Eaton Corporation PLC

Le système de transmission automobile a un frein moteur puissant et il est facile de contrôler un nombre infini d’engrenages. Les systèmes de transmission sont les principales unités du véhicule qui contribuent à l’efficacité énergétique, et le système AMT est très efficace pour fournir le bon rapport au bon moment. Cette transmission a plusieurs composants tels que le système hydraulique, la commande informatique, l’arbre d’entrée, la pompe de transmission, etc.

Les principaux acteurs du marché sont :

Continental SA

ZF Friedrichshafen SA

Magna International (Getrag)

Aisin Seiki Co. Ltd.

Eaton Corporation SA

Schaeffler AG

Borgwarner, Inc.

Jatco (Nissan Motor Corp.)

Allison Transmission Inc.

API GKN

Marché mondial des systèmes de transmission automobile : applications et types

Impact de Covid-19 et analyse globale – par type (transmission à double embrayage (DST), boîte de vitesses à changement direct (DSG) transmission manuelle automatisée, transmission Tiptronic, CVT, automatique, manuelle); Carburant (essence, diesel, hybride); et classe de véhicule (voiture de tourisme, LCV, HCV, tout-terrain)

Portée du marché

L’« Analyse du marché mondial des systèmes de transmission automobile jusqu’en 2028 » est une étude spécialisée et approfondie de l’industrie des systèmes de transmission automobile en mettant l’accent sur la tendance du marché mondial. Le rapport vise à fournir un aperçu du marché mondial des systèmes de transmission automobile avec une segmentation détaillée du marché par type, carburant, classe de véhicule et géographie. Le marché mondial des systèmes de transmission automobile devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision.

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché des systèmes de transmission automobile

L’épidémie de COVID-19, qui a commencé à Wuhan (Chine) en décembre 2019, s’est propagée à un rythme rapide dans le monde. Les fermetures d’usines mondiales, les interdictions de voyager et les fermetures aux frontières, pour combattre et contenir l’épidémie, ont eu un impact sur toutes les industries et toutes les économies du monde entier. La majorité des usines de fabrication sont soit temporairement fermées, soit fonctionnent avec un minimum de personnel ; en raison de laquelle les systèmes de transmission automobile et les composants connexes sont perturbés. De plus, la demande d’aliments surgelés a connu un ralentissement depuis l’épidémie de COVID-19 dans les pays.

Remarque : Si vous avez des exigences concernant le rapport ou si vous souhaitez personnaliser le rapport selon vos besoins, veuillez nous en informer et nous vous proposerons le rapport comme vous le souhaitez. Merci d’avoir lu cet article.