Prévisions du marché des systèmes de freinage à air jusqu’en 2028 – Impact de Covid-19 et analyse globale – par type de frein 

Le système de freinage pneumatique est intégré aux véhicules lourds et utilitaires pour appliquer un effort de freinage plus massif de la part du conducteur. Actuellement, il existe deux types de système de freinage pneumatique couramment disponibles sur le marché, à savoir : le système de freinage pneumatique à disque et le système de freinage pneumatique à tambour. La méthode comprend plusieurs composants tels que le compresseur, le régulateur, le réservoir, le dessiccateur d’air, le clapet de pied, la chambre de frein et le régleur de jeu, entre autres composants.

Principaux acteurs clés : – Wabtec Corporation,2. Haldex AB,3. Mérite, 4. WABCO,5. Knorr-Bremse AG,6. Federal-Mogul Corporation,7. Nabtesco Corporation,8. Pièces d’auto SORL,9. Freins EST,10. ZF Friedrichshafen AG Inc.

L ‘«analyse du marché mondial des systèmes de freinage pneumatique jusqu’en 2028» est une étude spécialisée et approfondie de l’industrie alimentaire et des boissons avec un accent particulier sur l’analyse des tendances du marché mondial. Le rapport vise à fournir un aperçu du marché du système de freinage pneumatique avec une segmentation détaillée du marché par catégorie, type, canal de distribution et géographie. Le rapport fournit des statistiques clés sur l’état du marché des principaux acteurs du marché du système de freinage pneumatique et décrit les principales tendances et opportunités du marché.

Le rapport met en évidence les stratégies de croissance clés adoptées par ces acteurs du système de freinage pneumatique spécialisé, y compris des détails tels que l’aperçu financier, les produits/services offerts, les développements notables et l’analyse SWOT.

Sur la base du marché, le marché mondial des systèmes de freinage pneumatique est segmenté en impact Covid-19 et analyse globale – par type de frein (frein à disque et frein à tambour), composant (compresseur, réservoir, sécheur d’air, jauges, vannes et autres ) et les utilisateurs finaux (véhicules lourds, semi-remorques et remorques, véhicules utilitaires et autres).

Le rapport analyse les facteurs affectant le marché du système de freinage pneumatique du côté de la demande et de l’offre et évalue en outre la dynamique du marché affectant le marché au cours de la période de prévision, c’est-à-dire les moteurs, les contraintes, les opportunités et les tendances futures. Le rapport fournit également une analyse PEST complète pour les cinq régions, à savoir ; Amérique du Nord, Europe, APAC, MEA et Amérique du Sud et centrale après avoir évalué les facteurs politiques, économiques, sociaux et technologiques affectant le marché du système de freinage pneumatique dans ces régions.

– Gagnez et réduisez le temps nécessaire pour effectuer des recherches d’entrée de gamme en identifiant la croissance, la taille, les principaux acteurs et segments du marché mondial des systèmes de freinage pneumatique

– Met en évidence les principales priorités commerciales pour aider les entreprises à réaligner leurs stratégies commerciales.

– Les principales conclusions et recommandations mettent en évidence les tendances progressistes cruciales de l’industrie sur le marché Système de freinage pneumatique, permettant ainsi aux acteurs de développer des stratégies efficaces à long terme.

