Prévisions du marché des scanners IRM en Amérique du Nord, analyse des tendances et suivi de la concurrence – Perspectives 2028 par les principaux acteurs Siemens Healthcare GmbH, GE Healthcare, Koninklijke Philips NV

Le rapport d’étude de marché sur les scanners IRM en Amérique du Nord explore les principaux paramètres de l’industrie des études de marché sur les ponts de données, à savoir l’analyse de marché, la définition du marché, la segmentation du marché, les développements clés sur le marché, l’analyse concurrentielle et la méthodologie de recherche. Avec les statistiques de marché incluses dans le rapport marketing, il est devenu assez facile d’avoir une perspective globale pour le commerce international. Le rapport comprend normalement les principaux fabricants, fournisseurs, distributeurs, commerçants, clients, investisseurs, principaux types et principales applications.

Le marché des scanners IRM devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 3,80 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 3 329,69 USD millions d’ici 2028. La croissance de la population gériatrique et l’augmentation du revenu par habitant sont les principaux moteurs qui ont propulsé la demande du marché des scanners IRM au cours de la période de prévision.

L’augmentation de la prévalence des maladies chroniques agit comme un moteur de la croissance du marché des scanners IRM. L’augmentation de l’utilisation de produits IRM remis à neuf et réutilisés agit comme un frein pour le marché des scanners IRM. L’augmentation des dépenses et des infrastructures de santé à travers le monde constitue une opportunité pour le marché des scanners IRM. Des réglementations et des normes strictes pour l’approbation et la commercialisation des appareils IRM constituent un défi pour le marché des scanners IRM.

Les principaux acteurs opérant sur le marché comprennent : –

Siemens Healthcare GmbH, GE Healthcare, Koninklijke Philips NV, Neusoft Corporation, ESAOTE SPA, Aspect Imaging, Aspect Imaging, CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION (une filiale de Canon Inc.), Hitachi, Ltd., Synaptive Medical, Shanghai United Imaging Medical Technology Co ., Ltd., FONAR Corp., AllTech Medical Systems, Time Medical Holding, SternMed GmbH, IMRIS, Promaxo, Hyperfine, ASG Superconductors spa, Elekta AB MinFound Medical Systems Co., Ltd. entre autres.

Le marché des scanners IRM est segmenté en fonction du type, du produit, de l’application, de l’utilisateur final et du canal de distribution.

Sur la base du produit, le marché des scanners IRM est segmenté en systèmes IRM fermés et systèmes IRM ouverts. En 2021, le segment des systèmes IRM fermés domine le marché en raison de la prévalence et de l’incidence croissantes des maladies chroniques.

Sur la base du type, le marché des scanners IRM est segmenté en type portable et type de bureau. En 2021, le segment des ordinateurs de bureau domine le marché en raison de l’importance croissante accordée par les patients au diagnostic efficace et précoce des maladies.

Sur la base des applications, le marché des scanners IRM est segmenté en oncologie, neurologie, cardiologie, pelvienne et abdominale, musculo-squelettique et autres applications. En 2021, le segment de la neurologie domine le marché en raison de l’augmentation des cas de maladies cérébrales et neurologiques à travers le monde.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des scanners IRM est segmenté en hôpitaux, cliniques, centres de chirurgie ambulatoire, recherche scientifique et autres. En 2021, le segment hospitalier domine le marché en raison du nombre croissant d’hôpitaux dans les pays à revenu faible et intermédiaire.

Ce rapport sur le marché mondial des scanners IRM en Amérique du Nord fournit des détails sur les nouveaux développements récents, les réglementations commerciales, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, changements dans les réglementations du marché, l’analyse stratégique de la croissance du marché, la taille du marché, la croissance du marché des catégories, les niches et la domination des applications, les approbations de produits, les lancements de produits, les expansions géographiques, les innovations technologiques sur le marché.

Étendue du marché mondial du scanner IRM en Amérique du Nord et taille du marché

Le marché des scanners IRM en Amérique du Nord est segmenté en fonction du produit, du composant, de l’application et de l’utilisation finale. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base des composants, le marché nord-américain des scanners IRM est segmenté en

Sur la base de l'application, le marché du scanner IRM en Amérique du Nord est

Sur la base des produits, le marché du scanner IRM en Amérique du Nord est fragmenté en

Sur la base de l'utilisateur final, le marché du scanner IRM en Amérique du Nord est divisé en

Réponses aux questions clés dans le rapport sur le marché des scanners IRM en Amérique du Nord: –

Nos rapports aideront les clients à résoudre les problèmes suivants :

Incertitude quant à l’avenir : nos recherches et nos connaissances aident nos clients à prévoir les compartiments de revenus et les plages de croissance à l’avenir. Cela aidera nos clients à investir ou à vendre leurs actifs.

Saisir les opinions du marché : Pour une stratégie, il est essentiel d’avoir une compréhension objective des opinions du marché. Notre recherche fournit une image claire de l’humeur du marché. Nous maintenons cette surveillance en dialoguant avec des leaders d’opinion clés de la chaîne de valeur de chaque industrie.

Reconnaître les centres d’investissement les plus fiables : notre analyse évalue les centres d’investissement du marché en fonction de la demande, des rendements et des marges bénéficiaires prévus. En utilisant nos études de marché, nos clients peuvent se concentrer sur les centres d’investissement les plus importants.

Identification et évaluation de partenaires commerciaux potentiels : nos recherches et nos connaissances aident nos clients à identifier des partenaires commerciaux.



