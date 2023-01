Prévisions du marché des sacs alimentaires en Europe avec impact potentiel malgré la pandémie de COVID-19 et prévisions jusqu’en 2027 Les principaux acteurs couverts par le rapport sont Smurfit Kappa, International Paper, WestRock Company, Amcor plc, Berry Global Inc, PAPIER-METTLER KG, Novolex, Unistar Plastics, LLC, BioBag International AS., NOVPLASTA CZ, sro et autres. . Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Le rapport détaillé sur le marché européen des sacs alimentaires se présente comme un outil influent que les joueurs peuvent utiliser pour se préparer à obtenir la plus grande part du marché mondial des sacs alimentaires européens. Ce rapport de marché peut être utilisé par les acteurs du marché pour en savoir plus sur le paysage concurrentiel et le niveau de concurrence sur le marché mondial. Ce rapport de marché comprend une évaluation complète des perspectives de croissance et des limites du marché. Toutes ces informations sont présentées de manière à ce que les différents faits et chiffres soient pertinents pour votre entreprise. L’analyse du marché et l’analyse des concurrents aident les entreprises à déterminer la gamme de tailles, de couleurs, de conceptions et de prix des produits qu’elles proposent aux consommateurs.

Le marché européen des sacs alimentaires devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît à un TCAC de 4,3 % au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 et devrait atteindre l’USD. 2 556 550 000 d’ici 2027. La demande croissante de sacs en papier dans les restaurants de restauration rapide est un facteur qui stimule la croissance du marché.

Ce rapport de marché sur les sacs alimentaires détaille l’analyse des opportunités en termes de part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, les poches de revenus émergentes, les modifications de la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les informations sur les lancements de produits. Expansion géographique et innovation technologique sur le marché. Contactez-nous pour un Analyst Brief afin de comprendre l’analyse et le scénario de marché. Notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre vos objectifs souhaités .

Portée du marché des sacs alimentaires en Europe et taille du marché

Le marché européen des sacs alimentaires est segmenté en fonction du type, du matériau, de l’utilisation, du style, de la capacité, du canal de distribution, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance entre les segments permet d’analyser les niches de croissance et les stratégies d’accès au marché, et de déterminer la différence entre les applications principales et les marchés cibles.

En fonction du type, le marché est segmenté en sacs de transport standard, sacs debout, sacs à fermeture éclair, sacs à barrière de sécurité alimentaire, sacs à ouverture automatique (SOS), sacs anti-odeurs, sacs à fond pincé et sacs en plastique pour t-shirts. Autres. En Europe, la demande pour le segment des bagages à main standard a augmenté car cette taille est considérée comme la taille la plus pratique à charger pour les magasins d’alimentation.

Sur la base des matériaux, le marché est segmenté en plastique, papier, aluminium et autres. Les plastiques sont subdivisés en polyéthylène haute densité, polyéthylène basse densité, polyéthylène linéaire basse densité, polyéthylène biodégradable et polypropylène. En Europe, le secteur du papier domine en raison de la demande croissante de matières premières moins chères.

En fonction de l’utilisation, le marché est segmenté en jetable et réutilisable. En Europe, la demande pour le segment à usage unique augmente très rapidement car le processus de fabrication de sacs à usage unique prend moins de temps que les autres processus.

Basé sur le style, le marché est segmenté en sacs transparents, sacs thermosoudables, sacs éco transparents, sacs à cupcakes, sacs micro perforés et autres. Dans la région européenne, la plus forte consommation de produits laitiers emballés dans ces sacs a augmenté la demande pour le segment des sacs éco transparents.

Basé sur l’utilisateur final, le marché est segmenté en restaurants, hôtels, salons de thé et cafés, pâtisseries et snacks, cafétérias, ménages et autres. En Europe, le secteur de la restauration domine en raison de l’énorme demande de la population active. Les gens préfèrent rester à la maison et consommer des aliments facilement disponibles, ce qui augmente encore la demande de sacs alimentaires.



Analyse au niveau du pays du marché des sacs alimentaires

Le marché européen est analysé et des informations sur la taille du marché sont fournies par pays, type, matériau, application, style, capacité, canal de distribution, application et utilisateur final.

Les pays couverts par le rapport sur le marché européen des sacs alimentaires sont l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l’Italie, l’Espagne, la Russie, la Turquie, la Belgique, les Pays-Bas, la Suisse et le reste de l’Europe.

Le marché européen des sacs alimentaires domine le marché en raison de la grande disponibilité des matières premières dans la région. L’Allemagne gagne en domination en Europe en raison de la demande croissante de sacs en papier dans les restaurants.

La section pays du rapport fournit également des influenceurs individuels du marché et des changements réglementaires sur le marché intérieur qui influencent les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie nationale, les mesures réglementaires et les tarifs d’importation et d’exportation sont quelques-uns des indicateurs clés utilisés pour prédire les scénarios de marché dans chaque pays. Il considère également la présence et la disponibilité des marques et les défis auxquels elles sont confrontées, l’impact des canaux de vente, en raison de la concurrence forte ou rare des marques nationales et nationales, et fournit une analyse prédictive des données des pays.

Augmentation de la demande de sacs en papier dans les restaurants

Le marché européen des sacs alimentaires est également un moteur clé de la croissance dans tous les pays de la base installée de différents types de produits pour le marché des sacs alimentaires, de l’impact de la technologie utilisant des courbes de ligne de vie, des changements dans les scénarios réglementaires des préparations pour nourrissons et de leur impact sur le marché des sacs alimentaires. Nous fournissons une analyse détaillée du marché. . Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2018.

Analyse concurrentielle de la part de marché de l’aménagement paysager et des sacs alimentaires

Le paysage concurrentiel du marché Sacs alimentaires en Europe fournit des détails par concurrent. Les détails inclus incluent la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, le pipeline d’essais cliniques, la marque Inclut l’analyse, le produit approbation. , brevets, étendue et souffle du produit, avantage de l’application, courbe de durée de vie de la technologie. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que l’orientation de l’entreprise liée au marché européen des sacs alimentaires.

De nombreux développements de produits ont été initiés par des entreprises du monde entier qui accélèrent la croissance du marché des sacs alimentaires.

par exemple,

