Prévisions du marché des robots éducatifs jusqu’en 2028 – Impact COVID-19 et analyse globale par type (humanoïde et non humanoïde)

Le marché des robots éducatifs devrait passer de 919,71 millions de dollars US en 2021 à 3 327,74 millions de dollars US d’ici 2028 ; on estime qu’il augmentera à un TCAC de 20,2 % de 2021 à 2028.

L’accent croissant mis sur l’amélioration de l’enseignement des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques (STEM) stimule la demande de robots éducatifs. Divers instituts d’enseignement s’efforcent d’améliorer les méthodes d’enseignement des disciplines STEM. Les robots éducatifs aident les éducateurs à améliorer les méthodes d’enseignement STEM à l’aide d’une puissance de calcul élevée et aident à dispenser des cours STEM à l’éducation moderne. Il aide à apprendre naturellement et à adopter le principe de la pensée informatique. De plus, les kits de bricolage apparaissent comme une aubaine pour les marchés des robots éducatifs. Les kits sont destinés à aider à la conception et à la programmation, ainsi qu’à améliorer les compétences d’apprentissage des problèmes chez les étudiants en STIM.

Les principaux acteurs du marché des robots éducatifs :

• Robotique Aisoy

• Hanson Robotique Limitée

• Robotique modulaire

• Robotique PAL

• Probotics America

• Technologie d’innovation Sanbot., Ltd

• Life & Science, Inc.

• Robotis Co., Ltd.

• SoftBank Robotics Group Corp.

• Système Lego A/S.

Aperçu du marché –

Marché des robots éducatifs

L’augmentation de la demande de robots pour l’apprentissage des langues stimule la croissance du marché des robots éducatifs

Les robots humanoïdes ont des caractéristiques humaines et peuvent interagir à l’aide d’outils sociaux et de l’environnement. L’interaction homme-robot a suscité une attention considérable dans les centres de recherche et les instituts d’enseignement. En plus de leurs applications dans l’éducation STEM, les robots sont utilisés pour développer les compétences de communication chez les enfants de divers pays, car ils peuvent être intégrés à différentes langues. En 2018, le ministère de l’Éducation du Japon a annoncé le déploiement de 500 robots dans les écoles pour améliorer les capacités d’expression en anglais des élèves.

Les segments et sous-sections du marché Robot éducatif sont présentés ci-dessous :

Impact du Covid-19 et analyse globale –

• Par type (humanoïde et non-humanoïde) et application (enseignement primaire, enseignement secondaire, enseignement supérieur et autres)

Informations basées sur le type

En fonction du type, le marché des robots éducatifs est segmenté en robots humanoïdes et non humanoïdes. Le segment non humanoïde détenait une part de marché plus importante en 2020. Les robots non humanoïdes sont programmés à l’aide d’ordinateurs et peuvent effectuer un ensemble complexe d’actions. Les robots non humanoïdes permettent aux concepteurs et programmeurs de robots d’être plus créatifs dans leurs conceptions. Ces robots peuvent être guidés ou contrôlés par des dispositifs externes ou des dispositifs embarqués.

Informations basées sur les applications

Sur la base des applications, le marché des robots éducatifs est segmenté en enseignement primaire, enseignement secondaire, enseignement supérieur et autres. Le segment de l’enseignement supérieur a dominé le marché en 2020. Les écoles, universités et autres institutions de divers pays capitalisent fortement sur l’apprentissage STEM.

Principaux points clés du marché des robots éducatifs

• Aperçu du marché des robots éducatifs

• Concurrence sur le marché des robots éducatifs

• Marché des robots éducatifs, revenus et tendance des prix

• Analyse du marché des robots éducatifs par application

• Profils d’entreprises et chiffres clés du marché des robots éducatifs

• Dynamique du marché

• Méthodologie et source de données

