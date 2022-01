Prévisions du marché des modules PV solaires en silicium cristallin, analyse des tendances et suivi de la concurrence – Revue mondiale 2021 à 2028

Le silicium cristallin PV est constitué de tranches de silicium très pur qui sont ensuite utilisées pour convertir l’énergie solaire en énergie électrique. Le marché mondial du PV au silicium cristallin est stimulé par une demande accrue d’énergie renouvelable et une augmentation de la demande d’électricité, qui est en outre soutenue par l’augmentation de la population dans le monde. La disponibilité limitée des combustibles fossiles et les réglementations gouvernementales strictes sur les émissions de carbone créent un fort besoin de sources d’énergie renouvelables efficaces et rentables telles que l’énergie solaire.

Principaux acteurs du marché des modules solaires photovoltaïques en silicium cristallin:

• Canadian Solar Inc.

• Ja Solar Holdings Co. Ltd.

• Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Technology Co. Ltd.

• JinkoSolar Holding Co. Ltd.

• LONGi Green Energy Technology Co. Ltd.

• Risen Energy Co. Ltd.

• Suzhou Talesun Solar Technology Co. Ltd.

• Trina Solar Co. Ltd.

• Yingli Green Energy Holding Co. Ltd.

• Zhejiang CHINT Electrics Co. Ltd.

PORTÉE DU MARCHÉ

« L’analyse du marché mondial des modules photovoltaïques en silicium cristallin jusqu’en 2028 » est une étude spécialisée et approfondie de l’industrie de l’électronique et des semi-conducteurs, avec un accent particulier sur l’analyse des tendances du marché mondial. Le rapport vise à fournir un aperçu du marché des modules solaires photovoltaïques en silicium cristallin avec une segmentation détaillée du marché par type de produit, applications et géographie. Le rapport fournit des statistiques clés sur l’état du marché des principaux acteurs du marché des modules solaires photovoltaïques en silicium cristallin et présente les principales tendances et opportunités du marché.

SEGMENTATION DU MARCHÉ

– Sur la base du type de produit, le marché mondial des modules solaires photovoltaïques en silicium cristallin est segmenté en monocristallin, polycristallin

– Sur la base de l’application, le marché est segmenté en résidentiel, commercial, utilitaire

DYNAMIQUE DE MARCHE

Conducteurs:

– Le marché est tiré par les réglementations gouvernementales favorables, l’augmentation des investissements dans les énergies renouvelables et l’augmentation des installations solaires photovoltaïques.

– En outre, une réglementation gouvernementale favorable devrait également stimuler la croissance du marché.

Les segments et sous-sections du marché des modules PV solaires en silicium cristallin sont présentés ci-dessous:

La pandémie de l’épidémie de COVID-19 IMPACT affecte négativement les économies et les industries de divers pays en raison des fermetures et des interdictions de voyager imposées par le gouvernement, ainsi que des fermetures d’entreprises. Les biens de consommation sont l’une des principales industries souffrant de graves perturbations telles que les ruptures de la chaîne d’approvisionnement, les annulations d’événements technologiques et les fermetures de bureaux. La fermeture de diverses usines et usines en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique a restreint la chaîne d’approvisionnement mondiale et a eu un impact négatif sur les activités de fabrication, les calendriers de livraison et les ventes de produits. En outre, diverses entreprises ont déjà prédit d’éventuels retards dans les livraisons de produits et une chute des ventes futures de leurs produits.

