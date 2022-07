Prévisions du marché des équipements de test de réseau sans fil d’ici 2028: Anritsu Corporation, Infovista, Spirent Communications

Prévision du Marché des Équipements de Test de Réseau sans Fil jusqu’en 2028-Analyse Globale Par Équipement (Équipement de Test de Conduite, Équipement de Crowdsourcing, Équipement de Surveillance, OSS avec Équipement de Géolocalisation, Équipement de Test SON, Équipement de Test de Site); Technologie (Technologie 2G/3G/4G, Technologie 5G); Utilisateur Final (Commercial, Télécommunication, Autres)

L’équipement de test de réseau sans fil aide les organisations à améliorer les performances de leur réseau en examinant chaque aspect du processus de réseau. Les entreprises adoptent largement les équipements de test de réseau sans fil en raison des performances optimisées du réseau et du besoin croissant de maintenance. La demande d’équipements de test de réseaux sans fil devrait augmenter en raison du besoin de solutions d’infrastructure améliorées. Un système de câblage structuré offre des vitesses de transfert de données plus rapides. En outre, l’utilisation croissante de l’Internet des objets (IoT) dans les secteurs verticaux de l’industrie et une augmentation des processus d’automatisation devraient stimuler prochainement le marché des équipements de test de réseaux sans fil structurés

Entreprises Citées:

Accueil Co., Ltd.

Société Anritsu

Dingli Corp., Ltd

Empirix Inc.

EXFO Inc.

Infovista

Technologies Keysight

ROHDEandSCHWARZ

Spirent Communications

VIAVI Solutions Inc.

SEGMENTATION DU MARCHÉ:

Sur la base des équipements, le marché mondial des équipements de test de réseaux sans fil est segmenté en équipements de test de conduite, équipements de crowdsourcing, équipements de surveillance, OSS avec équipements de géolocalisation, équipements de test SON et équipements de test sur site.

Sur la base de la technologie, le marché est segmenté en technologie 2G/3G/4G et technologie 5G.

Basé sur l’utilisateur final, le marché est segmenté en commercial, télécommunication et autres.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Pilote:

L’avancement technologique croissant vers la communication et la mise en réseau, l’augmentation du trafic de données mobiles associée à l’adoption croissante des appareils intelligents et à l’interopérabilité croissante des technologies de réseau sont quelques-uns des principaux facteurs de croissance du marché des équipements de test de réseau sans fil.

Les initiatives gouvernementales dans plusieurs pays pour des services Wi-Fi gratuits devraient générer d’importantes opportunités pour le marché des équipements de test de réseaux sans fil au cours de la période de prévision.

