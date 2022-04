Prévisions du marché des déshumidificateurs jusqu’en 2030 – Analyse par type de produit, indication, utilisateur final et géographie | (TCAC) de 7,0 %

La taille du marché mondial des déshumidificateurs était de 3,9 milliards de dollars américains en 2021. Le marché mondial des déshumidificateurs devrait atteindre 7,1 milliards de dollars américains d’ici 2030 en augmentant à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,0 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2030. .

Facteurs influençant le marché

Les déshumidificateurs sont très utilisés dans les ménages pour contrôler la teneur en humidité de l’air ambiant et empêcher la croissance des bactéries. Ainsi, ces utilisations des déshumidificateurs contribueront à la croissance du marché. De plus, les applications de ces appareils dans les environnements industriels pour contrôler la qualité de la production vont accélérer la croissance du marché.

Les initiatives croissantes des organismes gouvernementaux pour stimuler l’industrialisation bénéficieront au marché mondial des déshumidificateurs.

Le nombre croissant de lancements innovants contribuera à la croissance du marché mondial des déshumidificateurs. Par exemple, en juin 2019, Honeywell International, Inc. a dévoilé une nouvelle gamme de déshumidificateurs.

Les appareils sont non seulement conviviaux, mais intègrent également diverses fonctions de sécurité, telles qu’une facilité d’utilisation nécessitant peu d’entretien. De tels progrès sont susceptibles d’augmenter la demande de déshumidificateurs au cours de la période d’analyse.

L’établissement croissant d’unités d’entreposage et la demande croissante de logistique de la chaîne du froid pour répondre à la demande de nourriture, de médicaments et d’autres produits périssables augmenteront la demande de déshumidificateurs.

Analyse d’impact de la COVID-19

Le marché mondial des déshumidificateurs a connu divers obstacles dus à la pandémie. Il a réduit les activités industrielles et commerciales. De plus, la demande auparavant croissante d’infrastructures intelligentes s’est soudainement ralentie. Ainsi, cela a entravé la croissance du marché mondial des déshumidificateurs. De plus, les fabricants de déshumidificateurs ont observé divers défis principalement dus à la pénurie de matières premières et aux interdictions de commerce international. Ainsi, tous ces facteurs ont affecté négativement le marché des déshumidificateurs.

Analyse régionale

L’Amérique du Nord devrait détenir la plus grande part du marché mondial des déshumidificateurs. Cela est dû à la construction croissante d’entrepôts, à l’augmentation des établissements résidentiels et des bâtiments commerciaux. De plus, la sensibilisation croissante des individus à établir un environnement ambiant plus sain contribuera à la croissance du marché des déshumidificateurs.

Le marché des déshumidificateurs en Asie-Pacifique devrait croître au taux de croissance le plus élevé en raison de l’industrialisation croissante des économies émergentes comme la Chine, l’Inde et le Japon. De plus, l’augmentation du revenu disponible et la demande croissante d’un environnement ambiant plus sain profiteront au marché régional des déshumidificateurs.

L’augmentation de la population et la demande croissante d’unités d’entreposage et de logistique de la chaîne du froid, afin de répondre aux demandes alimentaires et pharmaceutiques des citoyens, profiteront au marché régional des déshumidificateurs.

Concurrents sur le marché

Münters

Airwatergreen AB

Therma-Stor LLC

De’Longhi Appliances Srl

Frigidaire

Honeywell International, Inc.

GE Appliances, une société Haier

Filtres généraux, Inc.

Autres joueurs de premier plan

Segmentation du marché

La segmentation du marché mondial des déshumidificateurs se concentre sur le produit, la technologie, l’application et la région.

Perspectives du produit

Absorbant chimique

Pompe à chaleur

Déshumidificateur à ventilation

Perspectives technologiques

Condensation froide

Absorption

Condensation chaude

Autres

Perspectives d’application

Industriel

Commercial

Résidentiel

Perspectives régionales

Amérique du Nord

Les Etats Unis

Canada

Mexique

L’Europe 

Europe de l’Ouest

La Grande-Bretagne

Allemagne

France

Italie

Espagne

Reste de l’Europe occidentale

L’Europe de l’Est

Pologne

Russie

Reste de l’Europe de l’Est

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Australie et Nouvelle-Zélande

ASEAN

Reste de l’Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique (MEA)

Émirats arabes unis

Arabie Saoudite

Afrique du Sud

Reste de la MEA

Amérique du Sud

Brésil

Argentine

Reste de l’Amérique du Sud

