Prévisions du marché des composés du marché des adhésifs plastiques 2020-2027 avec moteurs de croissance, perspectives régionales

Le marché mondial des adhésifs plastiques devrait atteindre 10,29 milliards USD d’ici 2027. Le marché des adhésifs plastiques observe une forte demande due à son application croissante dans le secteur de l’emballage.

Les adhésifs plastiques trouvent une application étendue dans les emballages, les fûts chimiques, les conteneurs de stockage et les réservoirs, parmi plusieurs produits d’assemblage à faible coût. Les adhésifs plastiques tels que les adhésifs thermofusibles sont largement utilisés par rapport aux adhésifs à base de solvant, en raison de leurs nombreux avantages, tels que la constitution de COV qui sont soit éliminés soit réduits, la suppression de l’étape de durcissement, une durée de conservation plus longue et le maintien de son épaisseur dans le cours de solidification.

L’étude de recherche sur le marché mondial des adhésifs plastiques publiée par Emergen Research est une vaste collection d’informations pertinentes sur l’industrie des adhésifs plastiques. Le rapport couvre la segmentation du marché des adhésifs plastiques ainsi qu’un aperçu détaillé de la taille du marché des adhésifs plastiques en termes de volume et de valorisation. Le rapport fournit une couverture complète du scénario du marché des adhésifs en plastique pour la période actuelle et le calendrier prévisionnel de 2020-2027. Le rapport sur le marché des adhésifs plastiques contient une analyse approfondie des revenus historiques, actuels et prévus pour chaque secteur vertical, segment, industries d’utilisation finale, applications et régions.

Certaines grandes entreprises du rapport sur le marché mondial incluent Arkema SA, 3M Company, Parker Hannifin Corporation, Huntsman International LLC, Sika AG, Henkel AG, Dow Inc., Illinois Tool Works Inc., MaterBond Inc. et Ashland Global Specialty Chemicals Inc. , entre autres.

Emergen Research a segmenté le marché mondial des adhésifs plastiques en fonction du type de résine, du substrat, du canal de distribution, de l’application et de la région :

Resin Type Outlook (Revenue , Milliards USD ; 2017-2027)

Époxy

Polyuréthane

Acrylique

Silicone

Cyanoacrylate

Méthyl Méthacrylate

Autres

Substrats Perspectives (Revenus, Milliards USD ; 2017-2027)

Polyéthylène

Polypropylène

Chlorure de polyvinyle

Autres

Perspectives des canaux de distribution (Revenus, Milliards USD ; 2017-2027)

en ligne

hors

Perspectives des applications(Chiffre d’affaires, milliards USD ; 2017-2027)

Emballage

Bâtiment et construction

Automobile et transport

Assemblage

Médical

Autres

Points saillants du rapport :

Le rapport procède à une évaluation comparative des principaux acteurs du marché participant au marché mondial des adhésifs plastiques.

Le rapport marque les développements notables qui ont eu lieu récemment dans l’industrie des adhésifs plastiques.

Il détaille les initiatives stratégiques entreprises par les concurrents du marché pour l’expansion des activités.

Il examine de près les indicateurs de croissance micro et macroéconomiques, ainsi que les éléments essentiels de la chaîne de valeur du marché des adhésifs plastiques.

Le rapport note en outre les principales perspectives de croissance des acteurs des marchés émergents dans les principales régions du marché.

Analyse régionale :

Cette section du rapport offre des informations précieuses sur la segmentation géographique du marché des adhésifs plastiques, ainsi que l’estimation des évaluations actuelles et futures du marché en fonction de la dynamique de l’offre et de la demande et de la structure de prix des principaux segments régionaux. De plus, les perspectives de croissance de chaque segment et sous-segment ont été méticuleusement décrites dans le rapport.

Le rapport classe le marché mondial des adhésifs plastiques dans diverses régions, notamment:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

