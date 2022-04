Prévisions du marché des bijoux fantaisie jusqu’en 2030 – Analyse globale par type de produit, indication, utilisateur final et géographie | (TCAC) de 7,9 %

Le marché des bijoux de fantaisie devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,9 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2030.

Les bijoux fantaisie sont une gamme de produits de joaillerie fabriqués avec des matières premières peu coûteuses, telles que des pierres artificielles, des pierres précieuses, du verre, du laiton, de l’aluminium, etc. Ces accessoires de mode sont utilisés comme complément pour compléter la tenue.

L’intérêt croissant des consommateurs pour les bijoux à la mode et abordables devrait stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision. De plus, des pays comme la Chine, le Brésil et l’Inde connaissent une forte adoption des bijoux fantaisie qui peuvent alimenter de manière significative la croissance du marché au cours de la période d’analyse. En dehors de cela, l’augmentation de la conscience de la mode chez les femmes et l’adoption croissante de bijoux tels que les bracelets, les colliers et les bagues stimuleraient la croissance du marché.

L’évolution des modes de vie, l’augmentation du revenu disponible et les bijoux en métaux précieux coûteux devraient également favoriser la croissance du marché des bijoux fantaisie.

La croissance du marché est également influencée par les publicités attrayantes représentant des célébrités pour stimuler la demande des téléspectateurs. L’emballage innovant ajoute un autre facteur à la demande croissante. En dehors de cela, l’urbanisation en développement et la tendance croissante chez les hommes à porter d’immenses bijoux, tels que des colliers, des bagues et des bracelets, devraient offrir des opportunités potentielles aux acteurs clés.

Au contraire, la hausse des prix des matières premières peut entraver la croissance du marché global.

Analyse régionale

La région Asie-Pacifique devrait détenir une part maximale du marché mondial des bijoux fantaisie au cours de la période d’analyse. Des pays comme l’Inde et la Chine assistent à une transformation rapide des modes de vie, ce qui peut contribuer davantage à la croissance du marché des bijoux fantaisie. De plus, le déplacement des consommateurs vers les zones urbaines devrait ouvrir la voie au marché vers la croissance. Par conséquent, ces facteurs augmenteront collectivement la croissance du marché mondial des bijoux fantaisie au cours de la période d’analyse.

Analyse d’impact de la COVID-19

La propagation du COVID-19 a gravement affecté la croissance du marché mondial des bijoux fantaisie pendant plusieurs mois, en raison des règles strictes dans divers pays qui interdisaient les rassemblements publics et les célébrations.

De plus, l’insuffisance de matières premières et la pause dans les services de voyage ont encore entravé les activités manufacturières. Cela a également réduit les chances d’innovation. Par conséquent, COVID-19 avait brusquement affecté le marché mondial des bijoux fantaisie.

De plus, les bijouteries traditionnelles ont dû fermer leurs portes en raison des strictes restrictions de verrouillage. La fermeture de ces magasins a stoppé les activités commerciales. Par conséquent, le marché mondial des bijoux fantaisie a été gravement touché pendant la pandémie de COVID-19.

Segments de marché clés

Par type de produit

Colliers & Chaînes

Des boucles d’oreilles

Anneaux

Boutons de manchette et clous

Bracelets

Autres

Par sexe

Homme

Femelle

Par mode de vente

La vente au détail

Vente en ligne

Par région

Amérique du Nord

Les Etats Unis

Canada

Mexique

L’Europe 

Europe de l’Ouest

La Grande-Bretagne

Allemagne

France

Italie

Espagne

Reste de l’Europe occidentale

L’Europe de l’Est

Pologne

Russie

Reste de l’Europe de l’Est

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Australie et Nouvelle-Zélande

ASEAN

Reste de l’Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique (MEA)

Émirats arabes unis

Arabie Saoudite

Afrique du Sud

Reste de la MEA

Amérique du Sud

Brésil

Argentine

Joueurs clés

Avon Products Inc., (Royaume-Uni)

Buckley Londres (Londres)

Compagnie Financière Richemont SA (Europe)

Groupe DCK (Angleterre)

Giorgio Armani SpA (Europe)

H.Stern Jewelers Inc. (États-Unis)

Groupe LVMH (Europe)

Accessoires Randa (États-Unis)

Stuller, Inc. (États-Unis)

Yurman Design Inc. (États-Unis)

Le groupe Colibri. (États-Unis)

Canal SA (États-Unis)

Gianni Versace SpA (Europe)

Gucci Group SA (Europe)

Groupe Swarovski (Europe)

PANDORA A/S (Europe)

H & M Hennes & Mauritz AB (Europe)

Zara (Europe)

PRADA (Europe)

Swank Inc. (États-Unis)

Cartier (Europe)

Billig Jewelers Inc. (États-Unis)

BaubleBar Inc. (Amérique du Nord)

Quelles sont les principales conclusions du rapport ?

• Ce rapport fournit des informations complètes sur les facteurs qui devraient influencer la croissance du marché et la part de marché à l’avenir.

• Le rapport présente l’état actuel du marché et les perspectives d’avenir pour diverses régions géographiques.

• Ce rapport fournit des informations qualitatives et quantitatives sur le paysage concurrentiel du marché.

