Prévisions du marché des appareils de rythme cardiaque 2020-2027 avec moteurs de croissance, perspectives régionales

Le marché mondial des appareils de rythme cardiaque devrait atteindre 30,34 milliards de dollars d’ici 2027, selon un nouveau rapport d’Emergen Research. L’augmentation de la prévalence des maladies cardiaques, l’augmentation du taux d’obésité et de la population gériatrique, l’augmentation de la consommation d’alcool et de tabac, les scénarios d’assurance et de financement favorables et l’adoption d’avancées technologiques jouent un rôle essentiel dans la stimulation de la croissance du marché des appareils de rythme cardiaque.

L’augmentation des maladies cardiaques est la principale raison du nombre élevé de décès dans le monde, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS). En 2019, plus de 2 millions d’Américains souffraient d’arythmie ou de fibrillation auriculaire et sont signalés comme l’une des causes de décès les plus courantes dans le monde. Les appareils de rythme cardiaque sont l’une des méthodes les plus efficaces pour le suivi de l’arythmie et aident à prévenir la mort associée à l’arythmie.

L’obésité entraîne souvent des maladies vasculaires et un risque accru de maladies cardiaques telles que les crises cardiaques et l’arythmie. En 2019, environ 38,2 millions d’enfants de moins de 5 ans étaient en surpoids ou obèses selon l’OMS. On s’attend à ce que la prévalence augmente continuellement, ce qui entraîne une augmentation de l’incidence des troubles cardiaques, de sorte que la demande d’appareils de rythme cardiaque devrait exploser rapidement. De plus, les progrès technologiques alimentent principalement la croissance des dispositifs médicaux, en particulier des appareils de rythme cardiaque.

Terrain concurrentiel :

Le marché mondial des appareils de rythme cardiaque est fortement consolidé en raison de la présence d’un grand nombre d’entreprises dans ce secteur. Le rapport examine en détail la position actuelle de ces entreprises sur le marché, leurs performances passées, le graphique de l’offre et de la demande, les modèles de production et de consommation, le réseau de vente, les canaux de distribution et les opportunités de croissance sur le marché. Le rapport examine l’approche stratégique des principaux acteurs du marché pour élargir leur offre de produits et renforcer leur présence sur le marché.

Principaux acteurs impliqués sur le marché tels que Medtronic (Irlande), Boston Scientific (États-Unis), Abbott Laboratories (États-Unis), GE Healthcare (États-Unis), BIOTRONIK (Allemagne), Hill-Rom Holding (États-Unis) et Koninklijke Philips (Pays-Bas) , Cardiac Science, Livanova, Stryker, Schiller AG, Biotelemetry, Applied Cardiac System, Zoll Medical Corporation entre autres.

Le rapport sur le marché mondial des appareils de rythme cardiaque couvre l’analyse des moteurs, des tendances, des limites, des contraintes et des défis survenant sur le marché des appareils de rythme cardiaque. Le rapport examine également l’impact de divers autres facteurs du marché affectant la croissance du marché dans divers segments et régions. Le rapport segmente le marché en fonction des types, des applications et des régions pour donner une meilleure compréhension du marché des appareils de rythme cardiaque.

Emergen Research a segmenté le marché mondial des appareils de rythme cardiaque en fonction des types, des applications, des utilisateurs finaux et de la région :

Type

Dispositifs ECG

Produit

Dispositifs ECG au repos Dispositifs

ECG

Holter Moniteurs

Dérivation

à dérivation unique Câbles

ECG

Autres

Stimulateurs cardiaques

implantables

externes

Défibrillateurs

implantables

S-ICD

T-ICD

Défibrillateurs externes Défibrillateur

externe manuel Défibrillateur externe automatique Défibrillateur

automatique

portable

Enregistreurs de boucle implantables

Cardiaque Thérapie de resynchronisation (CRT)

Thérapie de resynchronisation cardiaque Défibrillateurs (CRT-D)

Thérapie de resynchronisation cardiaque Stimulateurs cardiaques (CRT-P)

Autres

perspectives d'applications

Bradycardie

Tachycardie

Insuffisance cardiaque

Autres

perspectives d'utilisation finale

Hôpitaux

Cliniques

Centres de chirurgie ambulatoire,

établissements de soins à domicile

Autres

Principaux faits saillants du rapport

L’arrêt du suivi auprès des médecins est l’une des principales contraintes du marché, pour supprimer la limitation que les acteurs du marché sont engagés dans le développement PoC ou appareils de rythme cardiaque dans les établissements de soins à domicile. Par exemple, en juillet 2020, AliveCor a lancé KardiaCare – un service d’abonnement de santé numérique qui enregistre l’ECG du cœur à domicile sans avoir besoin de médecins

Les appareils de rythme cardiaque qui doivent être implantés tels que l’ILR, l’ICM et d’autres fonctionnent pendant un certain temps qui pourrait entraver le marché pour éviter l’arrêt des joueurs sont engagés dans le développement de produits optimaux. Par exemple, en juin 2020, Boston Scientific a reçu l’autorisation 510(k) de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour le système de moniteur cardiaque insérable (ICM) LUX-Dx, un nouveau dispositif de diagnostic à long terme implanté chez les patients pour détecter les arythmies. associés à des conditions telles que la fibrillation auriculaire (FA), les accidents vasculaires cérébraux cryptogéniques et la syncope

Avec l’augmentation de la prévalence des arythmies, les utilisateurs finaux tels que les centres ambulatoires émergent en raison de son accessibilité, de sorte que les principaux acteurs s’engagent à collaborer avec les centres pour offrir les produits souhaités.

Perspectives régionales du marché des dispositifs de rythme cardiaque :

Amérique du Nord

Unis

Canada

Mexique

Europe

Allemagne

Uni

Italie

France

BENELUX

Reste de l’Europe

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Corée du Sud

Reste de l’APAC

Amérique latine

Brésil

Reste de LATAM

Moyen-Orient et Afrique

Arabie saoudite

Émirats arabes unis

Afrique du Sud

Reste de la MEA

Réponses aux questions clés dans le rapport :

Quel sera le taux de croissance estimé du marché des appareils de rythme cardiaque d’ici 2027 ?

Quels sont les principaux distributeurs, vendeurs et fabricants du marché?

Quels sont les facteurs moteurs et restrictifs de la croissance du marché Appareils de rythme cardiaque tout au long de la période de prévision?

Quelles sont les tendances actuelles et futures du marché du marché Appareils de rythme cardiaque?

Quelles sont les ventes et l’analyse des prix du produit par types, applications et régions ?

Quelles sont les opportunités attendues pour les entreprises et les nouveaux entrants dans les années à venir ?

Merci d'avoir lu le rapport de recherche. Pour obtenir plus d'informations sur le rapport personnalisé et le plan de personnalisation, veuillez nous contacter et nous vous fournirons le rapport personnalisé bien adapté.

