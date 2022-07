Prévisions du marché de l’externalisation des affaires réglementaires de la santé jusqu’en 2028 | Rapport mondial sur l’industrie

des affaires réglementaires dans le secteur de la santé est l’un des principaux moteurs de la croissance du

marché externalisation . selon le dernier rapport de Reports and Data. La croissance des revenus du marché est largement stimulée par l’augmentation des activités de R&D dans les secteurs pharmaceutique et biotechnologique, l’augmentation des volumes de demandes d’essais cliniques et le besoin croissant d’enregistrement et d’approbation de produits en temps opportun. Les services d’externalisation des affaires réglementaires dans le domaine de la santé comprennent principalement la rédaction et la publication réglementaires, les soumissions réglementaires, les demandes d’essais cliniques, l’enregistrement des produits et les services de conseil réglementaire et juridique offerts par des rédacteurs médicaux, des éditeurs et des auditeurs de contrôle qualité (CQ) hautement expérimentés. Ces services sont principalement utilisés par les grandes et moyennes entreprises pharmaceutiques, les entreprises de biotechnologie et les entreprises de fabrication de dispositifs médicaux. L’externalisation des affaires réglementaires garantit que ces entreprises respectent strictement les normes et politiques de qualité et de sécurité des produits fixées par les autorités réglementaires.

Le rapport fournit une évaluation complète du marché couvrant des éléments clés tels que les estimations des revenus, l’analyse des coûts, les importations / exportations, les tendances de production et de consommation, le TCAC, la marge brute, et les modèles d’offre et de demande. Il met également en lumière les développements technologiques récents, les avancées de produits et les activités de recherche et développement dans la région.

Le rapport examine les principaux acteurs opérant sur le marché ainsi que leur position sur le marché, leur part de marché, leurs revenus, leur marge brute et leurs stratégies commerciales. L’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter sont utilisées pour examiner et évaluer le marché et ses acteurs. Il couvre également les fusions et acquisitions récentes, les coentreprises, les collaborations, les accords, les partenariats, les lancements de produits et les promotions de marques.

Les principales entreprises décrites dans le rapport comprennent :

Covance Group Ltd., Parexel International Corporation, Accell Clinical Research LLC, Clinilabs Inc., Pharmaceutical Product Development, Medelis Inc., Freyr Solutions, Quintiles Transnational Holdings, Inc., Charles River Laboratories International, Inc. ., KAI Research, Inc., Medpace Inc., Criterium Inc., Cardinal Health, IQVIA et ICON Plc.

Segmentation du marché par types :

perspectives du type de service (revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Rédaction et publication

réglementaires Soumissions réglementaires

Applications d’essais cliniques

Enregistrements de produits

Conseil réglementaire et représentation légale

Autres

perspectives d’étape (revenus, milliards USD ; 2018-2028)

clinique

préclinique

PMA(Après autorisation de mise sur le marché)

Catégorie Perspectives (Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Médicaments

Génériques

Innovateurs

biologiques

Biotech

MTI Biosimilaires

Dispositifs

médicaux

thérapeutique

Diagnostic

Perspectives d’utilisation finale (Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Sociétés pharmaceutiques Sociétés

biotechnologie Sociétés

de dispositifs médicaux

L’analyse régionale couvre une analyse approfondie de l’analyse des revenus, de la part de marché et du taux de croissance du marché mondial de l’externalisation des affaires réglementaires en santé dans chaque région pour la période de prévision de 2021-2028. Le rapport couvre le taux de production et de consommation, les tendances actuelles et émergentes, l’import/export, l’offre et la demande, et la présence d’acteurs clés dans chaque région.

Amérique du Nord Unis Canada Mexique

Europe Allemagne Uni Italie France BENELUX Reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Inde Japon Corée du Sud Reste APAC

Amérique latine Brésil Reste LATAM

Moyen-Orient et Afrique Arabie saoudite Émirats arabes unis du Sud MEA



Reste

Afriquesur le type de service, le segment de la rédaction et de la publication réglementaires représentait la part de revenus la plus élevée d’environ 40 % en 2020. Besoin croissant de documents de dépôt réglementaires de haute qualité, complets et convaincants et demande croissante de services de rédaction et de publication réglementaires parmi les entreprises de santé, y compris les sociétés médicales les sociétés de dispositifs médicaux et biopharmaceutiques sont des facteurs clés soutenant la croissance de ce segment.

Le segment du stade clinique détenait la plus grande part de revenus en 2020 et devrait enregistrer le TCAC de revenus le plus élevé au cours de la période de prévision. Le nombre croissant d’enregistrements d’essais cliniques et le développement croissant de produits biologiques et de médicaments orphelins personnalisés sont les principaux facteurs qui devraient alimenter la croissance de ce segment.

Sur la base de l’utilisation finale, le segment des sociétés pharmaceutiques devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Les principaux facteurs contribuant à la croissance de ce segment sont le besoin croissant de développement de produits pharmaceutiques avancés, le nombre croissant d’essais cliniques et le besoin croissant de services d’externalisation des affaires réglementaires.

Parmi les marchés régionaux, le marché nord-américain était le plus dominant en termes de contribution à la part des revenus en 2020. Augmentation des programmes de recherche et développement en sciences de la vie, augmentation des activités de découverte et de développement de médicaments, nombre croissant d’essais cliniques et présence de leaders pharmaceutiques et biotechnologiques Les entreprises de la région sont les facteurs les plus importants de la croissance du marché nord-américain.

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour plus d’informations, veuillez nous contacter et notre équipe s’assurera que le rapport est personnalisé en fonction de vos besoins.

