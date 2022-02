Prévisions du marché de l’électronique de cockpit automobile jusqu’en 2028 – Impact de Covid-19 et analyse mondiale – par produit

L’électronique du poste de pilotage automobile est le panneau d’affichage composé de tableaux de bord et d’autres commandes permettant au conducteur de conduire en toute sécurité. Il est utilisé pour les interférences homme-machine (IHM). Les commandes accessibles depuis le cockpit de l’automobile comprennent l’affichage arrière, le téléphone embarqué, les interférences sans fil, la transmission, l’éclairage embarqué, le système de positionnement global (GPS), les lecteurs de CD, la climatisation, le Wi-Fi, les systèmes avancés d’aide au stationnement et autres. Ainsi, ces produits améliorent la commodité et l’expérience de voyage en offrant une meilleure sécurité de conduite, un meilleur contrôle et un meilleur divertissement.

Analyse et aperçu du marché: marché mondial de l’électronique de cockpit automobile

L ‘«analyse du marché mondial de l’électronique de cockpit automobile» est une étude spécialisée et approfondie de l’industrie automobile et des transports avec un accent particulier sur l’analyse des tendances du marché mondial. Le rapport vise à fournir un aperçu du marché des motos et scooters électriques avec une segmentation détaillée du marché par batterie, technologie, autonomie et géographie. Le rapport fournit des statistiques clés sur l’état du marché des principaux acteurs du marché des motos et scooters électriques et présente les principales tendances et opportunités du marché.

Impact du COVID-19 sur l’électronique du cockpit automobile mondial :

L’épidémie de COVID-19 a créé un défi économique, de santé publique et logistique sans précédent dans le monde entier ; cependant, la technologie s’est intensifiée lorsque COVID-19 a frappé. L’un des impacts les plus importants observés ces derniers mois en raison du COVID-19 a été un énorme changement de comportement dans l’adoption de la technologie. Par exemple, Garmin, qui équipe la flotte des principales technologies de navigation GPS, de radar, de communication et de données sur le vent, a signalé qu’avec les lourdes restrictions de voyage, il a été témoin d’une demande accrue d’équipements pour les bateaux et les activités nautiques sur de nombreux marchés.

Pour contenir la propagation du COVID-19, des pays comme les États-Unis, l’Inde, la Russie, le Brésil, la Colombie et d’autres, à travers le monde, ont pris des mesures extrêmes telles que le confinement, la distanciation sociale, la réglementation du confinement et l’isolement social. La situation étant toujours difficile, plusieurs pays prolongent la période de fermeture. Alors que la deuxième vague de coronavirus frappe, les autorités gouvernementales de pays comme le Royaume-Uni et l’Inde remettent en place des mesures de confinement pour éviter davantage de décès.

Portée du rapport : –

Les principaux acteurs du marché de l’électronique de cockpit automobile sont :

Aptiv PLC, Clarion Company Ltd, Continental AG, Denso Corporation, Garmin Ltd, Panasonic Corporation, Pioneer Corporation, Robert Bosch GmbH, Samsung (Harman International Industries Inc.), Visteon Corporation

Sur la base du produit et des utilisateurs finaux / applications, ce rapport affiche la production, les revenus, le prix, la part de marché et le taux de croissance des types de marché de l’électronique de cockpit automobile répartis en:

Impact de Covid-19 et analyse globale – par produit (affichage tête haute, affichage d’informations, infodivertissement et navigation, groupe d’instruments et télématique) ; Application (application de système de divertissement, application de confort des passagers, application de sécurité active et application d’assistance au conducteur) ; et utilisateur final (voiture de tourisme économique, voiture de tourisme à prix moyen et voiture de tourisme de luxe)

Analyse régionale :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Russie et Turquie, etc.)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde, Australie, Indonésie, Thaïlande, Philippines, Malaisie et Vietnam)

Amérique du Sud (Brésil etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Égypte et pays du CCG)

Principaux problèmes abordés :

Quelle est la taille du marché selon les différentes segmentations du Automobile Cockpit Electronique par région et ses pays respectifs?

Quels sont le comportement d’achat des clients, les principaux points à retenir et les 5 forces de Porter sur le marché Electronique Cockpit Automobile?

Quelles sont les principales opportunités et tendances pour les fabricants impliqués dans la chaîne d’approvisionnement Automotive Cockpit Electronics ?

Quelles sont les dynamiques fondamentales (moteurs, contraintes, opportunités et défis) du marché ?

Quels et comment les réglementations, les programmes, les brevets et les politiques ont un impact sur la croissance du marché ?

What are the upcoming technological solutions influencing market trends? How will existing companies adapt to the new change in technology?

The market player positioning, top winning strategies by years, company product developments, and launches will be?

How has COVID-19 impacted the demand and sales of Automotive Cockpit Electronics in the global market? Also, the expected BPS drop or rise count of the market and market predicted recovery period.

Detailed analysis of the competitors and their latest launch, and what are the prominent start-ups introduced in the target market?

