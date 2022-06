Prévisions du marché de la viticulture de précision jusqu’en 2030 – Analyse par type de produit, indication, utilisateur final et géographie

États-Unis – Report Ocean (plus de 150 marchés de pays analysés, fonctionnent sur plus de 1 00000 rapports publiés et à venir chaque année.] présente un rapport de recherche et les meilleures stratégies gagnantes pour le marché de la viticulture de précision . Meilleurs experts en la matière, chercheurs et études de marché professionnels ont organisé ce rapport afin de s’assurer que les informations qu’il contient sont compilées à partir des sources les plus authentiques et que les prévisions sont de la plus grande précision.Pour prévoir la croissance du marché, les spécialistes emploient une variété de méthodologies et d’approches analytiques , y compris SWOT (méthodes d’analyse ), analyse PESTEL et analyse de régression . L’étude examine également les diverses réglementations et politiques mises en œuvre par l’entreprise. Ce rapport traite de l’industrie en termes de technologie de recherche et d’utilisation prospective précise, d’innovation et d’avancées futures sur le marché Viticulture de précision .

La taille du marché mondial de la viticulture de précision était de 1,1 milliard de dollars américains en 2021. Le marché mondial de la viticulture de précision devrait atteindre 3,1 milliards de dollars américains d’ici 2030 en enregistrant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,9% au cours de la période de prévision de 2022 à 2030.

Facteurs influant sur le marché La

viticulture de précision vise principalement à augmenter la production de la région viticole en permettant un meilleur suivi et contrôle. La viticulture de précision implique l’utilisation d’équipements et de systèmes de pointe tels que des drones, des contrôles d’application, des guides et des tracteurs sans conducteur, qui sont fortement nécessaires pour améliorer la productivité du raisin et la qualité du rendement. Ainsi, ces avancées devraient avoir une portée de croissance élevée dans les années à venir.

La pénétration des technologies, telles que la VRT et l’orientation, profite aux agriculteurs de plusieurs manières. La surveillance sur le terrain permet aux agriculteurs de prendre les mesures appropriées pour réduire le gaspillage ou les mauvaises récoltes. Parce que la qualité du raisin est importante pour les viticulteurs, ils ont tendance à utiliser une technologie de pointe pour surveiller minutieusement les raisins cultivés. Ainsi, ces facteurs stimuleront la croissance du marché.

La demande croissante de vin et de saveurs différentes profitera au marché de la viticulture de précision au cours de la période d’étude. De plus, l’épuisement croissant des ressources naturelles et la détérioration de l’environnement sont des défis majeurs associés à la culture. En outre, les préoccupations environnementales croissantes mettront davantage l’accent sur l’adoption de pratiques de viticulture durable, ce qui accélérera la croissance du marché de la viticulture de précision au cours de la période de prévision.

La viticulture de précision nécessite des connaissances techniques. Le manque de connaissances de la main-d’œuvre peut limiter la croissance du marché de la viticulture de précision au cours de la période de prévision.

Analyse d’impact du COVID-19

En raison de l’épidémie de COVID-19, les pratiques de viticulture de précision ont considérablement diminué en raison de la réduction de la demande des utilisateurs finaux. De plus, les perturbations de la fabrication et les interdictions d’import-export ont entravé la demande de viticulture de précision.

Analyse régionale L’

Europe devrait détenir la part de marché la plus élevée sur le marché mondial de la viticulture de précision, suivie de l’Asie-Pacifique. Des pays comme l’Espagne, la France et l’Italie devraient devenir des contributeurs majeurs au développement régional. Ils ont une longue histoire de développement de caves en activité et de vastes vignobles, et sont des pionniers dans la production de raisins de cuve.

Concurrents sur le marché

• John Deere

• Trimble

• Topcon

• Deveron UAS

• TeeJet Technologies

• Groupe ICV

• TracMap

• QuantisLabs

• Terranis

• Ateknea Solutions

• AHA Viticulture

• AG Leader Technology

• Autres acteurs importants

Segmentation du marché

La segmentation du marché mondial de la viticulture de précision se concentre sur la technologie, l’application, le produit et la région.

Basé sur la technologie

• Systèmes de guidage

o Système de positionnement global (GPS)

o Système d’information géographique (SIG)

• Télédétection

o Appareil de poche

o Détection par satellite

• Technologie à débit variable

Basé sur l’application

• Surveillance du rendement

o À la ferme

o Hors ferme

• Cartographie sur le terrain

o Cartographie des limites

o Cartographie du drainage

• Reconnaissance des cultures

• Suivi et prévisions météorologiques

• Gestion de l’irrigation

• Gestion des stocks

• Gestion de la main-d’œuvre agricole

• Gestion financière

• Autres (prévision de la demande, gestion des clients et analyse des centres de profit)

Basé sur le produit/service

• Matériel

o Systèmes d’automatisation et de contrôle

o Dispositifs de détection et de surveillance

• Logiciel

o Local/basé sur le Web

o Basé sur le cloud

• Services

o Intégration de systèmes et conseil

o Services gérés

 Services d’exploitation agricole

 Services de données

 Services d’analyse

o Services de connectivité

o Services professionnels assistés  Services professionnels

de la chaîne d’approvisionnement

 Services d’informations climatiques

 Autres (services de gestion financière et de gestion des stocks)

o Maintenance et assistance

Par perspectives régionales

● Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

● Europe Europe

▪de l’Ouest

o Royaume-Uni

o Allemagne

o France

o Italie

o Espagne

o Reste de l’Europe de l’Ouest Europe

▪de l’Est

o Pologne

o Russie

o Reste de l’Europe de l’Est

● Asie-Pacifique

o Chine

o Inde

o Japon

o Australie et Nouvelle-Zélande

o ASEAN

o Reste de l’Asie-Pacifique

● Moyen-Orient et Afrique (MEA)

o Émirats arabes unis

o Arabie saoudite

o Afrique du Sud

o Reste de la MEA

● Amérique du Sud

o Brésil

o Argentine

o Reste de l’Amérique du Sud

Quelles sont les principales conclusions du rapport ?

Ce rapport fournit des informations complètes sur les facteurs qui devraient influencer la croissance du marché et la part de marché à l’avenir.

Le rapport présente l’état actuel du marché et les perspectives d’avenir pour diverses régions géographiques.

Ce rapport fournit des informations qualitatives et quantitatives sur le paysage concurrentiel du marché.

