Prévisions du marché de la protection contre les chutes jusqu’en 2028: croissance, part, taille, tendances de l’industrie mondiale

mondial du marché devrait atteindre 4,86 ​​milliards USD en 2028 et enregistrer un TCAC de 7,9 % sur la période de prévision, selon le dernier rapport de Reports and Data. Les principaux facteurs de croissance des revenus du marché sont la préférence croissante pour les activités récréatives telles que l’escalade, l’escalade sur glace, la tyrolienne, le saut à l’élastique et l’alpinisme. En outre, le nombre croissant de programmes de formation sur site, la présence de réglementations strictes régissant la sécurité des travailleurs et le besoin croissant de réduire les accidents du travail sont des facteurs qui devraient stimuler la croissance des revenus du marché. De plus, le développement continu des industries de la construction et des mines à travers le monde devrait stimuler la croissance des revenus du marché.

Les produits sur le corps et hors du corps sont deux principaux types d’équipements de protection contre les chutes. Ceintures de sécurité, filets de sécurité, dispositifs de connexion et ceintures de suspension quelques exemples d’équipements de protection contre les chutes sur le corps. Ce type d’équipement est généralement porté ou attaché au corps du travailleur pour prévenir les chutes. L’équipement de protection contre les chutes est largement utilisé dans différentes industries d’utilisation finale telles que la construction, les télécommunications, l’exploitation minière, le transport, l’énergie et les services publics.

Sur la base d’une analyse régionale, l’Amérique du Nord devrait enregistrer un taux de croissance des revenus très rapide au cours de la période de prévision. Les gouvernements des pays développés tels que les États-Unis et le Canada ont mis en place des réglementations strictes pour rendre obligatoires les applications d’équipements de protection contre les chutes dans différentes industries. En outre, les préoccupations croissantes concernant la sécurité des travailleurs devraient stimuler la croissance du marché dans cette région au cours des prochaines années.

De plus, l’Europe représentait la deuxième plus grande part de revenus sur le marché mondial en 2020. Le développement rapide des secteurs des services publics, des transports et des télécommunications, ainsi qu’un nombre croissant de projets de construction devraient stimuler la croissance des revenus du marché dans cette région au cours des prévisions. période.

Les acteurs présentés dans le rapport sur le marché mondial incluent 3M Company, Honeywell International Inc., MSA Safety Inc., Werner Co., GF Protection Inc., SKYLOTEC GmbH, WW Grainger, Inc., Total Access, Kee Safety, Inc. et FallTech.

Quelques faits saillants clés du rapport :

En juillet 2020, McNetiq a lancé une nouvelle gamme de produits axée sur les ancres magnétiques pour la protection contre les chutes. Ceux-ci peuvent être utilisés lors de travaux à grande hauteur. Les ancres magnétiques sont également durables car ces points d’ancrage temporaires ne nécessitent pas de soudure. En cas de risque potentiel de chute de deux mètres et plus, l’utilisation d’une protection individuelle contre les chutes est obligatoire dans de nombreuses régions du monde. Mc Netiq a conçu ces ancres pour une application dans de nombreux domaines tels que les travaux sur les grues et les éoliennes, les travaux de déchargement et de chargement sur les ponts de navires, la construction et la maintenance navales, ainsi que les travaux de construction et de démolition sur les plates-formes de forage.

Le segment de la construction devrait enregistrer un TCAC de revenus plus rapide tout au long de la période de prévision. Le développement continu du secteur de la construction dans les pays émergents, la sensibilisation croissante à la sécurité des travailleurs et la forte demande d’équipements de protection contre les chutes dans l’industrie de la construction devraient tirer la croissance de ce segment.

Le segment des systèmes d’accès représentait la plus grande part de revenus sur le marché mondial en 2020. L’utilisation croissante du système d’accès tout en travaillant dans des espaces confinés devrait stimuler la croissance de ce segment dans les années à venir.

L’Asie-Pacifique représentait une part de 25,2 % des revenus sur le marché mondial en 2020 et devrait se développer à un TCAC des revenus plus rapide au cours de la période de prévision. L’augmentation des progrès technologiques, la croissance démographique et l’industrialisation rapide devraient stimuler la croissance des revenus du marché dans cette région.

Aux fins de ce rapport, Reports and Data a segmenté le marché mondial de la protection contre les chutes en fonction du type, de l’utilisation finale et de la région :

Type Outlook ( Chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Biens souples Biens

durables

manuel

Coulisseau antichute

antichute

Ancrages

Blocs rétractables

Mousquetons

Système installé

Kit de sauvetage

d’accès

Nacelles

propulsion manuelle Plates

et rotatives montées sur véhicule Plates-

flèche

automotrices Élévatrices à

ciseaux et autres

Services

Formation

Montage et démontage

Inspection

Maintenance

Perspectives d’utilisation finale (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Construction

Industrie générale

Pétrole et gaz

Énergie et services publics

Télécom

Transport

Exploitation minière

Autres

