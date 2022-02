Prévisions du marché de la plate-forme de traitement vidéo 2028 | Akamai, Imagine Communications, MediaKind, Kaltura

Le rapport de recherche sur le marché mondial des plateformes de traitement vidéo 2021 fournit initialement un aperçu de base de l’industrie qui couvre la définition, les applications et les dernières technologies, après quoi le rapport explore les acteurs internationaux du marché.

Le traitement vidéo combine une conversion IP efficace, un transcodage ultra-haute densité, un conditionnement à débit binaire adaptatif (ABR), un cryptage et une diffusion en continu dans une solution modulaire et virtualisée qui se traduit par un moyen très flexible et rentable d’offrir aux consommateurs d’aujourd’hui la diffusion en direct innovante et des services multi-écrans live-to-VoD qui contribuent à assurer satisfaction et fidélisation. Les entreprises et les PME adoptent massivement des solutions de traitement vidéo basées sur le cloud où elles peuvent bénéficier de la flexibilité et de la robustesse du service. Une plate-forme de traitement vidéo basée sur le cloud est une solution qui offre des fonctionnalités standardisées et plusieurs modèles de monétisation aux fournisseurs de services vidéo. Ces plates-formes permettent également d’intégrer des capacités et des modèles avec une infrastructure vidéo multi-écrans, la vidéo à la demande et la télévision. Plusieurs fournisseurs de plates-formes de traitement et de diffusion vidéo basées sur le cloud proposent des solutions pouvant être déployées sur plusieurs plates-formes mobiles et appareils over-the-top (OTT).

L’étude de marché de la plate-forme de traitement vidéo a impliqué l’utilisation intensive de sources de données primaires et secondaires. Le processus de recherche impliquait l’étude de divers facteurs affectant l’industrie, y compris l’environnement du marché, le paysage concurrentiel, les données historiques, les tendances actuelles du marché, l’innovation technologique, les technologies à venir et les progrès techniques dans l’industrie connexe, ainsi que les risques du marché, les opportunités, les obstacles au marché. , et les défis.

Certaines des entreprises en concurrence sur le marché de la plateforme de traitement vidéo sont :

Akamaï

Imaginez Communication

MediaKind

Kaltoura

ATEME

Synamédia

Changement de la mer

Vantrix

Nvidia

Puissance des pixels

Le rapport final ajoutera l’analyse de l’impact de Covid-19 dans ce rapport Marché de la plate-forme de traitement vidéo.

S’adaptant à la récente nouvelle pandémie de COVID-19, l’impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché mondial des plateformes de traitement vidéo est inclus dans le présent rapport. L’influence de la nouvelle pandémie de coronavirus sur la croissance du marché des plateformes de traitement vidéo est analysée et décrite dans le rapport.

SEGMENTATION DU MARCHÉ :

Le marché mondial des plates-formes de traitement vidéo est segmenté en fonction du composant, de l’application, de l’industrie et du type de contenu.

Sur la base des composants, le marché est segmenté en matériel, plate-forme et services.

Sur la base de l’application, le marché est segmenté en téléchargement et ingestion de vidéos, insertion dynamique d’annonces, et transcodage et traitement vidéo.

Sur la base de l’industrie, le marché est segmenté en BFSI, fabrication, soins de santé et sciences de la vie, informatique et télécommunications, vente au détail et biens de consommation, médias et divertissement, etc.

Sur la base du type de contenu, le marché est segmenté en temps réel/en direct, à la demande.

Marché de la plate-forme de traitement vidéo – Analyse globale jusqu’en 2028 est une étude exclusive et approfondie qui fournit une vue complète du marché, y compris la tendance actuelle et l’amplitude future du marché en ce qui concerne les produits/services. Le rapport fournit un aperçu du marché de la plateforme de traitement vidéo avec une segmentation détaillée par type, application et région grâce à une analyse de traction approfondie de l’ensemble de l’industrie de la plateforme de traitement vidéo. Ce rapport fournit des recherches qualifiées sur le marché pour évaluer les principaux acteurs en calibrant tous les produits/services pertinents pour comprendre le positionnement des principaux acteurs sur le marché de la plateforme de traitement vidéo.

