Prévisions des ventes, des revenus, des prix et de la marge brute du marché des dispositifs de prélèvement sanguin veineux jusqu’en 2029

Le cancer du sang fait partie des principaux types de cancers répandus dans le monde. Selon la Leukemia and Lymphoma Society (LLS), environ toutes les trois minutes, une personne aux États-Unis reçoit un diagnostic de cancer du sang. Par conséquent, cela nécessite des dispositifs médicaux capables de collecter les échantillons de sang et de les conserver intacts. C’est là qu’intervient le rôle des dispositifs de prélèvement sanguin veineux.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des dispositifs de collecte de sang veineux devrait subir un TCAC de 6,27 % au cours de la période de prévision. Cela indique que la valeur marchande, qui était de 5,70 milliards de dollars en 2021, grimperait à 9,27 milliards de dollars d’ici 2029. « Hôpitaux et cliniques » domine le segment des utilisateurs finaux du marché des dispositifs de prélèvement sanguin veineux en raison du nombre croissant d’hôpitaux et cliniques dans les économies en développement.

Dynamique du marché des dispositifs de prélèvement sanguin veineux

Conducteurs

Augmentation de la prévalence des maladies

Le taux de croissance des maladies aiguës et chroniques dans le monde entier en raison de divers facteurs est l’un des principaux facteurs favorisant la croissance du marché. Par exemple, le taux d’incidence croissant du cancer du sang, les maladies infectieuses telles que l’hépatite B (VHB), l’hépatite C (VHC), le virus de l’immunodéficience humaine (VIH), le paludisme, la syphilis et la brucellose influencent directement et positivement la croissance du marché.

Compétences en recherche et développement

L’augmentation des dépenses pour les compétences en recherche et développement, en particulier dans les économies développées et en développement concernant les instruments et dispositifs médicaux, créera davantage d’opportunités de croissance lucratives sur le marché. Les compétences en recherche et développement en cours concernant les progrès des dispositifs médicaux renforcent également le taux de croissance du marché.

Des investissements croissants pour les établissements de santé

La concentration croissante sur l’amélioration de l’état des établissements de santé et l’amélioration de l’infrastructure globale des soins de santé est un autre facteur important favorisant la croissance du marché. Le nombre croissant de partenariats et de collaborations stratégiques entre les acteurs publics et privés concernant le financement et l’application de technologies nouvelles et améliorées crée en outre des opportunités de marché lucratives. En outre, l’augmentation des initiatives gouvernementales visant à accroître la sensibilisation à l’importance du diagnostic précoce renforce encore une fois le taux de croissance du marché.

Opportunités

En outre, l’augmentation du financement public-privé pour les activités de recherche ciblées, l’augmentation de l’incidence des maladies liées au mode de vie, l’augmentation du nombre d’accidents de la route, l’augmentation de la population gériatrique et l’augmentation des innovations et du développement de produits grâce aux progrès technologiques dans le monde entier s’étendront des opportunités rentables pour les acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. En outre, le nombre croissant de camps de don et de collecte de sang, l’augmentation du taux de pénétration d’Internet, l’émergence croissante des tests de biopsie liquide, les progrès croissants des procédures et des produits de collecte de sang et l’augmentation par habitant les dépenses de santé augmenteront encore le taux de croissance du marché à l’avenir.

Portée du marché mondial des dispositifs de prélèvement sanguin veineux

Le marché des dispositifs de prélèvement sanguin veineux est segmenté en fonction du type, du matériau, de l’application et des utilisateurs finaux. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Taper

Tubes de prélèvement sanguin

Aiguilles

Système de prélèvement sanguin sous vide

Système microfluidique

Les autres

En fonction du type, le marché des dispositifs de prélèvement sanguin veineux est segmenté en tubes de prélèvement sanguin, aiguilles, système de prélèvement sanguin sous vide, système microfluidique, tubes à micro-conteneurs, tubes à micro-hématocrite, dispositifs de réchauffement et autres. D’autres dispositifs comprennent des canules veineuses et des poches de sang. Le tube de prélèvement sanguin est en outre sous-segmenté en tube de séparation de plasma, tube d’héparine, tube de séparation de sérum, tube EDTA et autres.

Matériel

Plastique

Verre

Acier inoxydable

Les autres

Sur la base des matériaux, le marché des dispositifs de prélèvement sanguin veineux est segmenté en plastique, verre, acier inoxydable, céramique et autres.

Application

Échantillonnage des gaz sanguins veineux

Récupération de sang peropératoire

Sur la base de l’application, le marché des dispositifs de prélèvement sanguin veineux est segmenté en échantillonnage des gaz sanguins veineux et récupération du sang peropératoire. L’échantillonnage des gaz du sang veineux est en outre sous-segmenté dans le diagnostic de la maladie et la surveillance de l’état acido-basique.

Les utilisateurs finaux

Hôpitaux et cliniques, points de service, centres de don de sang

Centres de diagnostic

Les autres

Sur la base des utilisateurs finaux, le marché des dispositifs de collecte de sang veineux est segmenté en hôpitaux et cliniques, points de service, centres de don de sang, centres de diagnostic et autres.

Analyse/aperçus régionaux du marché Dispositifs de collecte de sang veineux

Le marché des dispositifs de prélèvement sanguin veineux est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type, matériau, application et utilisateurs finaux, comme indiqué ci-dessus. Les pays couverts par le rapport sur le marché des dispositifs de prélèvement sanguin veineux sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon. , Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du milieu Est et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), Brésil, Argentine et Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des dispositifs de prélèvement sanguin veineux en raison de la base solide des établissements de santé, de l’utilisation généralisée des médicaments, de l’augmentation des dépenses de santé, de l’augmentation rapide de la prévalence du cancer du sang et du nombre croissant d’activités de recherche dans cette région. . L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance importante au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de l’augmentation des initiatives gouvernementales visant à promouvoir la sensibilisation, l’augmentation du tourisme médical, la croissance des activités de recherche dans la région, la disponibilité d’énormes marchés inexploités, un grand bassin de population, et la demande croissante de soins de santé de qualité dans la région.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Dispositifs de prélèvement sanguin veineux

Le paysage concurrentiel du marché Dispositifs de prélèvement sanguin veineux fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des dispositifs de collecte de sang veineux.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des dispositifs de prélèvement sanguin veineux sont :

BD (États-Unis)

Hématonique (États-Unis)

Terumo BCT (États-Unis)

Fresenius Kabi AG (Allemagne)

Grifols, SA (Espagne)

Nipro Medical Corporation (Japon)

Greiner Holding (Autriche)

Quest Diagnostics (États-Unis)

SARSTEDT AG & Co. (Allemagne)

Macopharma (France)

Smiths Medical (États-Unis)

Cardinal Health (États-Unis)

Technologies rétractables (États-Unis)

Développement de la technologie médicale Liuyang Sanli (Chine)

FL Medical SRL (Italie)

AB Medical (Corée du Sud)

APTCA SPA (Italie)

Jiangsu Micsafe Medical Technology CO., LTD. (Chine)

Disera Tibbi Malzeme Lojistik Sanayi Ve Ticaret A.Þ (Turquie)

Ajosha Bio Teknik Pvt. Ltd. (Inde)

Preq Systems (Inde)

CML Biotech (Inde)

Lmb Technologie GmbH (Allemagne)

Mitra Industries Private Limited (Inde)

Neomedic Limited (Royaume-Uni)

