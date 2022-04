Prévisions des tendances du marché des logiciels de gestion de la chaîne d’approvisionnement (SCM) basées sur le cloud en 2022 par régions, acteurs clés

Le rapport sur le marché du logiciel de gestion de la chaîne d’approvisionnement (SCM) basé sur le cloud contient des informations détaillées sur les facteurs influençant la demande, la croissance, les opportunités, les défis et les contraintes. Il fournit des informations détaillées sur la structure et les perspectives des industries mondiales et régionales. En outre, le rapport comprend des données sur la recherche et le développement, les lancements de nouveaux produits, les réponses des produits des marchés mondiaux et locaux par les principaux acteurs. L’analyse structurée offre une représentation graphique et une répartition schématique du marché Logiciel de gestion de la chaîne d’approvisionnement (SCM) basé sur le cloud par région.

Le marché des « logiciels SCM basés sur le cloud » devrait atteindre 7,03 milliards de dollars d’ici 2023�?�, avec un TCAC de 14,3 % au cours de la période de prévision 2017-2023

La technologie cloud existe depuis près de 20 ans maintenant », mais les professionnels de la chaîne d’approvisionnement hésitent encore à adopter le cloud et à migrer leurs systèmes. Bien que l’industrie en soit à ses débuts, le cloud computing aidera les responsables de la chaîne d’approvisionnement à suivre de près un produit tout au long de son cycle de vie. Le SCM basé sur le cloud réduira considérablement le coût du produit car il localisera l’expédition à n’importe quelle étape du transport. Avec l’évolution de l’environnement de la chaîne d’approvisionnement, l’informatique en nuage deviendra un processus avantageux, gagnant plus de traction sur le marché par rapport aux systèmes traditionnels. Alors que le SCM traditionnel est plus transactionnel, l’approche cloud offre un contrôle à 360 degrés et une surveillance en temps réel. Le SCM basé sur le cloud offre une évolutivité, une fiabilité, une conception intégrée rentable et une immédiateté par rapport au modèle SCM localisé.

Analyse de marché:

Le marché du SCM est mature, mais l’émergence du cloud computing a changé le paysage de l’industrie et a amélioré l’expérience client. Le marché des « logiciels SCM basés sur le cloud » devrait atteindre 7,03 milliards de dollars d’ici 2023�?�, avec un TCAC de 14,3 % au cours de la période de prévision 2017-2023. L’intégration du cloud dans le SCM crée une myriade d’avantages qui redéfinissent les réseaux de chaîne d’approvisionnement traditionnels « offre une meilleure visibilité de la chaîne d’approvisionnement » aide à gérer les volumes de données croissants et à intégrer les technologies numériques. De plus, « la nécessité d’améliorer l’agilité de l’entreprise », l’évolutivité, le déploiement plus rapide et la réduction du TOC inciteront les organisations à déployer le modèle cloud de SCM.

L’analyse du produit:

L’étude de marché du SCM basé sur le cloud abordera les types qui incluent la planification de la chaîne d’approvisionnement, les achats, le système d’exécution de la fabrication, le système de gestion d’entrepôt et le système de gestion des transports. Le marché des logiciels d’approvisionnement va croître en raison des investissements des grandes entreprises dans les applications d’approvisionnement et des PME dans les logiciels d’approvisionnement basés sur le cloud. Le besoin pressant de consolider et d’améliorer le pouvoir d’achat poussera le marché vers les logiciels basés sur le cloud. Le système d’exécution de la fabrication aura le taux de croissance le plus élevé avec une augmentation de l’automatisation, un « ROI plus rapide », des réglementations gouvernementales strictes, une réduction des délais d’exécution, une réduction des coûts de production et une meilleure excellence opérationnelle.

Analyse régionale :

On estime que l’Amérique du Nord détient la plus grande part de marché en 2017 et qu’elle devrait la maintenir jusqu’en 2023. PME. Des facteurs tels que le besoin croissant d’un système de gestion d’infrastructure et le transfert de la charge de travail vers un modèle cloud augmenteront les revenus du marché.

Joueurs clés:

SAP’ Oracle’ JDA Software’ Epicor’ Manhattan Associates’ Descartes Systems Group’ HighJump Software’ IBM’ et Kewill Systems.

Analyse concurrentielle: L’étude couvre et analyse le marché « Logiciel de gestion de la chaîne d’approvisionnement (SCM) basé sur le cloud ». En faisant ressortir les informations clés complètes de l’industrie, le rapport vise à fournir aux acteurs une opportunité de comprendre les dernières tendances du scénario de marché actuel, les initiatives gouvernementales et les technologies liées au marché. De plus, cela aide les investisseurs en capital-risque et d’autres entreprises à mieux comprendre les entreprises et à prendre des décisions éclairées.

Couverture de la région/du pays dans le rapport

Régions – Amérique du Nord’ Europe’ Asie Pacifique’ et Reste du Monde (ROW).

Principaux acteurs couverts dans le rapport

SAP' Oracle' JDA Software' Epicor' Manhattan Associates' Descartes Systems Group' HighJump Software' IBM' et Kewill Systems.

Ce rapport couvre les aspects du marché de l’analyse régionale.

Le rapport comprend des données sur l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Ce rapport analyse les tendances actuelles et futures du marché par région, fournissant des informations sur l’utilisation et la consommation des produits.

Les rapports sur le marché incluent le taux de croissance de chaque région, en fonction de leurs pays au cours de la période de prévision.

Quels facteurs sont pris en considération lors de l’évaluation des principaux acteurs du marché?

Le rapport analyse en détail les entreprises du monde entier.

Le rapport donne un aperçu des principaux fournisseurs du marché, y compris des acteurs clés.

Les rapports incluent des informations sur chaque fabricant, telles que les profils, les revenus, les prix des produits et d’autres informations pertinentes sur les produits fabriqués.

Ce rapport comprend une comparaison des concurrents du marché et une discussion des points de vue des principaux acteurs.

Les rapports de marché fournissent des informations sur les développements récents, les fusions et les acquisitions impliquant des acteurs clés.

