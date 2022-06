Prévisions de taille du marché des logiciels Java CMS avec 10,2% de TCAC d’ici 2027 – Recherche exclusive par The Insight Partners

Selon notre dernière étude de marché sur les « Prévisions du marché des logiciels de système de gestion de contenu Java (CMS) jusqu’en 2027 – Impact du COVID-19 et analyse globale – par type de produit (abonnement mensuel et abonnement annuel) et application (PME et grandes entreprises) », le le marché était évalué à 1 534,7 millions de dollars US en 2021 et devrait atteindre 2 818,5 millions de dollars US d’ici 2027 ; il devrait croître à un TCAC de 10,2 % de 2020 à 2027.

En 2019, l’Amérique du Nord était en tête du marché mondial des logiciels de système de gestion de contenu (CMS) Java avec une part de revenus de 40,78 %, suivie de l’Europe et de l’APAC. L’Amérique du Nord est la région la plus avancée sur le plan technologique et comprend des économies importantes telles que les États-Unis, le Canada et le Mexique. Les progrès technologiques continus menés par des investissements notables dans les activités de R&D des géants de la technologie stimulent le marché concurrentiel de la région. La croissance du marché des logiciels Java CMS en Amérique du Nord est principalement attribuée au taux de pénétration élevé de la numérisation (~ 81 %) dans la région. De plus, le nombre croissant de PME, les perspectives positives pour l’adoption de nouvelles technologies et les politiques économiques favorables aux développements technologiques font de l’Amérique du Nord une région cruciale pour les acteurs du marché.

De plus, le nombre de blogueurs au Mexique augmente en raison de la pénétration croissante d’Internet, des smartphones et des appareils photo. Les grandes entreprises et les petites et moyennes entreprises (PME), en particulier dans les secteurs de l’alimentation, de l’hôtellerie, de l’automobile, des médias et du divertissement, investissent massivement dans les outils numériques pour offrir une meilleure expérience à leurs clients. Les acteurs opérant sur le marché des logiciels de système de gestion de contenu Java (CMS) se concentrent sur des stratégies de croissance organiques et inorganiques pour maintenir un environnement concurrentiel sur le marché. Par exemple, en janvier 2020, dot CMS s’est associé à Content Bloom, une agence numérique basée au Canada avec des bureaux aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Benelux et en Inde. Ce partenariat aidera Content Bloom à fournir des solutions convaincantes qui permettent aux marques de briller dans un paysage numérique de plus en plus complexe.

L’Europe occupait la deuxième place sur le marché des logiciels de système de gestion de contenu (CMS) Java avec une part de marché décente en 2019, et elle devrait enregistrer un TCAC stable de 2020 à 2027. La demande de services de développement de logiciels augmente du secteur industriel européen. Les entreprises des secteurs de la fabrication, de l’alimentation et des boissons, de l’énergie et de l’électricité, de la finance, de l’immobilier, de la construction, de l’hôtellerie, des médias et du divertissement investissent massivement dans les technologies numériques pour optimiser diverses activités de développement commercial. De plus, les gouvernements des pays européens soutiennent la numérisation. Par conséquent, le besoin de gestion de contenu numérique augmente en conséquence, ce qui alimente l’adoption du logiciel de système de gestion de contenu (CMS) Java dans la région.

Les entreprises opérant sur le marché des logiciels de système de gestion de contenu (CMS) java adoptent des stratégies de marché inorganiques, principalement des acquisitions, pour étendre leurs activités à travers le monde, répondre à la demande croissante des utilisateurs finaux et conserver leur marque à l’échelle mondiale.

Impact du marché Logiciel de système de gestion de contenu Java (CMS) COVID-19 Pandemicon

L’épidémie de COVID-19 a été signalée pour la première fois à Wuhan, en Chine, en décembre 2019. L’épidémie affecte négativement les économies et les industries de divers pays en raison des fermetures, des interdictions de voyager et des fermetures d’entreprises. La croissance continue du nombre de patients infectés conduit le gouvernement à imposer un confinement à travers les frontières du pays. La majorité des entreprises de TIC sont soit temporairement fermées, soit fonctionnent avec un minimum de personnel. Cependant, en raison des scénarios de verrouillage et de travail à domicile (WFH), l’activité des fournisseurs de gestion de contenu pourrait être entravée car les entreprises reportent l’achat de nouvelles solutions.

Le rapport segmente le marché mondial des logiciels Java Content Management System (CMS) comme suit :

Par type de produit

Souscription mensuelle

Souscription annuelle

Par demande

PME

Grandes Entreprises

