Prévisions de l’industrie mondiale du marché des cosmétiques 2022 avec tendances, taille, part, statistiques, stratégies de concurrence, application, région et analyse 2028 Marché 2022

Analyse et aperçu du marché : marché mondial des cosmétiques

Le marché des cosmétiques devrait croître à un taux de croissance annuel composé de 5,60 % pour la période de prévision de 2021 à 2028. Le rapport sur le marché des cosmétiques analyse la croissance, qui est actuellement en croissance en raison de la demande croissante d’ingrédients naturels dans divers produits cosmétiques.

marché des cosmétiques des principaux acteurs de l’industrie tels que LOreal International, Avon Products, Inc., Procter & Gamble, Unilever, Oriflame Cosmetics AG, REVLON, Kao Corporation, The Estée Lauder Companies Inc., Skin Food, Johnson & Johnson Services, Inc. , Bayer AG, Henkel AG & Co. KGaA, Clarins, Alticor Inc., Mary Kay Inc., Beiersdorf AG, Yves Rocher, Shiseido Co.,Ltd, Maybelline New York et Nykaa E-Retail .

Répartition/segmentation des données du marché :

Par catégorie : produits de soin de la peau et solaires, produits de soins capillaires, déodorants, parfums, maquillage et cosmétiques de couleur

Par canal de distribution : vente au détail, vente en ligne

Par sexe : Homme, Femme

Par analyse géographique : Amérique du Nord, Europe, Chine, Japon, Asie du Sud-Est et Inde

