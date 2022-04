Prévisions de la taille du marché de la maintenance, de la part, du taux de croissance, des revenus, de la segmentation, de la demande de l’industrie et des prévisions jusqu’en 2028

Le marché de la maintenance prédictive était évalué à 3,55 milliards de dollars en 2019 et devrait atteindre 10,84 milliards de dollars d’ici 2027. Il devrait croître à un TCAC de 15,1 % au cours de la période de prévision.

Le marché mondial de la maintenance prédictive est largement segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique (APAC), au Moyen-Orient et en Afrique (MEA) et en Amérique du Sud (SAM). L’Europe a dominé le marché global de la maintenance prédictive avec la plus grande part en 2019. L’augmentation des investissements dans les technologies émergentes telles que l’IoT, l’IA et le ML, la présence de fournisseurs de maintenance prédictive et l’augmentation du soutien et des investissements gouvernementaux pour la conformité réglementaire sont les principaux facteurs qui devraient y contribuer. sur la croissance du marché au cours de la période de prévision. L’APAC devrait également connaître le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision, en raison de l’intérêt croissant pour l’essai de solutions innovantes pour optimiser la maintenance des actifs.

Demandez un échantillon de ce rapport @ https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPRE00007686/

Profil de la société

• Hitachi Corporation

• Software AG

• IBM Corporation

• Microsoft Company

• PTC Inc.

• Synchron AB

• TIBCO Software Inc.

• Schneider Electric SE

• SAS Labs Inc.

• Compagnie générale d’électricité

Les acteurs du marché de la maintenance prédictive maintiennent leurs positions sur le marché en se concentrant sur des stratégies telles que les partenariats, les expansions commerciales et les lancements de nouveaux produits. Parmi les développements des principaux acteurs, citons :

En 2020, Cyient rejoindra Microsoft Azure pour devenir certifié pour l’Internet des objets (loT), permettant aux clients d’obtenir rapidement des solutions IoT avec du matériel et des logiciels pré-testés et validés pour fonctionner avec les services Microsoft Azure IoT. .

En 2019, Siemens Digital Industries Software et SAS ont annoncé un nouveau partenariat pour aider les entreprises à créer de nouvelles solutions IoT Edge et prêtes pour le cloud en appliquant SAS et des analyses de streaming open source via MindSphere de Siemens. La fusion de MindSphere de Siemens avec SAS Analytics aidera les entreprises à accroître leur productivité et à réduire les risques opérationnels grâce à une maintenance prédictive/prescriptive et à une gestion optimisée des performances des actifs.

Marché de la maintenance prédictive – Par composant

• Solutions

• Services

Marché de la maintenance prédictive – Par type de déploiement

• Cloud

• Sur site

Marché de la maintenance prédictive par technologie

• Surveillance des vibrations

• Tests électriques

• Analyse d’huile

• Détecteur de fuite à ultrasons

• Shockwave

• Infrarouge

• Autre

Marché de la maintenance prédictive par industrie

• Fabrication

• Énergie et services publics

• Aérospatiale et défense

• Transport et logistique

• Autre

Marché de la maintenance prédictive – Par région

• Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

• Europe

o Allemagne

o France

o Italie

o Royaume-Uni

o Russie

o Reste de l’Europe

• Asie-Pacifique (APAC)

o Australie

o Chine

o Inde

o Japon

o Corée

o Reste de APAC

• Moyen-Orient et Afrique (MEA)

o Afrique du Sud

o Arabie saoudite

o Émirats arabes unis

o Reste de la MEA

• Amérique du Sud (SAM)

o Brésil

o Argentine

o Reste de la SAM

Acheter le rapport @ https://www.theinsightpartners.com/buy/TIPRE00007686/

À propos de nous :

Insight Partners est un fournisseur unique de recherche sur l’industrie en matière de renseignements exploitables. Nous aidons nos clients à trouver des solutions à leurs besoins de recherche grâce à nos services de recherche syndiquée et de conseil. Nous sommes spécialisés dans des secteurs tels que les semi-conducteurs et l’électronique, l’aérospatiale et la défense, l’automobile et les transports, la biotechnologie, l’informatique médicale, la fabrication et la construction, les dispositifs médicaux, la technologie, les médias et les communications, ainsi que les produits chimiques et les matériaux.

Contactez-nous :

Personne à contacter : Samir Josh

Téléphone : +1-646-491-9876

E-mail : sales@theinsightpartners.com