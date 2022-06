Prévisions de la production, de la croissance, de la part, de la demande et des applications du marché européen du collagène jusqu’en 2028

Le marché européen du collagène devrait passer de 1565,26 millions de dollars US en 2021 à 2644,97 millions de dollars US d’ici 2028 ; on estime qu’il enregistrera un TCAC de 7,8 % de 2021 à 2028.

Business Market Insights vous fournit une analyse de recherche régionale sur le « marché européen du collagène » et des prévisions jusqu’en 2028. Le rapport de recherche fournit des informations approfondies sur les revenus du marché régional, les tendances du marché parent, les indicateurs macroéconomiques et les facteurs directeurs, ainsi que l’attractivité du marché par segment de marché. Le rapport donne un aperçu du taux de croissance du marché européen du collagène au cours de la période de prévision, c’est-à-dire 2021-2028.

Les peptides de collagène sont de plus en plus populaires dans l’industrie des nutraceutiques. Ils sont utilisés pour fabriquer des compléments alimentaires et des poudres de protéines. Au cours des dernières années, la demande de compléments alimentaires a considérablement augmenté en raison de la préférence croissante des consommateurs pour les produits stimulant la force physique et la forme physique. Le collagène est facile à digérer et peut ralentir le processus de vieillissement d’un corps s’il est consommé régulièrement. Les fabricants lancent une large gamme de suppléments de collagène de différentes saveurs. Il existe une grande disponibilité de divers suppléments et poudres de collagène dans les magasins de détail. De plus, le collagène est utilisé dans les produits de nutrition sportive pour maintenir la santé des articulations et des os. Le collagène a des applications importantes dans les domaines biomédical et de l’ingénierie tissulaire et est utilisé dans plusieurs dispositifs médicaux, y compris les pansements et les charges pour les vides osseux. Le collagène et la gélatine contiennent de fortes propriétés d’adhésion cellulaire et de biocompatibilité et un degré élevé de formabilité. Le collagène est un composant important de la matrice extracellulaire (ECM) dans de nombreux tissus et organes; il joue un rôle vital dans la formation des tissus et la préservation de l’architecture et de la fonction des tissus. En conséquence, des supports de transplantation cellulaire ont été développés en utilisant différents échafaudages de collagène tels que des éponges et des gels. Ainsi, les applications croissantes du collagène dans les industries biomédicales et de la santé propulsent la croissance du marché du collagène en Europe.

Le marché européen du collagène est segmenté en source, type de produit, application et pays. Sur la base de la source, le marché européen du collagène est segmenté en bovins, marins, porcins, végétaux/végétaliens et autres. Le segment porcin a dominé le marché en 2020. Sur la base du type de produit, le marché européen du collagène est segmenté en gélatine, collagène hydrolysé et collagène natif. Le segment de la gélatine a dominé le marché en 2020. Sur la base de l’application, le marché européen du collagène est segmenté en produits pharmaceutiques et nutraceutiques, aliments et boissons, soins personnels et autres. Le segment des produits pharmaceutiques et nutraceutiques a dominé le marché en 2020. Selon les pays, le marché européen du collagène est segmenté en Allemagne, en France, au Royaume-Uni, en Italie, en Russie et dans le reste de l’Europe. Le segment Reste de l’Europe a dominé le marché en 2020.

L’étude effectue une analyse SWOT pour évaluer les forces et les faiblesses des principaux acteurs du marché européen du collagène. En outre, le rapport procède à un examen approfondi des conducteurs et dispositifs de retenue opérant sur le marché. Le rapport évalue également les tendances observées sur le marché parent, ainsi que les indicateurs macroéconomiques, les facteurs dominants et l’attrait du marché en ce qui concerne les différents segments. Le rapport prédit l’influence de différents aspects de l’industrie sur les segments et les régions du marché européen du collagène.

La recherche sur le marché européen du collagène se concentre sur l’extraction de données précieuses sur les poches d’investissement, les opportunités de croissance et les principaux fournisseurs du marché pour aider les clients à comprendre les méthodologies de leurs concurrents. La recherche segmente également le marché européen du collagène en fonction de l’utilisateur final, du type de produit, de l’application et de la démographie pour la période de prévision 2021-2028. Une analyse complète des aspects critiques tels que les facteurs d’impact et le paysage concurrentiel est présentée à l’aide de ressources vitales, telles que des graphiques, des tableaux et des infographies.

