Prévisions de la production, de la croissance, de la part, de la demande et des applications du marché des pesticides microencapsulés jusqu’en 2028

Le rapport sur le marché des pesticides microencapsulés fournit un aperçu de base du marché, y compris les définitions, les classifications, les applications et la structure de la chaîne industrielle. L’analyse du marché des pesticides microencapsulés est fournie pour le marché international, y compris l’historique du développement, l’analyse du paysage concurrentiel et l’état de développement des principales régions.

Les insecticides microencapsulés ont l’ingrédient actif du pesticide enrobé (ou encapsulé) par un film protecteur. Du plastique, de l’amidon ou d’autres matériaux peuvent être utilisés comme revêtements. Comme toutes les autres formulations de pesticides pulvérisables, les pesticides microencapsulés sont combinés avec de l’eau et appliqués sous forme de pulvérisation.

Principaux joueurs clés :

• Bayer Cropscience AG

• Syngenta SA

• Produits naturels EcoSafe Inc.

• BASF SE

• Protection des cultures Belchim

• La société chimique DOW

• FMC Corporation

• UPL Corporation Ltd.

• ADAMA Solutions Agricoles Ltée.

• Corporation chimique nationale de Chine

Le rapport met en évidence les stratégies de croissance clés adoptées par ces acteurs du marché des pesticides microencapsulés, y compris des détails tels que l’aperçu financier, les produits / services offerts, les développements notables et l’analyse SWOT.

Le rapport analyse les facteurs affectant le marché des pesticides microencapsulés du côté de la demande et de l’offre et évalue en outre la dynamique du marché affectant le marché au cours de la période de prévision, c’est-à-dire les moteurs, les contraintes, les opportunités et les tendances futures. Le rapport fournit également une analyse PEST exhaustive pour les cinq régions, à savoir ; Amérique du Nord, Europe, APAC, MEA et Amérique du Sud et centrale après avoir évalué les facteurs politiques, économiques, sociaux et technologiques affectant le marché des pesticides microencapsulés dans ces régions.

Les pesticides ordinaires sont considérés comme nocifs pour la peau, tandis que les formulations microencapsulées sont considérées comme plus sûres en revanche et sont donc préférées par les utilisateurs finaux par rapport aux autres formulations. Les avantages des pesticides microencapsulés, tels que la réduction des odeurs, la libération retardée/lente de l’ingrédient actif, la volatilisation plus lente des pesticides et la réduction du gaspillage de pesticides, sont tous des facteurs qui stimulent le marché mondial des pesticides microencapsulés.

Segmentation du marché

Par type

• Insecticides

• Fongicides

• Herbicides

• Autres

Par type de culture

• Céréales et grains

• Graines oléagineuses et légumineuses

• Fruits légumes

• Autres

Par mode d’application

• Pulvérisation foliaire

• Fertirrigation

• Autres

