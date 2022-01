Prévisions de croissance significative du marché de la virtualisation des centres de données d’ici 2028 – VMware, Microsoft, Citrix Systems, FUJITSU, Radiant Communications, Huawei Technologies

Le marché de la virtualisation des centres de données jusqu’en 2028 met en lumière le paysage industriel existant et met en avant des moteurs et des opportunités de marché cruciaux pour les années à venir. Le marché de la virtualisation des centres de données devrait connaître une croissance décente dans les années à venir. Le rapport propose un vaste ensemble de données de marché couvrant la taille du marché, les prévisions de revenus, la chaîne de valeur, les tendances des produits et les tendances des prix qui servent de modèle aux entreprises.

Les principales entreprises présentées dans le rapport comprennent VMware, Inc., Microsoft, Citrix Systems, Inc., FUJITSU, Radiant Communications Corp, Huawei Technologies Co., Ltd, Hewlett Packard Enterprise Development LP, IBM Corporation, HCL Technologies Limited, OpenStack, Mindsight, Nutanix, Dell, Red Hat, Inc., ServerAdminz Limited, Integra Networks, Ivanti, Amazon Web Services, Inc et Cisco Systems Le rapport met en évidence les stratégies de croissance clés

adoptés par ces acteurs de l’industrie de la virtualisation des centres de données, y compris des détails tels que l’aperçu financier, les produits/services offerts, les développements notables et l’analyse SWOT.

Le marché de la virtualisation des centres de données devrait connaître une croissance du marché à un taux de 16,05 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Le rapport Data Bridge Market Research sur le marché de la virtualisation des centres de données fournit une analyse et des informations sur les différents facteurs qui devraient prévaloir tout au long du période de prévision tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché. L’augmentation de la demande de divers secteurs verticaux accélère la croissance du marché de la virtualisation des centres de données.

La virtualisation des centres de données est le rapport d’étude de marché complet qui étudie les défis, les structures de marché, les opportunités, les forces motrices, les tendances émergentes et le paysage concurrentiel de l’industrie de la virtualisation des centres de données. En tenant compte de l’année de base et de l’année historique spécifiques, des calculs dans le rapport ont été effectués qui interprètent les performances du marché au cours des années de prévision en donnant des informations sur la définition du marché, les classifications, les applications et les engagements. En outre, le rapport révise les conditions générales du marché, estime la part de marché et le volume des ventes possible de l’industrie Data Center Virtualization, détermine le marché probable du lancement d’un nouveau produit et découvre la méthode la plus appropriée pour la distribution de certains produits.

Le marché de la virtualisation des centres de données est segmenté en fonction de a, b et c. Le rapport présente une analyse PEST exhaustive pour cinq grandes régions, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud et centrale. Le rapport couvre les prévisions de 18 pays majeurs ainsi que les tendances et opportunités existantes dans ces régions.

Le rapport répond aux aspects clés suivants :

Taille du marché et taux de croissance du marché de la virtualisation des centres de données au cours de la période de prévision.

Tendances actuelles du marché.

Facteurs qui stimulent la croissance du marché de la virtualisation des centres de données.

Opportunités futures sur le marché mondial de la virtualisation des centres de données.

Initiatives de marché par les principaux fournisseurs.

Analyse PEST dans cinq grandes régions.

Type de marché de la virtualisation des centres de données : services de conseil et de mise en œuvre, services d’optimisation, services gérés, services de support technique, hyperviseur de type 1, hyperviseur de type 2, machine hôte, machine invitée, outils de paravirtualisation

Application du marché de la virtualisation des centres de données : informatique et télécommunications, BFSI, gouvernement, santé, éducation, vente au détail et SCM, médias et divertissement, fabrication et automobile

