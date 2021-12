Prévisions de croissance élevée du marché mondial des transitaires de fret 2021 en raison de la demande croissante et des tendances futures

Ce rapport comprend une gamme d’inhibiteurs ainsi que les forces motrices du marché qui sont analysés dans des approches qualitatives et quantitatives afin que les lecteurs et les utilisateurs obtiennent des informations et des informations précises sur cette industrie. Les données statistiques mentionnées dans le rapport sont symbolisées à l’aide de graphiques qui simplifient la compréhension des faits et des chiffres. Ce rapport aide à définir des stratégies commerciales pour les entreprises de petite, moyenne et grande taille. L’analyse et les estimations menées via ce rapport permettent de se faire une idée des lancements de produits, des futurs produits, des coentreprises, de la stratégie marketing, des développements, des fusions et acquisitions et de leurs effets sur les ventes, le marketing, les promotions, les revenus, les importations, l’exportation et les valeurs CAGR.

Le marché du transitaire devrait connaître une croissance du marché à un taux de 6,6% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Le rapport Data Bridge Market Research sur le marché du transitaire fournit une analyse et des informations sur les différents facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la période de prévision. tout en apportant leurs impacts sur la croissance du marché.

Les principaux objectifs de ce rapport d’étude de marché mondial sont les suivants :

** Pour comprendre cette concurrence sur le marché en analysant les principaux fournisseurs, avec leur profil de marché, leurs revenus, leurs bénéfices, les détails de l’import-export et la part de marché

**Pour analyser le type de produit, les applications et la présence régionale de cette industrie

**Pour indiquer la structure des prix, les détails d’import-export, l’analyse de la chaîne d’approvisionnement, l’analyse SWOT pour faciliter le processus de prise de décision clé

**Pour fournir la structure complète et un aperçu fondamental de cette industrie

** Offrir des informations sur les aspects vitaux de ce marché, tels que la trajectoire de croissance, la valeur du TCAC, la part de marché et l’analyse des revenus

** Pour évaluer les opportunités de croissance, les menaces, les moteurs du marché et les risques impliqués

**Pour stimuler la croissance future, l’analyse des investissements et les opportunités de croissance à venir avec l’analyse des segments et sous-segments de marché émergents

**Pour présenter l’analyse de marché historique, actuelle et prévisionnelle avec les développements de produits, les coentreprises et les alliances stratégiques

**Pour étudier les développements récents, les secteurs émergents, les événements de lancement de nouveaux produits et les fusions et acquisitions sur ce marché

**Pour comprendre les sources de données, la méthodologie de recherche implicite et les conclusions vitales

Comment ce rapport d’intelligence de marché vous sera-t-il utile ?

**Le rapport propose des données statistiques en termes de valeur (US$) ainsi que de volume (unités)

** Aperçu exclusif des principales tendances affectant cette industrie, bien que les principales menaces, opportunités et technologies perturbatrices qui pourraient façonner l’offre et la demande du marché mondial

** Le rapport suit les principaux acteurs du marché qui façonneront et auront le plus d’impact sur ce marché

** L’analyse des données présente dans ce rapport est basée sur la combinaison de ressources primaires et secondaires

**Le rapport vous aide à comprendre les effets réels des principaux moteurs du marché ou des mandats sur cette entreprise

Acteurs majeurs du marché : marché du transitaire

Agilité; DHL International GmbH.; DSV ; Expeditors International de Washington, Inc. ; Logistique CEVA ; DB Schenker ; Kuehne + Nagel ; Bolloré Logistique ; PANALPINA WORLD TRANSPORT (HOLDING) LTD. ; Sinotrans India Private Limited ; CMA CGM ; CH Robinson Worldwide, Inc. ; Nippon Express ; Dachser ; DIMERCO; Société de logistique CJ ; Hellmann Worldwide Logistics et GEODIS.; parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux.

Principales régions et pays étudiés dans ce rapport :

* Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

* Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni et reste du monde)

* Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde et reste de l’Asie-Pacifique)

* Amérique latine (Brésil et reste de l’Amérique latine.)

* Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud et reste du Moyen-Orient et de l’Afrique)

De plus, les années considérées pour l’étude sont les suivantes :

Année historique – 2015-2020 | Année de référence – 2020 | Période de prévision – 2021 à 2028

Marché mondial du transport de fret : analyse du segment

Par type de service (transport de fret, entreposage, documentation, emballage, assurance, autres), mode de transport (route, voies navigables, rail, air),

Modèle logistique (logistique de première partie, logistique de deuxième partie, logistique de tiers),

Type de client (B2C, B2B),

Application (industrie et fabrication, vente au détail, soins de santé, médias et divertissement, militaire, pétrole et gaz, aliments et boissons, autres),

Quelques extraits de la table des matières

Aperçu du marché mondial du transport de fret

Comparaison de la taille de l’expédition de fret (volume des ventes) par type

Comparaison de la taille de l’expédition de fret (consommation) et de la part de marché par application

Comparaison de la taille (valeur) de l’expédition de fret par région

Ventes, revenus et taux de croissance des transitaires de fret

Situation et tendances concurrentielles du transitaire de fret

Proposition stratégique pour estimer la disponibilité des segments d’activité clés

Acteurs/Fournisseurs, Espace de vente

Analyser les concurrents, y compris tous les paramètres importants de Freight Forwarding

Analyse globale des coûts de fabrication de l’expédition de fret

La plus récente cartographie des tendances innovantes et des modèles de chaîne d’approvisionnement

