Prévisions de croissance du marché du matcha – Analyse des revenus des ventes mondiales, tendances actuelles, impact de Covid-19, paysage concurrentiel, analyse SWOT, opportunités et défis jusqu’en 2027

Le marché du matcha devrait connaître une bonne croissance d’ici 2027, avec un taux de croissance de 8,52 % au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. L’accélération de la tendance du matcha sous forme de thé et de poudre pour la formulation de boissons, de desserts et de confiseries est le facteur aider le marché à croître au cours de la période de prévision 2020-2027. La poursuite croissante des troubles chroniques a alimenté la nécessité d’une alimentation saine et nutritive et de produits de rafraîchissement. L’ antioxydant Les caractéristiques et la synthèse des vitamines du matcha supportent un commerce de matcha desservi supplémentaire, à travers le monde. La composition brillante et l’avantage des nutriments essentiels ont stimulé l’acceptation de cette catégorie de marchandises dans la formation de nombreux bonbons, smoothies, boissons rafraîchissantes et différents produits alimentaires. En outre, le nombre croissant de clients soucieux de leur santé, en même temps que la conscience des clients concernant les avantages pour le bien-être du constituant du matcha, devrait augmenter l’augmentation de l’industrie au cours de l’intervalle de prévision. Le grade a un coût plus économique que celui du grade conventionnel , néanmoins, il est coûteux que le grade culinaire qui est censé freiner la croissance du marché.

Les principales analyses de profil des entreprises clés incluses dans le marché du matcha sont répertoriées ci-dessous: HeapwellSuperfoods, Cha Cha Matcha, ITO EN, LTD., The AOI Tea Company, Marushichi Seicha Co., Ltd., Aiya – THE TEA, Marukyu Koyamaen, thés adagio, Yanoen , Qualité Aichi, DōMatcha, Encha, Thé Tenzo, Nature’s Way, Nestlé, Unilever

L’équipe DBMR se concentre sur la compréhension des activités du client et de ses besoins afin que le meilleur rapport d’étude de marché Matcha soit livré au client pour une croissance et un succès potentiels. Tous les paramètres sont systématiquement étudiés par les experts pour proposer la meilleure solution aux clients. Demandez un appel d’analyste ou déposez une demande pour obtenir un rapport de marché détaillé. Ce rapport sur l’industrie est très utile pour les entreprises établies et les acteurs des marchés émergents de l’industrie, car il fournit des informations approfondies sur le marché. Le document de marché Matcha de qualité supérieure offre de nombreuses informations et solutions commerciales qui aideront à atteindre les nouveaux horizons du succès.

Par catégorie (cérémonial, classique et culinaire), produit ( thé ordinaire, boissons au matcha , nourriture, soins personnels)

Principaux faits saillants de la table des matières :

Il comprend les principaux fabricants, l’histoire de la croissance des acteurs émergents et les principaux segments commerciaux du marché Matcha, les années considérées et les objectifs de recherche. De plus, segmentation en fonction du type de produit, de l’application et de la technologie.

Matcha Market Executive Summary: Il donne un résumé des études globales, du taux de croissance, du marché disponible, du paysage concurrentiel, des moteurs du marché, des tendances et des problèmes, ainsi que des indicateurs macroscopiques.

Production du marché du matcha par région Le profil du marché du matcha des fabricants-acteurs est étudié sur la base de SWOT, de leurs produits, de leur production, de leur valeur, de leurs finances et d’autres facteurs vitaux.

Points clés traités dans le rapport sur le marché Matcha :

Aperçu, définition et classification du matcha Moteurs et obstacles du marché

Concurrence sur le marché du matcha par les fabricants

Analyse d’impact du COVID-19 sur le marché du Matcha

Capacité de matcha, production, revenus (valeur) par région

Approvisionnement en matcha (production), consommation, exportation, importation par région

Production de matcha, revenus (valeur), tendance des prix par type {Téléphonie, messagerie unifiée, conférence, plateformes de collaboration}

Analyse du marché du matcha par application {Entreprises, éducation, gouvernement, soins de santé, autres}

Profils/analyse des fabricants de matcha Analyse des coûts de fabrication du matcha, analyse industrielle/de la chaîne d’approvisionnement, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval, marketing

Stratégie par principaux fabricants/acteurs, normalisation des distributeurs/négociants connectés, initiatives réglementaires et collaboratives, feuille de route de l’industrie et analyse des facteurs d’effet de marché de la chaîne de valeur.

