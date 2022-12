Prévisions de croissance du marché des filets d’ombrage en France – Analyse du chiffre d’affaires, tendances actuelles, impact de Covid-19, paysage concurrentiel, analyse SWOT, opportunités et défis 

‘ France Shading Meshes Market ‘le nouveau rapport de recherche s’ajoute à la base de données de rapports de Data Bridge Market Research. Ce rapport de recherche s’étend sur 329 pages, 53 nombres de tableaux et 244 nombres de figures résumant les principales entreprises, avec des tableaux et des figures. Le rapport d’étude de marché France Shading Meshes présente une étude complète sur la capacité de production, la consommation, l’importation et l’exportation pour toutes les grandes régions du monde. En gardant à l’esprit le point de vue de l’utilisateur final, une équipe de chercheurs, de prévisionnistes, d’analystes et d’experts du secteur a travaillé en profondeur pour formuler ce rapport d’étude de marché France Shading Meshes. Les recherches et analyses effectuées dans ce rapport France Shading Meshes aident les clients à prévoir l’investissement dans un marché émergent, l’expansion de la part de marché ou le succès d’un nouveau produit. Pour transformer des informations complexes sur le marché en une version plus simple,

Définition du marché

Un filet ou un maillage d’ombrage est généralement un filet en fibres synthétiques composé de plastique HDPE et d’autres matériaux, qui réduit l’intensité de la lumière directe du soleil en fonction de la nécessité des cultures ou autres. Les filets d’ombrage protègent les produits agricoles tels que les plantes, les légumes, les fruits et les fleurs contre les oiseaux, les insectes, les intempéries, etc. Les fibres synthétiques utilisées dans la fabrication des filets d’ombrage sont durables, durables et faciles à installer, et ont une résistance à la traction élevée, ce qui stimule la demande pour ces moustiquaires.

MÉTRIQUE DU RAPPORT DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2019 – 2014) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliers d’euros Segments couverts Par type de produit (vert X vert (amélioration de la photosynthèse), vert X noir (protection UV), noir X noir (protection contre la chaleur), blanc X noir (protection contre la lumière)), type d’ombre (75 % de filets d’ombrage, 50 % de filets d’ombrage, Filets d’ombrage à 90 %), matériau (fil de polyéthylène, plastique HDPE, fibre synthétique, PVC, nylon, autres), application (agriculture, élevage, serres, jardinage de terrasse et clôtures, réparations et construction de bâtiments, élevage de volailles, ombrage de piscine, Et Clôtures Et Autres), Canal De Distribution (Dépanneurs, Magasins Spécialisés, E-Commerce, Autres) Pays couverts France Acteurs du marché couverts Groupe Intermas, Grenplas Iberica SL, Quickfence, ALTELA ZI Lasgarrenes, KARATZIS FRANCE, ININSA – Serres et Ingénierie, DAKOTA GROUP Sas Di Zeno Cipriani & C., BENIPLAST – BENITEX, et Serres IMA

Dynamique du marché des maillages d’ombrage

Conducteurs

Sensibilisation aux avantages liés à l’utilisation de filets d’ombrage

Les principaux avantages et avantages de l’utilisation de filets d’ombrage sont la protection contre les ravageurs et les maladies, l’apport de lumière contrôlé dans une zone, l’humidité, la température et les niveaux de CO2, et la prévention du dessèchement excessif des produits agricoles tels que les plantes. Fruits et fleurs. De plus, des filets d’ombrage assurent le refroidissement par transpiration. Il contrôle également l’humidité et rend l’ambiance à l’intérieur du maillage propice à la croissance et au développement des plantes. C’est l’un des avantages les plus importants de l’utilisation de filets d’ombrage.

Accent accru sur la production agricole

La population de la France et de la France ne cesse d’augmenter, et avec l’augmentation de la population, la demande alimentaire devrait également augmenter. L’augmentation de la population entraîne une augmentation de la demande alimentaire, ce qui exerce une pression sur la productivité agricole. Cette forte augmentation de la demande de produits agricoles peut être obtenue par une agriculture maîtrisée et l’adoption de technologies telles que les serres. Les textiles agricoles tels que les filets d’ombrage et les filets aident à améliorer la qualité et la productivité des cultures en minimisant l’érosion du sol, en fournissant des nutriments, en augmentant la température du sol, en supprimant la croissance des mauvaises herbes et bien d’autres. Par conséquent, l’augmentation de la production agricole pourrait jouer un rôle important dans la stimulation de la demande de filets d’ombrage

Inquiétude croissante face aux conditions météorologiques défavorables

Les filets d’ombrage jouent un rôle important et présentent de nombreux avantages dans des conditions climatiques défavorables. Les filets d’ombrage protègent les produits agricoles de la chaleur, de la pluie et du vent rapide. De plus, de nombreuses mailles d’ombrage sont durables et imperméables. Supposons que les mailles d’ombrage soient couvertes pendant les saisons froides de la fin de l’automne, de l’hiver et du printemps. Dans ce cas, ils peuvent résister au froid et au gel, inhiber l’apparition et le retard de diverses maladies végétales et améliorer les propriétés physiques et chimiques du sol.

Des opportunités

Des avancées technologiques pour produire de nouveaux types de mailles

Cette manipulation spectrale favorise spécifiquement les réponses physiologiques souhaitées, tandis que la diffusion améliore la pénétration de la lumière modifiée dans la canopée intérieure de la plante. Ce nouveau concept de filet photo-sélectif est testé en culture maraîchère dans des abris-filet ou en combinaison avec des filets anti-insectes ou des bâches en film plastique pour serre. Ces filets et filets d’ombrage photo-sélectifs et dispersant la lumière constituent un outil unique qui peut être davantage mis en œuvre dans le cadre de pratiques de culture protégées.

Augmentation des investissements dans des serres à la fine pointe de la technologie

La technologie des serres évolue constamment et affecte chaque étape de la production, ce qui rend crucial pour les producteurs avant-gardistes de se tenir au courant des dernières avancées. Alors que le désir de cultures produites localement reste fort alors que l’accent est mis sur la production durable, il est plus important que jamais de rester informé sur la technologie et la demande des consommateurs. La culture en serre est une méthode de production alimentaire plus durable, mais elle nécessite toujours des ressources et des investissements.

Contraintes/Défis

Volatilité des prix des matières premières

Les plastiques tels que les fils de polyéthylène et le PEHD sont parmi les matériaux les plus utilisés sur le marché des filets d’ombrage en France et en France. Cependant, comme les plastiques sont principalement fabriqués à partir de produits pétroliers, le prix du pétrole brut est l’un des facteurs les plus importants qui influent sur les coûts des plastiques. Depuis plusieurs mois, le marché européen des polymères est sous pression, et les conséquences négatives des pénuries de matières premières et des hausses de prix ont considérablement impacté la production de produits en plastique dans l’UE, tels que les ombrages maillés.

Les dommages dans les mailles provoquent des changements défavorables dans le microclimat de la plante

L’ombrage par l’utilisation de filets d’ombrage modifie le microenvironnement. Il peut fournir aux plantes une certaine protection contre la chaleur, la sécheresse, le gel et la grêle fréquents induits par le changement climatique et a le potentiel d’améliorer la croissance, le rendement et la qualité des plantes, ce qui n’est pas possible lorsque les mailles sont endommagées ou déchirées. En effet, des facteurs tels que la lumière du soleil, la pluie et l’air peuvent pénétrer dans la zone couverte et modifier l’environnement requis par les plantes, entraînant la détérioration des plantes et de leurs produits tels que les fruits, les légumes ou les fleurs, entre autres. Par conséquent, l’utilisation de mailles endommagées peut entraver la croissance du marché des mailles d’ombrage en France et en France.

Coûts élevés de réparation et de remise à neuf des filets d’ombrage

Les maillages peuvent durer jusqu’à des années, en fonction de la qualité du maillage, de sa fonction et de facteurs environnementaux externes tels que le vent et les tempêtes. Cependant, il peut être nécessaire de le changer lorsqu’il est endommagé ou après quelques années lorsque le filet d’ombrage devient inefficace. Le coût estimé du remplacement ou de la remise à neuf des treillis est généralement d’environ 30 % à 40 % du coût d’installation initial.

DEVELOPPEMENTS récents

En juin 2022, la marque Nortene du Groupe Intermas a été récompensée par le Trophée d’Or dans la catégorie « Equipement de protection et de jardin : clôture, brise-vue, films, serres pour la 17ème année consécutive. Cela renforcera l’image de l’entreprise sur le marché.

En octobre 2021, KARATZIS FRANCE a participé à l’événement Sommet de l’Elevage au cœur de la France, à Clermont-Ferrand. L’entreprise a exposé ses produits de l’élevage et de l’agriculture. Cela a permis à l’entreprise de présenter ses produits à une plus grande base de consommateurs

Top Key Players in France Shading Meshes Market Report: Intermas Group, Grenplas Iberica SL, Quickfence, ALTELA ZI Lasgarrenes, KARATZIS FRANCE, ININSA – Greenhouses and Engineering, DAKOTA GROUP Sas Di Zeno Cipriani & C., BENIPLAST – BENITEX and Greenhouses IMA

Segmentation du marché :

Le marché des filets d’ombrage est classé en fonction du type de produit, du type de teinte, du matériau, de l’application et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les principaux segments de croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les principales applications du marché.

type de produit

Vert X vert (Améliorer la photosynthèse)

Vert X Noir (Protection UV)

Noir X Noir (Protection thermique)

Blanc X Noir (Protection contre la lumière)

En fonction du type de produit, le marché des filets d’ombrage est classé en quatre segments, à savoir vert x vert (améliore la photosynthèse), vert x noir (protection UV), noir x noir (protection contre la chaleur) et blanc x noir (protection contre la lumière).

Type d’ombre

75 % de filets d’ombrage

Filets d’ombrage à 50 %

Filets d’ombrage à 90 %

En fonction du type d’ombrage, le marché des filets d’ombrage est classé en trois segments 75 % de filets d’ombrage, 50 % de filets d’ombrage et 90 % de filets d’ombrage.

Matériel

Fil de polyéthylène

Plastique PEHD

Fibre synthétique

PVC

Nylon

Autres

Sur la base du matériau, le marché des filets d’ombrage est classé en six segments de fil de polyéthylène, de plastique HDPE, de fibre synthétique, de PVC, de nylon et autres.

Application

Serres

Agriculture

Élevage

Jardinage de terrasse et clôture

Réparations et construction de bâtiments

Aviculture

Ombrage et clôture de piscine

Autres

Sur la base de l’application, le marché des filets d’ombrage est classé en huit segments: serres, agriculture, élevage, jardinage et clôtures en terrasse, réparations et construction de bâtiments, élevage de volailles, ombrage et clôtures de piscines, etc.

Canal de distribution

Dépanneurs

Magasins spécialisés

Commerce électronique

Autres Sur la base du canal de distribution, le marché des filets d’ombrage en France est classé en quatre segments, les dépanneurs, les magasins spécialisés, le commerce électronique et autres.

