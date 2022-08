Prévisions de croissance de la taille 2022, de l’industrie de la part de marché de la surveillance du bétail 2029

Le rapport fiable de surveillance de l’élevage contient des estimations des valeurs du TCAC qui sont très importantes pour les entreprises pour décider de la valeur de l’investissement sur la période. La définition du marché couverte dans le rapport donne la portée d’un produit particulier en ce qui concerne les facteurs moteurs et les contraintes du marché. En outre, les stratégies des concurrents telles que les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats et les acquisitions peuvent être bien utilisées par l’industrie de la surveillance du bétail pour prendre de meilleures mesures pour vendre des biens et des services. Les études de recherche impliquées dans un rapport d’analyse de marché tout compris sur la surveillance du bétail aident à estimer plusieurs aspects importants qui incluent, mais sans s’y limiter, l’investissement dans un marché en hausse, le succès d’un nouveau produit et l’expansion de la part de marché.

Scénario de marché de la surveillance du bétail

La surveillance du bétail est une technologie utilisée pour améliorer les performances du bétail et surveiller ses performances. La surveillance du bétail aide à fournir des données sur l’emplacement et la condition physique des animaux. Il assiste ensuite les éleveurs dans un suivi efficace et efficient du cheptel.

La recrudescence des cas de maladies chroniques et de troubles chez les animaux est l’un des principaux facteurs favorisant la croissance du marché. La pression croissante pour répondre à la demande alimentaire mondiale est un autre déterminant de la croissance du marché. Les progrès technologiques sans cesse croissants et l’innovation de nouveaux instruments, l’utilisation croissante de solutions technologiques de pointe pour l’agriculture, les changements climatiques imprévisibles et les facteurs environnementaux généreront davantage d’opportunités de croissance lucratives sur le marché.

La liste des principales entreprises présentées sur le marché de la surveillance du bétail est:

Deere & Company., DeLaval Inc., GEA Group Aktiengesellschaft, Afimilk Ltd., Communications Group Lethbridge., BouMatic, SCR., Lely, IBM, SAP SE, Trimble Inc., Accenture., Iteris, Inc., Oracle, Agrivi. , AgVue Technologies, Conservis, DTN, Farmer’s Business Network, Inc., Farmers Edge Inc., Granular, Inc., Gro Intelligence., PrecisionHawk, Inc., LexisNexis Risk Solutions Group et Vistex, Inc.

Marché de la surveillance du bétail : segmentation

Par offre (matériel, logiciel et services)

Par taille d’exploitation (petite, moyenne et grande)

Par type de bétail (ovin, caprin, bovin, volaille, porcin, équin et autres)

Par application (gestion de la récolte du lait, gestion de l’élevage, gestion de l’alimentation, gestion du stress thermique, gestion du confort des animaux, surveillance et contrôle du comportement et autres)

À la suite du verrouillage dans diverses régions en raison de l'épidémie de COVID-19, les fournisseurs et l'analyse de l'offre de Livestock Monitoring se concentrent sur l'amélioration de la portée de leurs clients à l'aide des canaux de commerce électronique.

À la suite du verrouillage dans diverses régions en raison de l’épidémie de COVID-19, les fournisseurs et l’analyse de l’offre de Livestock Monitoring se concentrent sur l’amélioration de la portée de leurs clients à l’aide des canaux de commerce électronique.

Guide complet du rapport sur le marché mondial de la surveillance du bétail:

Le marché mondial de la surveillance du bétail dans le monde, le marché mondial est analysé dans les principales régions du monde.

Le marché mondial de la surveillance du bétail – Analyse régionale

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique), Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans l’Asie-Pacifique (APAC), Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe , Chine, Japon, Inde. Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, IndonésieMiddle Est et Afrique (MEA), Philippines, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Argentine et reste de l’Amérique du SudLes rapports d’études de marché sur la surveillance du bétail éliminent une grande partie des conjectures du processus, ce qui permet de gagner énormément de temps. Le rapport peut également être utilisé pour rechercher les meilleures pratiques, préparer des appels d’offres, se préparer pour les réunions avec les clients et créer du contenu. Le rapport fournit des informations sur les questions et aide à valider les informations.

Aperçus cruciaux du rapport d’étude de marché sur la surveillance du bétail:

Facteurs macro et microéconomiques sous-jacents ayant un impact sur la croissance du marché Ventes. Aperçu de base de l’évaluation complète, y compris la définition, la classification et les applications du marché. Examen de chaque acteur du marché sur la base des fusions et acquisitions, des projets de R&D et des lancements de produits. Tendance à l’adoption Et analyse de l’offre dans diverses industries. Décrivez les principales régions détenant une analyse de la part de marché de l’entreprise sur le marché mondial ainsi que les pays clés. L’étude de marché de la demande de surveillance du bétail comprend le scénario de marché actuel sur la plate-forme mondiale ainsi que le développement du marché des ventes au période de prévision.Solutions intelligentes et pratiques et technologies les plus récentes pour offrir une meilleure expérience utilisateur.Enquêter sur une étude comparative entre les principaux fabricants et les fabricants des marchés émergents.Une évaluation complète de l’évolution des habitudes de consommation dans différentes régions. Restez au courant de l’ensemble du marché et d’une vision holistique claire du marché. Découvrez des informations détaillées provenant de sources fiables telles que des sites Web, des revues, des fusions, des journaux et d’autres informations authentiques. sources.