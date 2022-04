Selon l’analyse actuelle des rapports et des données, le marché mondial de la valine de qualité alimentaire était évalué à 53,8 millions USD en 2020 et devrait atteindre 77,9 millions USD d’ici 2028, avec un TCAC de 4,8%. L’étude couvre le genre d’agent de qualité alimentaire appelé valine – l’un des huit types d’acides aminés nécessaires à l’organisme et doit être obtenu à partir de l’alimentation.

Le rapport de recherche prévoit une croissance significative des revenus sur le marché avec une évaluation approfondie des principales tendances et dynamiques actuelles et émergentes du marché global pour la période de prévision 2021-2028.

En effet, selon plusieurs rapports, la valine de type L a été l’aliment le plus efficace et le plus sûr dans la nature. L’industrie a une grande portée car près de 70% du coût de production de l’élevage de volailles ou de poules pondeuses. Ainsi, une alimentation appropriée et adéquate doit être fournie afin de maintenir la rentabilité et la durabilité. Les changements environnementaux et climatiques ont eu un impact significatif sur la volaille à travers le monde, poussant ainsi la population à opter pour la valine de qualité alimentaire. D’autres facteurs tels que la tolérance accrue des animaux aux antibiotiques, la dégradation de la santé des animaux due à une alimentation inappropriée ont encore accru la demande sur le marché. Cependant, les coûts élevés, le faible pouvoir d’achat et le manque de sensibilisation, en particulier dans les pays en développement et sous-développés, constituent les principaux problèmes auxquels le marché est confronté.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que

la plupart des entreprises qui fabriquent de la valine de qualité alimentaire ne fournissent que de la valine de type L, car il s’est avéré être le type de valine de qualité alimentaire le plus sûr pour le bétail parmi les autres.

La valine de qualité alimentaire de type L détient la part de marché la plus élevée. Il représente 80,5% de part de marché. En effet, il a été prouvé qu’il s’agit du type de valine le plus efficace et le plus sûr pour les animaux. En fait, presque toutes les entreprises ne vendent que du type L de Valine. Il n’y a que quelques entreprises sélectionnées qui fournissent la valine de type D aujourd’hui.

Ajinomoto est le plus grand fournisseur, représentant 49,56 % de part de marché en 2017. Il est soumis à une rude concurrence par CJ Corp. (Chein Jedang Corp.) qui a représenté 40 % de part de marché en 2020.

Ajinomoto a sombré vers le succès grâce à son schéma de personnalisation des commandes. Cette méthode a ensuite été adoptée par presque tous les fabricants du monde entier car elle aide les clients à choisir des produits en fonction de leurs besoins exacts et augmente inévitablement la demande.

Une augmentation du nombre de programmes gouvernementaux soutenant l’élevage en fournissant de la valine à des tarifs subventionnés a contribué à accroître la demande de valine de qualité fourragère.

La qualité alimentaire est très demandée car elle aide à mesurer et à gérer les valeurs nutritionnelles du bétail et à prévoir ses performances.

Les changements environnementaux et climatiques ont eu un impact significatif sur la volaille à travers le monde, poussant ainsi la population à opter pour la valine de qualité alimentaire pour fournir une meilleure nutrition.

L’Europe et l’Asie-Pacifique (en particulier la Chine) ont été identifiées comme les principaux consommateurs. Cependant, l’Europe semble avoir connu une croissance plus rapide que la Chine.

L’Asie-Pacifique devrait poursuivre sa croissance à un TCAC de 5,3 % en raison de l’abondance du bétail dans la région et de la disponibilité d’une main-d’œuvre bon marché. Cependant, des facteurs tels que des coûts plus élevés, le manque d’accessibilité, en particulier dans les pays en développement, sont quelques-unes des principales contraintes du marché.

Aux fins de ce rapport, Reports and Data a segmenté le marché de la valine de qualité alimentaire en fonction du type, de l’application, des canaux de distribution et des régions :

Type (Revenus, millions USD ; 2020-2028)

Type L Type

D

Autre

application (Revenus, millions USD ; 2020-2028)

Volaille

Bétail

Aquaculture ( crevettes)

Autre

canal de distribution (chiffre d’affaires, millions USD ; 2020-2028)

Ventes directes

distributeur

Perspectives régionales du (Chiffre d’affaires, millions USD ; 2020-2028)

Amérique du Nord :

Asie-Pacifique :

Europe :

Amérique latine :

Moyen-Orient et Afrique

