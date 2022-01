Prévision de la taille du marché du système de gestion des concessionnaires (2021-2028): ADAM Systems, Autosoft Inc., Bit Dealership Software, Inc., CDK Global

Le marché des systèmes de gestion des concessionnaires était évalué à 6 981,67 millions de dollars américains en 2019 et devrait atteindre 10 028,30 millions de dollars américains d’ici 2027 ; il devrait croître à un TCAC de 6,8 % au cours de la période 2020-2027.

Les systèmes de gestion des concessionnaires permettent aux concessionnaires automobiles d’offrir des processus d’achat et des services rapides et fiables aux clients. De plus, le système aide à répondre aux exigences des clients en facilitant la coordination entre les produits et les services et en s’assurant que les concessionnaires sont prêts et équipés des pièces nécessaires aux réparations ; cela simplifie les services de réparation et de maintenance et le processus de gestion des stocks. Les systèmes de gestion des concessions permettent également des rapports financiers transparents, des services de paie et une gestion des flux de trésorerie. Les systèmes intègrent une suite des meilleures technologies telles que la gestion de la relation client (CRM), l’informatique décisionnelle et le reporting, et la gestion des stocks. Ils aident en outre les concessionnaires automobiles à améliorer les conversions et la fidélisation des clients, tout en leur permettant de maintenir un service d’assistance à distance.

Marché du système de gestion des concessionnaires – Profils des entreprises

Systèmes ADAM

Autosoft inc.

Logiciel de concessionnaire Bit, Inc.

CDK mondial

COX Automobile

ConcessionnaireConstruit

Entreprises du Dominion

e-Emphasys Technologies Inc.

Évopos

Systèmes de concessionnaires intégrés

Les investissements croissants dans les systèmes de gestion des concessionnaires, l’adoption croissante de la technologie cloud et le passage de la paperasserie à l’automatisation stimulent la croissance du marché des systèmes de gestion des concessionnaires. De plus, la demande croissante pour une meilleure gestion des stocks ; amélioration du suivi des ventes ; CRM amélioré ; amélioration du calcul des commissions et des assurances ; et les progrès technologiques dans les systèmes de gestion des concessionnaires avec l’intégration de l’intelligence artificielle (IA) et des capacités d’analyse de données augmenteraient la croissance du marché mondial dans les années à venir. Cependant, les problèmes de sécurité dus au manque de mesures de cybersécurité entravent la croissance du marché. La visibilité en temps réel, les opérations commerciales simplifiées et la communication client engageante influencent positivement la croissance du marché mondial des systèmes de gestion des concessionnaires

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché du système de gestion des concessionnaires en Amérique du Nord

La situation de la pandémie de COVID-19 a contraint de nombreux pays à imposer un confinement en 2020, ce qui a ravagé les entreprises de ces pays et conduit à l’arrêt des activités des concessionnaires automobiles. Les systèmes de gestion des concessionnaires aident les concessionnaires automobiles à se tenir au courant des tendances et des changements actuels du marché. Ainsi, l’effondrement des activités des concessionnaires a également légèrement entravé la croissance du marché des systèmes de gestion des concessionnaires en 2020. Cependant, comme l’a déclaré Forbes, malgré ces conditions, les concessionnaires de certains États américains ont poursuivi leurs opérations, avec l’autorisation formelle du gouvernement américain de gérer l’entreprise pendant la pandémie car c’est l’une des activités cruciales, en particulier pour l’industrie du transport. Selon la National Automobile Dealers Association (NADA), le gouvernement américain a autorisé l’activité de concession automobile en cas de pandémie. Depuis que les concessionnaires automobiles ont repris leurs activités, la demande pour le système augmente dans la région. Les acteurs du marché parviennent à proposer leurs solutions à distance même en temps de pandémie.

Les acteurs opérant sur le marché des systèmes de gestion des concessionnaires se concentrent principalement sur le développement de produits avancés et efficaces.

En 2021, CDK Global, Inc. a lancé Neuron, une plateforme Big Data connectée à la bourse de commerce automobile Fortellis. Le Neuron est conçu pour convertir de gros volumes d’informations sur l’industrie en informations exploitables pour les concessionnaires, les fabricants d’équipement d’origine (OEM) et les développeurs de logiciels tiers.

En 2020, Integrated Dealer Systems (IDS) a lancé Service360 pour aider les concessionnaires à révolutionner leur service et à réduire le temps de cycle des événements de réparation (RECT). L’IDS Service360 est une solution de service de bout en bout qui s’intègre de manière transparente au système de gestion de concession IDS Astra G2.

Le marché mondial des systèmes de gestion des concessionnaires a été segmenté comme suit :

Marché du système de gestion des concessionnaires – par déploiement

Cloud sur

site

Marché du système de gestion des concessionnaires – par application

Automobile

Exploitation minière

Construction

Agriculture

Autres

Marché du système de gestion des concessionnaires – par géographie

Amérique du Nord États-

Unis

Canada

Mexique

Europe

Allemagne

France

Italie Royaume-

Uni

Russie

Reste de l’Europe

Asie-Pacifique (APAC)

Australie

Chine

Inde

Japon

Corée du Sud

Reste de l’APAC

Moyen-Orient et Afrique (MEA)

Afrique du Sud

Arabie saoudite

Émirats arabes unis

Reste de la MEA

Amérique du Sud (SAM)

Brésil

Argentine

Reste de SAM

